Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов о реформе сферы госуслуг и муниципальных услуг. Речь идет о допуске частных компаний к предоставлению госуслуг, передает корреспондент ИА REGNUM 5 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Доктор Зло

Правительство таким образом намерено повысить доступность и качество государственных и муниципальных услуг, которые предоставляются гражданам бесплатно за счет бюджетных средств, их можно еще назвать условно бюджетными услугами в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, физической культуры, спорта и туризма (сфера культуры исключена).

В ходе доработки инициативы предлагается освободить компании, допущенные к госуслугам и муниципальным услугам от НДС полностью, установить возможности для заключения долгосрочных контрактов, выходящих за срок действия лимитов бюджетных обязательств в тех случаях, когда услуга требует длительного оказания, например, как в сфере образования, рассказал замглавы Минфина Алексей Лавров в ходе дискуссии.

«Задача состоит в том, чтобы мобилизовать все возможные ресурсы, более четко урегулировать эту сферу и тем самым реализовать тот принцип, о котором мы много говорим и который заявлен в очень многих программных документах, о том, чтобы сориентировать социальную сферу на конкретных потребителей услуг, реализовать принцип «деньги следуют за потребителем», — сказал Лавров.

Заказ на услуги

Предлагается ввести такое понятие как «государственный муниципальный социальный заказ». Его замглавы Минфина Алексей Лавров определил как «описание с точки зрения и натурального выражения, то есть какой объём услуг должен оказываться на конкретной территории и с точки зрения их, самое главное, финансового обеспечения».

"На самом деле сейчас мы не знаем, какой объём социальных гарантий несёт на себе государство и местное самоуправление, потому что услуги оказываются, финансируются по нескольким каналам. Это может быть смета казённому учреждению, государственное муниципальное задание бюджетным автономным учреждениям, что-то идёт через субсидии негосударственным некоммерческим организациям, используется, хотя и с известными проблемами, 44-й федеральный закон. А вот сколько в совокупности мы должны оказать услуг гражданам и сколько это, самое главное, стоит, мы не знаем. А с этого нужно начинать разговор о том, доступны ли услуги, какого она качества оказывается, и, вообще, как эта система функционирует», — заявил он в ходе заседания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

После принятия закона каждый орган, который отвечает на территории за организацию оказания этих услуг, будет размещать информацию о государственном муниципальном социальном заказе, чтобы всем было известно, какой объём гарантий берёт на себя соответствующий бюджет.

Госуслуги по сертификату из перечня

Государственный муниципальный социальный заказ может исполняться ровно так, как это делается в настоящее время, — только через государственные муниципальные задания бюджетным автономным учреждениям, заверил замглавы Минфина Алексей Лавров. При этом он указал на то, что одна из готовящихся правительством поправок ко второму чтению предлагает сделать обязательным государственное муниципальное задание для казённых учреждений, которые сейчас могут его иметь, но могут и не иметь, что негативно сказывается на качестве оказания государственных муниципальных услуг.

При этом законопроектом предусматриваются опции — допуск частников.

«Это опции, это возможности ещё двух форм: проведения конкурсов между государственными и негосударственными организациями на оказание таких услуг и предоставления гражданам сертификата, который дает право на получение бесплатного объема услуг среди организаций, которые попадают в специальный, будут включены в соответствующий реестр», — заявил замминистра.

Какие именно услуги

Перечень услуг установят регионы своими нормативными актами.

«Уже сейчас есть общероссийские перечни услуг, которые оказываются на всей территории страны, но в соответствии с одинаковыми принципами, и есть региональный перечень услуг, который оказывается субъектами и муниципалитетами в соответствии с их законодательством. Законопроект эту систему не меняет, он предоставляет право субъектам Федерации, точнее, так обязывают субъекты Федерации, если они оказывают какую-то услугу, публиковать по ней государственный (муниципальный) социальный заказ и, если они хотят, применять дополнительные способы выполнения этого социального заказа», — пояснил замглавы Минфина Алексей Лавров.

Цена вопроса

Замглавы Минфина Алексей Лавров заверил депутатов, что реформа «совершенно точно не влечёт за собой каких-то дополнительных расходов», а является механизмом «освоения» средств, выделяемых на нацпроекты.

