



Иван Шилов ИА REGNUM Желтый жилет

Три недели протестов во Франции выпрыгнувшего, как чертик из табакерки, движения «желтых жилетов», которые выступили против планов администрации президента Эмманюэля Макрона повысить «экологический налог», что привело бы к росту цен на топливо, завершились промежуточной победой митингующих. «Никакой налог не заслуживает того, чтобы ради него ставить под угрозу единство нации, — заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп, комментируя уступки властей в этом вопросе. — Наши налоги — самые высокие в Европе. Наша налоговая система ужасно сложна, и ее часто критикуют за несправедливость. Давайте обсудим, что необходимо изменить. Эти решения вступят в силу немедленно и должны восстановить мир и спокойствие в стране».

При этом Париж, как сообщает телеканал Euronews, заморозил тарифы на электроэнергию и газ (на период переговоров, по крайней мере до конца зимы) и отложил внедрение новых правил технического контроля автомобилей. Однако «желтые жилеты» утверждают, что серьезные вопросы вызывает не одна эта тема, а в целом политика французского руководства. Вопрос в том, что именно их не устраивает и кто за этим стоит. Ряд экспертов сводят диагностику к недовольству французского зажиточного обывателя падением уровня жизни, иначе говоря, все дело в экономике и политической традиции французов вести диалог с правительством таким вот образом.

Революция

Безусловно, решение Парижа залезть в кошельки граждан стало триггером, запустившим цепь определенных событий. Но ведь кто-то должен был выступить организатором акций, а затем координировать выступления. Как отмечает адвокат Евгений Ворожцов, выпускник Высшей школы комиссаров французской полиции, особенностью нынешних акций «желтых жилетов» стала нетрадиционная тактика действий протестующих. И более того: «Внезапно для всех «желтые жилеты» появились в Нидерландах. Требование стандартные и общие для всех. Рост цен, пенсионная реформа и непопулярная реформа трудового законодательства. И хотя акции были малочисленными, по несколько десятков человек, но они сразу прошли в нескольких городах и теоретически могут стать только первой ласточкой».

Поэтому со своей стороны предположим, что нынешние протестные акции во Франции могут быть «разведкой боем» на локальном полигоне в преддверии «большой мировой войны», которая ведется на тысячах фронтов по всей планете. Она и есть новая холодная война, но не такая, как ее иногда пытаются представить. В те дни, когда французский премьер объявлял о «капитуляции» перед «желтыми жилетами», в Брюсселе на мероприятии, организованном Германским фондом Маршалла, выступал государственный секретарь США Майк Помпео. Его речь называлась «Восстановление роли национального государства в либеральном международном порядке». Помпео, в частности, сказал:

«Каждая нация — каждая нация — должна честно признать свою ответственность перед своими гражданами и спросить, служит ли нынешний международный порядок на благо народа, как мог бы. А если нет, то должно спросить, как мы можем это исправить. Это то, что делает президент Трамп. Он возвращает Соединенные Штаты к их традиционной центральной руководящей роли в мире. Он видит мир таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Он знает, что ничто не может заменить национальное государство в качестве гаранта демократических свобод и национальных интересов. Он знает, как знал Джордж Герберт Уокер Буш, что более безопасный мир неуклонно требует американской решимости на мировой арене. И когда мы — когда мы все игнорируем наши обязанности перед институтами, которые мы сформировали, — другие будут злоупотреблять ими».

Описывая реакцию присутствующих на эти слова, портал Politico.eu отмечает, что они хранили гробовое молчание. По окончании своего выступления, пишет издание, Помпео не стал ждать вопросов и быстро отправился на саммит НАТО. И лишь какой-то мужчина в задней части аудитории крикнул: «Почему нет вопросов? Почему нет вопросов?» Они появятся, но, видимо, позже. Пока же можно предположить, что речь госсекретаря стала своего рода ответом на прозвучавшие ранее заявления Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что «сегодня национальные государства должны быть готовы отказаться от своего суверенитета» в пользу ЕС.

Александр Горбаруков ИА REGNUM С головой

Некоторые считают, что столкновения между националистами или народниками и глобалистами будут вестись в экономической сфере. Если рассматривать протестные акции французских «желтых жилетов», то вроде бы так оно и есть, требования носили экономический характер. Однако декан Школы публичной политики Лондонской школы экономики и политических наук Андрес Веласко полагает, что на мировом уровне «обратная культурная реакция» вызвана, во-первых, политическим негодованием народов против традиционных элит, во-вторых, характерна преимущественно для «стран с необычайно сильными экономическими показателями», в-третьих, во главе реванша стоят правые, а не левые. На первый взгляд, это неприменимо к нынешним событиям во Франции, но во всяком правиле бывают исключения.

Все это следует учитывать и Москве, которую в силу ее интеграции в мировую систему не обойдет волна перемен. Нам тоже придется решать, на какой мы стороне, национальных государств или глобалистов, учитывая состояние российской экономики и состояние иных параметров возможностей России как государства.