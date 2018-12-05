Вот и завершилась масштабная акция «Великие имена России», которая стала резонансной. В ней приняли участие более пяти миллионов человек. Конкурс на присвоение имён выдающихся соотечественников сорока семи аэропортам страны взял старт в октябре 2018 г. Как следовало из условий его проведения, речь шла не о смене привычного для всех названия того или иного аэропорта, а о присвоении добавочного имени. Инициаторами конкурса выступили целый ряд некоммерческих объединений, среди которых были Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество (РВИО) и Общество русской словесности. Региональные отделения Общественной палаты РФ стали операторами конкурса, организуя сбор имен знаменитых соотечественников от населения. Согласно данным ВЦИОМ, полученным в результате социологического исследования, о проведении конкурса было известно 75% опрошенных. Его организаторы рассчитывали на то, что данная акция привлечёт внимание наших сограждан к истории и культуре, к биографиям замечательных людей России. И в этом отношении конкурс удался. Принимавшие участие в голосовании сумели больше узнать о выдающихся людях, оставивших след в истории нашего Отечества. Но в последние годы мы, к сожалению, начали привыкать к тому, что даже самая хорошая идея сталкивается с ожидаемыми и неожиданными проблемами. Вполне понятно и даже закономерно, что конкурс, связанный с историей страны, обострил многие противоречия, которые имеются в оценке тех или иных исторических деятелей. И это предсказуемо в стране, которая пережила такие потрясения, как Октябрьская революция, Гражданская и Великая Отечественная война, а также распад Советского Союза. Во время программы «60 минут» 4 декабря, в которой обсуждались итоги конкурса, говорилось, что в некоторых регионах возникла даже социальная напряжённость в связи с голосованием.

Иван Шилов ИА REGNUM Амет-Хан Султан

Один из скандалов развернулся в Омске, где на первоначальном этапе голосования лидировал лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Однако жюри конкурса не включило его в шорт-лист.

Цитата из видео «Гражданская Оборона — Мы идём в тишине» пользователя Immer Russland.youtube.com Егор Летов

Возникли проблемы и в Калининграде в связи с лидерством на финальном этапе голосования философа Иммануила Канта.

После очередного этапа конкурса, проходящего на территории Республики Крым, была обозначена тройка лидеров. В итоговый список вошли художник-маринист И. К. Айвазовский, герой Крымской войны адмирал П. С. Нахимов и императрица Екатерина II. Как было объявлено в начале декабря, победителем стал И. К. Айвазовский.

Казалось, можно на этом закончить, если бы не одно «но».

16 октября РИА «Новости-Крым» обнародовало информацию о том, что в утвержденный список Общественной палаты Республики Крым вошли: императрица Екатерина II Великая; русский поэт и художник эпохи «Серебряного века» Максимилиан Волошин; адмирал Павел Нахимов; основоположник виноделия в Крыму, князь Лев Голицын; крымско-татарский просветитель и философ Исмаил Гаспринский; русский врач-хирург Николай Пирогов; художник-маринист Иван Айвазовский; русский писатель и драматург Антон Чехов; ученый-энциклопедист Дмитрий Менделеев; писатель Александр Грин. Причём сообщалось, что данный список не являлся окончательным и каждый член Общественной палаты и каждый крымчанин будут иметь возможность его дополнить.

Иван Саблуков. Портрет Екатерины II. 1770

Не подвергая сомнению то, что в список были включены наиболее достойные люди, несколько удивило, что в него не был включён человек, имеющий самое непосредственное отношение к словам «аэропорт» и «самолёт». Речь идёт о лётчике — легенде, дважды Герое Советского Союза Амет-Хане Султане.

Так как наверняка среди читателей будут и молодые люди, которым, к сожалению, это имя ничего не говорит, надо рассказать об этом замечательном человеке.