«Ровно теми темпами, которыми мы будем увеличивать расходы на социальную сферу, в том числе в рамках реализации национальных проектов, они и будут увеличиваться. Вопрос стоит не об этом, а о том, как наиболее эффективным образом использовать эти постоянно растущие ресурсы в социальной сфере. Да, система государственных муниципальных учреждений останется в основе оказания услуг. В очень многих субъектах Федерации, в большинстве населённых пунктов это будет единственный поставщик услуг, и для него ничего не изменится. В то же время в больших городах, в отдельных субъектах Российской Федерации есть возможности привлечения и негосударственных организаций к оказанию этих услуг, в том числе в рамках государственно-частного партнёрства», — сказал представитель правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Риски и злоупотребления

В правительстве не видят рисков в новой системе и не ожидают ухудшения качества предоставления услуг.

«Что касается тех возможных злоупотреблений и рисков, мы… коммерческое предприятие ну никак не может вытеснить с рынка некоммерческое, хотя бы потому, что ему нужно ещё обеспечивать, действительно, прибыль, а это значит, что нужно работать на более низких стандартах качества, чего государство допустить не может. При отборе, будь то сертификат или будь то конкурс, если, конечно, они будут применяться, что вовсе… совершенно необязательно, главное требование — соблюдение установленных стандартов качества оказания услуг», — заявил замглавы Минфина Алексей Лавров.

Организация, которая их не соблюдает, исключается из числа поставщиков государственных (муниципальных) услуг, заверил он.

«Но если найдётся частная, коммерческая организация, как это сейчас, например, происходит в медицине, которая готова инвестировать в эту сферу, готова закупать оборудование, готова оказывать услуги в соответствии со стандартами, мы считаем, что неправильно было бы изначально их отсекать от этой сферы, потому что это реальная работа на граждан, это реальное расширение доступности услуг», — сказал он.

Угрозы бесплатным услугам в здравоохранении

В Госдуме обеспокоены тем, что реформа приведет к коммерциализации госуслуг, в частности, в здравоохранении.

«Введение в полном объеме данного закона может привести к революционным изменениям в отдельных социальных сферах, ну, например, в здравоохранении, если мы допустим в полной мере частные медицинские организации к исполнению функций, которые сегодня выполняют государственные организации», — указал депутат Госдумы от «Единой России» Василий Максимов.

George Hodan George Hodan Медицинские услуги

В ответ замглавы Минфина Алексей Лавров заверил, что реформа «не затрагивает сферу оказания медицинских услуг в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), а там уже активнейшим образом применяются и используются, привлекаются негосударственные и частные организации, и это действующий механизм».

"Законопроект говорит о другой части здравоохранения, которая сейчас финансируется из бюджетов. Предлагается не требовать никакого обязательного привлечения частных организаций, предоставить такую возможность ровно в тех случаях, когда для этого существуют необходимые условия. Поэтому никаких рисков вытеснения негосударственными организациями организаций государственных мы не видим, потому что оно не может произойти по крайней мере до тех пор, пока у нас в полном объёме не сформируются адекватные поставщики этих услуг», — заверил представитель правительства.

Приватизация

В ходе обсуждения инициативы депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин указал на шаг к перераспределению ресурсов.

«В данном случае мы имеем очередной шаг к перераспределению существующих в стране ресурсов в пользу частного бизнеса, и фактически, таким образом, ползучая приватизация социальной сферы?» — сказал парламентарий.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) заявил о необходимости скорректировать формулировки для того, чтобы чётко и ясно прослеживалось из текста законопроекта, что данные новеллы носят исключительно рекомендательный характер для регионов.

«Соответствующие переговоры мы провели, запротоколировали наши договорённости (с правительством), и было решено, что в обязательном порядке в законопроекте будут точно изменены формулировки для того, чтобы явно был рекомендательный характер для регионов, который позволял бы только в добровольном порядке использовать данные новеллы», — заверил Нилов.

Купец, считающий деньги (фрагмент). Борис Кустодиев. 1918

Начало реформы

Внесенными в Госдуму законопроектами предполагается, что реформа начнется с 1 января 2019 года, однако в ходе обсуждения депутаты обращали внимание на то, что инициативе потребуются подзаконные акты и законы регионов. Депутатов заверили, что реформа будет отсрочена.

«Мы действительно договорились о том, что мы проработаем и включим дополнительные поправки во втором чтении, и одна из них, самая важная, наверное, — удлинение переходного периода и, вообще, перенос срока введения в действие закона в обязательном порядке для всех — с 1 января 2021 года», — сказал замглавы Минфина Алексей Лавров.

Отметим, что в действующей редакции инициативу правительства поддержали только 32 региона из 85.