В Вашингтоне верят в то, что у Ирана пока нет ядерного оружия. На чем основано такое предположение? На стремлении выдать желаемое за действительное? Два года назад чиновники, занимавшие высокопоставленные должности в администрациях экс-президентов США Рональда Рейгана и Билла Клинтона, предупредили о том, что у Ирана, вероятно, уже есть ядерное оружие, пишет Питер При в статье для американского издания The Hill.

Иранская ядерная программа

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«Иран следует примеру Северной Кореи, которая является стратегическим партнером Ирана и подписала договор, в рамках которого Пхеньян обязался поделиться своими научными и военными достижениями. Иран пожертвовал своей гражданской ядерной программой, чтобы обмануть администрацию Обамы, снять международные санкции и предотвратить военные действия со стороны Запада. Однако работа над подпольной военной ядерной программой, без сомнения, продолжилась. Вот почему Иран в рамках ядерного соглашения не позволил проверять свои военные объекты и запретил опрашивать своих ученых», — говорилось в статье «Недооцененные ядерные угрозы со стороны КНДР и Ирана», опубликованной в 2016 году в издании National Review.

«Более 13 лет назад, к 2003 году, Иран уже наладил производство отдельных компонентов ядерного оружия… и работал над созданием ядерной боеголовки для баллистической ракеты «Шахаб-3»… В то время Иран максимально приблизился к обладанию ядерным оружием. Маловероятно, что Иран приостановил свою программу за более чем десять лет до подписания ядерного соглашения с Обамой», — считают авторы статьи «Недооцененные ядерные угрозы со стороны КНДР и Ирана».

Hossein Velayati Пуск ракет «Шахаб-3». Иран

Приведенные выше высказывания принадлежат бывшему директору Центральной разведки США Роберту Вулси, председателю Генерального консультативного комитета президента Рейгана по контролю над вооружениями Уильяму Р. Грейаму, бывшему главе Национального совета по разведке и специальному советнику Рейгана Фрицу Эрмарту, а также бывшему директору программы «Стратегическая оборонная инициатива» Генри Куперу. Перечисленные ученые и высокопоставленные представители разведывательного сообщества США сыграли важную роль в содействии победе США в холодной войне. Возможно, стоит внимательно прислушаться к тому, что они говорят в отношении Ирана?

«Иран мог бы создать ядерные ракеты, которые затем мог бы скрыть в туннелях. На эту возможность указывает обнаружение обширной подземной системы базирования ракет в прошлом году… Иран мог бы использовать эти ракеты в качестве ЭМИ оружия для нанесения внезапного удара против США со спутников», — считают советники Рейгана и Клинтона.

Недавно бывший ядерный инспектор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Дэвид Олбрайт и бывший генеральный директор МАГАТЭ Олли Хейнонен опубликовали доклад, основанный на секретных иранских архивах, добытых израильской разведкой.

«Архив свидетельствует о том, что в рамках военной программы предполагалось создание пяти систем ядерных боеголовок… Документация указывает на то, что усилия Ирана по разработке ядерного оружия не прекратились после 2003 года», — говорится в докладе Олбрайта и Хейнонена.

Mojtaba Salimi Первая встреча Ирана-ЕС-3, Дворец Са'дабад, Тегеран, 21 октября 2003 года. Министры ЕС-3 и главный переговорщик Ирана Хасан Рухани

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Скоро республиканцы и демократы начнут споры относительно необходимости модернизации стратегических ядерных сил США для сдерживания России и Китая. Однако при этом существует возможность того, что Иран или КНДР могут продать ядерное оружие террористам. США могут столкнуться с атакой с использованием электромагнитного оружия, доставленного на воздушном шаре, грузовом корабле или запущенного со спутника. Простое сдерживание не защитит США от перечисленных угроз.

Критическая инфраструктура США может оказаться беззащитной перед электромагнитным оружием. Руководство ВВС США, обеспокоенное отсутствием прогресса в сфере защиты критической инфраструктуры, создало целевую группу по электромагнитной защите. Эта целевая группа уже опубликовала несколько отчетов, в которых указано, что ядерное или природное электромагнитное излучение представляет собой экзистенциальную угрозу для инфраструктуры США, поэтому американское правительство должно срочно предпринять необходимые меры для того, чтоб защитить нацию. Правительство должно позаботиться о защите национальной электрической сети, которая обеспечивает жизнь 327 млн граждан США.