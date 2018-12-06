



Tvoysvyatoy.ru Михаил Васильевич Нестеров. Успение Александра Невского. Эскиз росписи церкви Святого Александра Невского в Абастумани

Сегодня, 6 декабря, день памяти Александра Невского. Окончил свои дни Александр, как считается, в схиме, однако канонизирован не как монах или подвижник, а как «благоверный князь». Так обычно прославляют в Церкви выдающихся государственных деятелей, чье служение на благо Отечества осуществлялось в согласии, как посчитала Церковь, с христианскими, если и не идеалами, то по меньшей мере устремлениями. В Новом Завете непросто было сыскать подходящий случаю отрывок, поэтому читается фрагмент конца пятой начала шестой глав послания к Галатам апостола Павла, который посчитали вполне пригодным:

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носи́те бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов».

Видимо, из-за призыва к «ношению бремен друг друга» слова Павла были применены для такого случая. Однако сразу следом за этими процитированными словами следуют строки, как кажется, куда более подходящие для тех, кому выпала доля быть людскими руководителями разного ранга: «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Перевод, надо сказать, ужасный, ум за разум зайдет, если не нараспев читать, а постараться понять. Выше говорится о ношении бремен друг друга, а дальше сразу переведено так, что, испытав свое дело, получит похвалу себе и понесет бремя свое — и все складывается к тому, что так и надо. Нет, так не надо. Сказано, что обманывает себя тот, кто себя высоко ставит и почитает нужным лишь свое дело. Тот, по мнению Павла, сам себя хвалит и свое только бремя несет. По сути — эгоист.

Рене Магритт. Шедевр, или тайны горизонта. 1955

Но вернемся к Александру Невскому. Жил он давно, что за человек был, мы можем представлять себе очень смутно. Потомки, впрочем, оценили его по достоинству — и слава Богу! Не станем пересказывать житие его. Нас больше интересуют наши начальники. Их ношение бремен, возложенных на них обществом, и их мнение о себе самих. Мы уже привыкли к тому, что СМИ нас время от времени оповещают о том, что тот или иной чиновник, как говорят у нас в народе, «отмочил». Выдал с высот своего положения мнение о том, сколько достаточно для прожитья людям. Правда, как правило, соревнуются они по установке нижней планки. Может, на спор это делают? Типа, кто меньше придумает, тот и победил, кто их знает.

Однако для большинства людей все эти «новости» в СМИ никакими новостями не являются. Не только в системе администрирования, но и в производственных отношениях у нас в стране до сих пор процветает пышным цветом барство. Люди и так в курсе того, что у трезвого на уме — то у начальника обязательно на языке. Поэтому если где что попало под микрофон или видеокамеру, то говорит это о том лишь, что с видеокамерами к начальству из простых людей никого не пустят, а то бы СМИ опозорились от обилия «любительского видео», в котором барин излагает своим крепостным взгляды на условия их труда, да и вообще блещет умом на самые разные, особенно экономические темы. А ведь с защитой труда в России дело обстоит куда хуже, чем с защитой капитала.

Могут возразить, конечно, что капитал у нас тоже дерганый какой-то со всех сторон, но это, скорее, их внутренние разборки. Одного капитала с другим капиталом. Собственно, высокая, «ответственная» должность — это тоже капитал, да еще какой. Так что даже квартира у особенно способных как-то сама собой превращается в склад денежных знаков, что и кровать поставить негде, матрац просто кладется поверх этих знаков, и жить приходится с ними в тесноте, да зато не в обиде. Простым людям не легче от того, что в зубастом мире капитала царят такие отношения. Боливар в этом мире не выдерживает двоих, об этом все хорошо знают, и кто хочет для себя нормальной жизни и готов просто трудиться, в этот мир даже не суется. Грызня там жуткая, это слышно и видно, но в детали лезть себе дороже.

Владыка мира — капитал, золотой кумир. Советский плакат

Государственные чиновники, особенно чиновники в глубинке, должны бы, по идее, заключенной в этой должности, служить буфером между трудом и капиталом, принуждая последний к исполнению требований закона. Однако справедливые условия и оценка труда у нас волнуют всех в последнюю очередь. А также отношение к защите всяких прав людей со стороны чиновников нередко очень поверхностное. Барство, отношение к своему месту как к наделу, в котором удовлетворяются интересы лишь небольшого круга, брезгливое или равнодушное отношение к нуждам большинства — все это не такие уж исключительные случаи. И с христианских позиций не так уж сложно оценить руководителя относительно того, насколько его действия соответственны евангельским заповедям. Да даже проще, чем оценивать молитвенников, потому что критерии оценки самые что ни на есть христианские, не искусственные.

Что человек сделал полезного для других людей, насколько был человечен, бескорыстен, насколько высока была его самоотдача, насколько он исполняет свое призвание быть слугой народа. Да и сам народ лучше всего в курсе того, насколько его номинальные слуги отвечают этому званию. Не секрет, что люди в основном не удовлетворены тем, как решают их вопросы начальники разных мастей, с которыми населению приходится вступать в контакт. Но ведь апостольские слова о ношении бремен других касаются не только таких масштабных личностей, как Александр Невский. Они вообще про всех людей. И в особенности про тех, кто наделен ответственностью. Апостол довольно тонко подметил, что тот, кто думает о себе высоко, тот по сути ничто. Ничтожество то есть. Поскольку величие человека проявляется в его отдаче другим людям.