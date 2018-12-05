Идея массового присвоения российским аэропортам имён известных деятелей истории нашей страны мне изначально показалась не только надуманной и вторичной (помните конкурс «Имя России»?), но выстроенной под какую-то прикладную политическую задачу. «Победа» в Мурманске имени Николая II, самого сомнительного из российских царей по государственным заслугам, но активно внедряемого в наше сознание новыми сторонниками монархической идеи в качестве чуть ли не оболганного спасителя Отечества, даёт основания, по крайней мере, одну из задач конкурса видеть именно в этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт Домодедово

Обратите внимание: если среди деятелей дореволюционного периода нашей истории присутствуют одновременно и наши достойные соотечественники из числа военных, путешественников, учёных, художников, писателей и так далее, и главы государства, то о периоде существования СССР такого не скажешь. Да, среди победителей конкурса сегодня мы видим имена достойных граждан СССР — промышленных и научных руководителей, летчиков, космонавтов. Но откуда бы они сами взялись, если бы не советская система образования и воспитания? И откуда взялись бы те невиданные достижения нашей Родины в XX веке, если бы не советский строй?

Словом, если уж исходить из целостного восприятия нашей истории, если включать, в частности, имя Николая II, то нельзя было не включить в список для голосования как минимум имена Ленина, Сталина, Хрущёва, Косыгина, Брежнева. Хорошо бы — и Орджоникидзе, Куйбышева, Кирова, братьев Кагановичей. Все они внесли свой весомый вклад в появление в нашей стране собственного воздушного флота — как военного, так и гражданского, в создание необходимой для этого интеллектуальной, промышленной, культурной и, главное, суверенной, независимой от мира капитализма, политической основы.

Напомню всего несколько цифр: с 1928 по 1932 год самолётный парк ВВС РККА вырос более чем в два с половиной раза, количество иностранных самолётов сократилось по истребителям с 94% до 4%, по бомбардировщикам — со 100% до 3%. За четыре года! Здесь точно невозможно сослаться на «авиационные заслуги» Николая II. Не сошлёшься и только на трудовой героизм граждан СССР или ум конструкторов. Это был результат государственной политики.

Советская авиация.1930

Такими же темпами, но с некоторым временным лагом, развивался и отечественный гражданский воздушный флот, хотя особенные его успехи приходятся на послевоенное время. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолёт при ком появился? Правильно, при Леониде Брежневе и Алексее Косыгине.

Чьими, помимо ВКП (б) — КПСС и Советского правительства, непосредственными стараниями наша страна так быстро «встала на крыло»? Стараниями ВЛКСМ и ДОСААФ. Может быть, не ограничиваться «личностями», как сейчас модно, а вспомнить и о коллективном подвиге? «Аэропорт имени Ленинского Комсомола» — звучит! Правда, — не для каждого в современной России уха. Но для большего их числа, чем «Аэропорт имени Николая II», — это точно!

От многих очевидных фактов, касающихся того, как закладывались основы современной российской авиации, нас отвлекли массовым «вбросом» различного рода имен. Причём многие из них, подчеркну, не имеют никакого отношения ни к авиации, ни к идее расширения пространства нашей Родины, с которой авиация связана, ни просто к чувству выверенной национальной гордости. Массовость хороша в спорте, в физическом труде… В интеллектуальной деятельности она тоже нелишняя, но заниматься интеллектуальной деятельностью надо с умом.

«Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова» — правильно. Но «московский аэропорт Домодедово имени Ломоносова»? При чём тут Ломоносов? Да и имя Пушкина к аэропорту Шереметьево не клеится. Пушкин — «наше всё», и это на самом деле так. Он в аэропорте Шереметьево, чтобы о нём, величайшем национальном гении, помнили, не нуждается.

Назвать именем Петра Великого гавань в Финском заливе — это понятно. Но аэропорт в Воронеже? Впрочем, ещё более неуместным, на мой взгляд, выглядит в качестве названия для аэропорта имя княгини Ольги (Псков).

Известный героический полярный лётчик Михаил Водопьянов прекрасно подходит для Норильска. Валерий Чкалов — для Нижнего Новгорода. Ещё одно попадание в точку — Калуга: Константин Циолковский.

Константин Циолковский

Имена первооткрывателей для аэропортов на землях, к открытию и освоению которых они имели отношение, — это, вообще, правильно. В некоторых случаях с учётом конкретных геополитических реалий имеет смысл присвоить имя российской правительницы аэропорту на той земле, которая при ней впервые вошла в состав России (Елизавета Петровна — Калининград).

Но артисты, певцы, кинорежиссёры, — что они призваны символизировать? Правда, в Красноярске Дмитрий Хворостовский «победил» в борьбе с ещё менее подходящими к данному случаю Василием Суриковым и Виктором Астафьевым…

Так решили граждане России, скажут мне. Но в конкурсе, напомню, приняло участие чуть более 3% жителей нашей страны! Большинство россиян его полностью проигнорировало! А ведь надо-то было просто позвонить…

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Шереметьево

Разделим 5 миллионов участников на 42 аэропорта. Получается где-то по 120 тысяч звонков в среднем на аэропорт — не на конкретное имя! В каких-то случаях, думаю, гораздо меньше. В каких-то — больше. И вот эти результаты, как нам сообщают, президент и правительство будут учитывать.

Напомню, что против пенсионной реформы движение «Суть времени» собрало более 1 миллиона не звонков, а подписей! Учли? Известны результаты опросов общественного мнения по проблеме Курильских островов — их учитывают? И это, как мы знаем, далеко не единственные примеры отсутствия обратной связи между властью и гражданами.

И вот — этот «конкурс». Не для того ли, чтобы отвлечь людей от обсуждения насущных нужд, создать видимость уважения к общественному мнению? Похоже, что так.

Ну что же, мы в начале пути. Впереди — наименование железнодорожных вокзалов.