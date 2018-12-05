Не являясь специалистом в области международного права, тем не менее хочу обратить внимание на употребляемые президентом РФ Владимиром Путиным ссылки на «обязательность» для России как государства-продолжателя СССР выполнения подписанного и ратифицированного документа — Совместной декларации СССР и Японии от 19 октября 1956 года. Сомнений в том, что Совместная декларация продолжает являть собою основополагающий двусторонний документ, провозгласивший окончание состояния войны и установление дипломатических отношений, нет и быть не может.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Однако предусматривающая в общей форме возможность передачи Японии после подписания мирного договора островов Малой Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи статья 9-я Декларации в силу произошедших за 62 года с момента подписания и ратификации документа кардинальных изменений не может и не должна рассматриваться незыблемой и подлежащей обязательному исполнению.

Обратимся к положениям принятой 23 мая 1969 года и депонированной в ООН «Венской конвенции о праве международных договоров».

Во-первых, в 60-й статье Конвенции «Прекращение договора или приостановление его действия вследствие его нарушения» указывается: «Существенное нарушение двустороннего договора одним из его участников дает право другому участнику ссылаться на это нарушение как на основание для прекращения договора или приостановления его действия в целом или в части». Вот именно о прекращении Совместной декларации «в части», где говорится о передаче островов, и пойдет речь.

Фактический отказ японского правительства выполнять положение Декларации о подписании мирного договора на достигнутых условиях и произвольное изменение этих условий в одностороннем порядке нельзя рассматривать иначе как нарушение подписанного и ратифицированного межгосударственного соглашения. Так, в Памятной записке Правительства Японии Правительству СССР от 5 февраля 1960 года объявлялось: «Наша страна (Япония — А.К.) будет неотступно добиваться возвращения нам не только островов Хабомаи и о-ва Сикотан (Шикотан — А.К.), но также и других исконных японских территорий». При этом известно, что под придуманным в МИД Японии термином «исконные северные территории» одними понимаются законно принадлежащие СССР/России южнокурильские острова, а другими — все Курилы до Камчатки и южная половина Сахалина.

Советско-японская совместная декларация. 1956

Что касается «хрущевского компромисса», то позиция японского правительства в нарушение договоренности о допущении передачи Шикотана и Хабомаи только после заключения мирного договора была произвольно изменена. На сегодняшний день официальный Токио утверждает, что двусторонний мирный договор может быть подписан лишь после признания правительством России суверенитета Японии над всеми южнокурильскими островами — Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи. Что это, как не грубое искажение буквы и смысла 9-й статьи Совместной декларации? Вызывает удивление, как президент РФ при таком явно неприемлемом толковании японским правительством этой статьи соглашается положить ее в основу дальнейших переговоров о мирном договоре.

Во-вторых, Совместная декларация была грубо нарушена при заключении направленного против СССР и КНР нового военного договора Японии с США.

В Памятной записке Советского правительства от 24 февраля 1960 года прямо указывалось: «Заключение Японией нового военного договора с США находится в противоречии с Совместной советско-японской декларацией от 19 октября 1956 года…

Советское правительство, добросовестно выполняя обязательства, вытекающие из Совместной декларации, поддержало просьбу Японии о принятии ее в члены ООН, амнистировало и отправило в Японию всех японских военных преступников, репатриировало лиц японской национальности, которые проживали на территории СССР, пошло на выгодное для Японии соглашение о рыболовстве в северо-западной части Тихого океана, проявило инициативу в заключении торгового договора на принципах равноправия и взаимной выгоды, внесло предложение о заключении конвенции о культурном обмене и т. д. Уже из этого видно, что Советское правительство делало все зависящее от него для развития добрососедских отношений с Японией.

Однако Японское правительство уклоняется от выполнения тех положений Совместной декларации, которые требуют и от Японии проявления доброй воли. Японское правительство до настоящего времени преднамеренно затягивает заключение мирного договора между СССР и Японией, выдвигая необоснованные претензии по территориальному вопросу, который давно уже решен соответствующими международными соглашениями».

Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 1960

Почему ведущие переговоры с Японией российские политические деятели и высокопоставленные дипломаты игнорируют эту справедливую позицию Советского Союза и даже не напоминают японскому правительству, по чьей вине до сих пор не состоялось окончательное послевоенное урегулирование? Ведь только в последнее время президент стал обращать внимание своего японского партнера на очевидную опасность использования Курильских островов в случае их гипотетической сдачи в качестве военных объектов, направленных против нашей страны. Почему бы не напомнить премьеру Абэ то, о чем говорилось в Памятной записке правительства СССР: «Японская сторона, подписав военный договор с США, направленный против безопасности Советского Союза, явно нарушила принятое ею согласно упомянутой Декларации обязательство сотрудничать с Советским Союзом в интересах поддержания мира и безопасности на Дальнем Востоке и развивать добрососедские и дружественные отношения между обеими странами». Ибо, по крайней мере, странно, когда президент РФ, ведя переговоры о «реанимации» 9-й статьи Декларации, оставляет в стороне обстоятельства, сделавшие по вине японской и американской сторон невозможным ее реализацию. Или весьма важные дипломатические документы 1960 года потихоньку отправлены в архив с глаз долой, как «неудобные» для достижения совершаемой политической сделки с Японией?

В-третьих, Венская конвенция предусматривает, что «основанием для прекращения договора или выхода из него» может стать ситуация, когда «последствие изменения обстоятельств коренным образом изменяет сферу действия обязательств, все еще подлежащих выполнению по договору» (статья 62, пункт 1 «б»). После введения в мире 200-мильных экономических зон «сфера действия обязательств», записанных в 9-й статье Совместной декларации 1956 г., изменилась именно «коренным образом», ибо в случае гипотетической «передачи» Шикотана и Хабомаи Японии, к ней должны теперь перейти не только острова, но и богатейшие экономические зоны, что нанесет большой ущерб экономике России. К коренным изменениям, произошедшим с хрущевских времен, следует отнести и появление технологии добычи энергоносителей на шельфе островов, а также неизмеримое возрастание с той поры военно-стратегического значения глубоководных незамерзающих проливов между южнокурильскими островами, позволяющих российским АПЛ выходить в подводном положении на боевое дежурство в мировой океан.

СтаниславС Малокурильское, o. Шикотан

Для справки. Исключительная экономическая зона — часть моря шириной в 200 морских миль (370,4 километра), отсчитываемая от линии наибольшего отлива или от исходной линии.

Исключительная экономическая зона включает воды, морское дно и его недра. Ширина зоны не может превышать 200 морских миль, отсчитываемых от тех же исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря. Более 100 государств определили свои зоны шириной в 200 миль.

Исключительная экономическая зона является частью моря, в которой прибрежное государство осуществляет определённые международным правом суверенные права. Они включают права на: а) разведку, разработку и сохранение природных ресурсов, как живых, так и неживых; б) управление этими ресурсами; в) другие виды деятельности по использованию зоны в экономических целях, например, производство энергии путём использования воды, течений, ветра.

Прибрежное государство осуществляет в зоне юрисдикцию в отношении: а) создания и использования искусственных островов, установок и сооружений; б) морских научных исследований; в) защиты и сохранения морской среды.

Полагаю, из изложенного даже не обладающему университетским дипломом юрфака человеку ясно, что Венская конвенция предоставляет правительству России право инициировать отмену статьи 9-й Совместной декларации о «передаче» Японии островов Шикотан и Хабомаи как неисполненную одним из подписантов и утратившую силу в результате произошедших коренных изменений.