Амет-Хане Султан родился 20 октября 1920 года в городе Алупка. В мае 1935-го в Алупке проводился национальный праздник Хедерлез, на котором будущий герой победил в национальной борьбе куреш. Присутствующий на мероприятии директор лагеря Артек наградил юношу путевкой в лагерь, в котором Амет-Хан впервые увидел самолет. Азы авиации молодой человек постигал в Симферопольском аэроклубе, а потом совершенствовал свои лётные навыки в знаменитом Качинском училище. Амет — Хан учился по ускоренному курсу и в 1940 г. в звании младшего лейтенанта начал свою службу в армии. 22 июня 1941 года он уже вылетал на штурмовку наступающих немецких колонн. В мае 1942 года в ярославском небе, израсходовав в бою весь боезапас, он протаранил немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88», который так и не успел сбросить бомбы на город. Во время тарана самолёт Амет-Хана загорелся, но лётчик чудом остался жив, воспользовавшись парашютом. Франсуа де Жоффр — французский лётчик авиаполка «Нормандия — Неман» позже написал об этом бое: «Я встретил своего старого друга Амет-Хана — дважды Героя Советского Союза, прославленного «короля тарана». Знаете ли вы, что такое таран? Это наивысшая форма самопожертвования русского лётчика, который, израсходовав полностью боеприпасы, устремляется на вражеский самолет и ударяет его своей машиной. В девяноста случаях из ста — это неминуемая гибель. Амет-Хану повезло, и он остался жив». Позже за этот таран Амет-Хан был награждён орденом Ленина. В 2010 году в Ярославле был установлен памятник в честь этого подвига.

Sealle Орден Ленина

Летом 1942 года Амет-Хан Султан воевал уже в составе 9 гвардейского истребительного полка, который был создан из лучших советских лётчиков в целях противодействия немецким асам. В этом полку он служил до конца войны. На фюзеляже его самолёта был нарисован орёл. И немцы хорошо знали эту машину. Так же, как они предупреждали своих лётчиков словами «Ахтунг, ахтунг!» о появлении в небе трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина, они предупреждали о появлении в небе Амет-Хана Султана — «Чёрного дьявола». Такое имя они дали советскому асу. В августе 1943 г. Амет-Хан Султан стал Героем Советского Союза, а в июне 1945 г. он получил вторую Звезду Героя. Легендарный лётчик одержал 30 воздушных побед и сбил 19 самолётов врага в составе группы.

После окончания войны Амет-Хан не расстался с небом, став лётчиком-испытателем. За время испытаний он дал путь в небо 100 самолётам. И в послевоенное время продолжал совершать подвиги. В ноябре 1958 во время испытаний катапульты на самолёте произошёл взрыв, был пробит топливный бак и возникла угроза пожара. Лётчик, испытывающий катапульту, был лишён возможности покинуть самолёт. И тогда Амет-Хан принял решение сажать машину. Он спас себя, товарища и самолёт.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полёта и был похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

Елена ю Бюст Амет-Хана Султана на Аллее Героев в Феодосии

В первоначальный список претендентов человек-легенда не был включен по формальным признакам. Амет-Хан Султан является знаковой фигурой для двух народов: отец его был лакец из Дагестана, а мать — крымская татарка. Имя прославленного лётчика многие годы носит аэропорт в Махачкале. Для дагестанцев и крымских татар он национальный герой. А для всех народов нашей страны, которые спасли мир от коричневой чумы, он герой общенациональный.

В книге «Мой Дагестан» Расул Гамзатов приводит фрагмент разговора со своим другом: «Был у меня знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Отец у него дагестанец, а мать — татарка… Дагестанцы считают его своим героем, а татары — своим. «Чей же ты?» — спросил я его однажды. «Я герой не татарский и не лакский, — ответил Амет-Хан. — Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью». Разве можно их отделить друг от друга?» Амет Хан остро переживал судьбу крымско-татарского народа, который подвергся депортации в мае 1944 года, для него это событие на всю жизнь стало трагедией.

21 апреля 2014 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». В указе говорилось о содействии духовному возрождению репрессированных народов, в том числе и крымских татар. Можно только сожалеть, что прославленный лётчик не дожил до этого дня.

В телевизионной программе «60 минут», о которой мы говорили ранее, сообщалось, что итоги голосования будут рассмотрены Общественной палатой РФ. Видимо, её окончательное мнение ляжет в основу реализации указа Президента Российской Федерации В. В. Путина от 28 ноября 2018 года «О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством».

Fastboy Дом Ахмет-Хана Султана в Алупке

На мой взгляд, стоит отбросить все попытки спекуляций на имени прославленного лётчика, попытки «приватизации» его прославленного имени и использования в своих конъюнктурных целях и сделать всё возможное, чтобы в Крыму был аэродром имени Амет-Хана Султана. Это был бы шаг к установлению исторической справедливости, шаг к единению народов Крыма. Пусть общенациональный дважды Герой Советского Союза станет символом единения дагестанцев, крымских татар и всех народов России.