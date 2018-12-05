Очевидно, это общая беда украинских олигархо-либеральных режимов, что Ющенко, что Порошенко. Они оба начинали как любимые дитяти мировой демократии, а заканчивают как планетарные enfant terrible, «несносные дети».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Пять лет назад Украину любили все: за романтический Майдан, за антироссийскую риторику, за безоглядную евроинтеграцию и готовность делать всё, что прикажут западные друзья. Все, все…

Прошло пять лет. И Украина со всех сторон окружена политическими недоброжелателями: Польшей (не нравится им бандеровское движение), Венгрией (косят «раскосым угорским взглядом» на Закарпатье), Румынией (которой надо только одно — чтобы и духом украинским не пахло в логистике Нижнего Дуная). И список недоброжелателей увеличивается. Вот и Узбекистан туда подтянулся.

В сентябре 2018 года украинская Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ), по заявлению ассоциации «Укравтопром», инициировала антисубсидиарное расследование относительно импорта на Украину новых легковых автомобилей узбекского производства. По той причине, что «цены импорта легковых автомобилей были ниже цен легковых автомобилей производства предприятий заявителя». Иными словами, в целях защиты украинского производителя.

Хотя защищать-то уже нечего. Украинский автопром практически мертв, производство легковых автомобилей сократилось в 2017 году до ничтожных 7296. В том же году на Украину было ввезено 13 940 новых автомобилей, из которых 2 823 — вполне пристойные «Шевроле» из Узбекистана. За январь-август 2018 всего было ввезено 7 808 автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана. В последние месяцы 2018 года импорт автомобилей из Узбекистана практически отсутствует.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

В результате расследование закончилось позорным пшиком. И не столько потому, что импорт прекратился, сколько потому, что государственные льготы ЗАО «Дженерал Моторс Узбекистан» начиная с 2018 года уже не действовали. То есть предмета антисубсидиарного расследования просто не было.

И, как итог, «МКМТ установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер» — это и есть «позорный пшик».

Вопрос: «специалисты» из Автодора или МКМТ всего этого не знали или не посчитали нужным знать, начиная торговую войну с узбеками? Ведь антидемпинговое расследование — это и есть торговая война.

И итог этой войнушки совсем не утешителен для Украины. Узбекский автоимпорт исчез — но это мелочь. Совсем не мелочь то, что сальдо внешней торговли Украины глубоко отрицательное, минус 6 342 437 000 долларов США по итогам 2017 года. И Узбекистан был в числе совсем небольшого количества стран, торговля с которыми была выгодна для Украины. В прошлом году она заработала 44 392 200 долларов, за 9 месяцев этого года — 122 246.

И вот интересно, эти, прости Господи, «специалисты» полагают, что гордые и вспыльчивые потомки хорезмшахов и Тамерлана не будут мстить? Ага, как же…

Депутат парламента Узбекистана Э. Халбутаев уже заявил: «Данные действия никак не могут быть охарактеризованы как рыночные. Они в корне нарушают принципы справедливой конкурентной борьбы. И уж, конечно, такие действия не могут быть приняты как дружественный акт по отношению к Узбекистану. Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта с Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну».

Причем узбеки не только сотрясают воздух в парламентских речовках. Уже сейчас таможенная служба Узбекистана не осуществляет таможенное оформление украинской фармацевтической продукции на сумму более $4,8 млн без каких-либо официальных объяснений и документов — об этом сообщили в ассоциации «Производители лекарств Украины» (АПЛУ).

А узбекский рынок для украинской фармацевтики вовсе не мал. По оценке посла Узбекистана на Украине Алишера Абдуалиева, его страна предоставляет украинским фармацевтическим компаниям ежегодный рынок сбыта на уровне $49−50 миллионов. Причем у узбеков есть железный повод — несоответствие украинских производств стандартам GMP (Good Manufacturing Practice; надлежащая производственная практика) — правилам, которые устанавливают требования к организации производства и контролю качества лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения.

Ташкент

Другой узбекский парламентарий, Расул Кушербаев, быстро нащупал еще одно болезненное для Украины место в ее торговле с Узбекистаном: «По экспертным оценкам, на многих национальных рынках сахара в текущем году ожидается профицит. Среди стран-производителей идет активная борьба за получение доступа на внешние рынки. Одним из таких перспективных направлений является Узбекистан… При этом находятся страны-импортеры сахара на узбекский рынок, а именно Украина, которые пытаются ввести ограничительные меры в отношении нашего экспорта». Опять-таки — «от себя»: Узбекистан — это 79% экспорта украинского сахара. Ну, и куда теперь его девать будем? На самогон, что ли?

А ведь когда-то МКМТ была вполне грамотным и квалифицированным органом. В марте 2013 года она проводила антисубсидарное расследования в отношении импорта нефтепродуктов из Белоруссии. Тогда все было очень аргументировано: речь шла о том, что Белоруссия предоставляет своим нефтепереработчикам шесть типов субсидий на общую сумму $180,84/тонна. И по пунктам — освобождение НПЗ от уплаты сбора в размере 30% валютной выручки ($165/тонна), компенсация заводам процентных ставок по банковским кредитам ($12,3/тонна), предоставление бюджетных кредитов и займов ($1,24/тонна). А сейчас там даже не удосужились узнать, что государственные льготы для объекта расследования уже почти год, как не действуют!!! Специалисты, блин…

Вот и получается, что Межведомственная комиссия в стране есть, а вот ста с лишком миллионов в бюджете страны, похоже, не будет.

Ну, и в торговле с кем будем компенсировать эти потери? С Соединенными Штатами? Так там отрицательное сальдо в торговле товарами составляет один миллиард триста шестьдесят два миллиона пятьсот сорок тысяч долларов за девять месяцев этого года.

Киев