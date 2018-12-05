Когда бывший лидер лейбористской партии Великобритании Тони Блэр и депутат палаты общин парламента Великобритании Борис Джонсон начинают в один голос критиковать соглашение с Брюсселем, предложенное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, значит, что-то точно пошло не так. Соглашение является примером неудачного дипломатического компромисса и результатом некомпетентности высшего британского руководства. Ни страстные сторонники Брексита, ни столь же страстные сторонники сохранения членства Великобритании в составе ЕС не считают, что нынешнее соглашение с Брюсселем имеет какой-либо смысл. Настало время еще раз все хорошенько взвесить и отказаться от худшего из возможных соглашений, пишет Мервин Кинг в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

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В современной истории Великобритании можно выделить три эпизода, когда британский политический класс ставил страну в тупик: в 1930-е годы; в 1970-е годы, когда британская экономика оказалась в сложной ситуации; и сейчас, когда после референдума о членстве Великобритании в ЕС страна столкнулась с непростой политической ситуацией. Во всех трех случаях мнение большинства оказалось ошибочным.

Большинство

В первых двух случаях для урегулирования ситуации в стране потребовалась революция. В 1940 году премьер-министр ушел в отставку, его заменили человеком, который больше подходил на роль военного лидера. В 1970-е годы произошел политический переворот, пришло новое радикальное правительство, способное изменить курс. В обоих случаях стране удалось чудом спастись в последней момент. Сегодня перед Великобританией стоит задача аналогичного порядка.

Сейчас Великобритания не сталкивается с экономическим кризисом, она оказалась в глубоком политическом кризисе. Парламент ответственен за это. Парламентское большинство поддержало проведение референдума о членстве Великобритании в ЕС. Британской общественности предложили сделать выбор. Правила игры были ясны: 50% голосов плюс один решат будущее страны. В тот момент премьер-министр и министр финансов Великобритании дали недвусмысленно понять, что Брексит означает выход из единого европейского рынка и таможенного союза. Именно такой Брексит обещали политические партии.

Парламентское большинство было против выхода Великобритании из ЕС, однако часть оппозиционных сил предпочла отказаться от своих взглядов в отношении Брексита, только чтобы подорвать позиции правительства. Разумеется, тогда никто так и не представил никакого согласованного плана действий. Были аргументы за выход из ЕС, и были аргументы против. Совершенно ясно, что никто не хотел отказываться от преимуществ членства в ЕС без приобретения преимуществ, связанных с Брекситом. Однако это именно то, что в настоящий момент правительство предлагает своим гражданам. ЕС сможет контролировать законодательство Великобритании и использовать право вето.

В Банке Англии заявили, что, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения, стоимость Брексита может обойтись Лондону более чем в 10% ВВП. Эта связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, Брексит без соглашения приведет к снижению уровня производительности из-за снижения торговли. Во-вторых, возникнут проблемы на границах. Бесконечные таможенные проверки приведут к образованию огромных пробок, подобная ситуация будет продолжаться из года в год.

С другой стороны, выход Великобритании из состава ЕС — это не конец света. Великобритания имеет право стремиться к чему-то лучшему, чем обязательства перед ЕС и вечное подчинение Брюсселю, от которого Великобритания не может освободиться без согласия членов ЕС.

Штаб-квартира европейской комиссии в Брюсселе

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Многие британские политики утверждают, что уже слишком поздно менять курс, поэтому соглашение, предложенное Мэй, является единственным возможным вариантом. Но стоит помнить, что нынешняя ситуация в Великобритании является примером политического, а не экономического кризиса. Если Блэр и Джонсон, всегда придерживающиеся противоположных точек зрения, соглашаются с тем, что соглашение Мэй имеет фатальные недостатки, все остальные британские политики также должны увидеть эти недостатки. Это соглашение не положит конец спорам между сторонниками Брексита и его противниками. Противники Брексита продолжат утверждать, что второй референдум о членстве Великобритании в ЕС может прекратить продолжающийся политический кошмар. А сторонники Брексита продолжат указывать на то, что для пятой по величине экономики мира невыносимо носить статус пожизненной вотчины ЕС.

Если британский парламент все же решит поддержать соглашение Мэй, я убежден в том, что Лондон в конечном итоге аннулирует данное соглашение в одностороннем порядке, независимо от потенциального ущерба, с которым может быть связано данное решение. Если британский парламент решит оставить своим гражданам в качестве наследства выбор между унизительным подчинением и выходом из международного соглашения, он столкнется с заслуженным осуждением.