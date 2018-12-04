Новая антироссийская волна взбулгатилась в Грузии беспричинно. Никаких инцидентов или политических схваток не наблюдалось последнее время между Москвой и Тбилиси. В Грузии же проходили президентские выборы в два тура. Все факторы внутреннего кипения выплеснулись наружу.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Сразу после победы Саломе Зурабишвили (как бы независимый кандидат, которого поддерживала правящая «Грузинская мечта» и миллиардер Бидзина Иванишвили) дала интервью Би-би-си, которое вышло со следующим заголовком: «Саломе Зурабишвили: сейчас не время дружить с Россией».

По сути, российская тема была не из главных в ходе выборов. Но иногда и она всплывала. Так, саму Зурабишвили жестко раскритиковали за ее заявление о том, что в 2008 году Грузия поддалась на провокацию и дала толчок военному конфликту. В ответ она начала обвинять своего оппонента в том, что в советские времена работал в МИДе СССР.

Melberg Саломе Зурабишвили

Казалось, что после выборов можно будет говорить о возобновлении конструктивного диалога между Москвой и Тбилиси на высшем уровне. Вместо это пришел отказ от переговоров с Россией со стороны народной избранницы, слывшей западным дипломатом.

Стоит вчитаться в ее заявление информационному агентству Би-би-си: «Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, всё ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что всё это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству».

Казалось бы, озабоченность положением на границе должна была привести к простой мысли о необходимости создания совместной рабочей группы или выдвижения своих претензий и затем — обсуждения их при встрече на высшем уровне. Так это делается повсеместно. Более того, Саломе Зурабишвили была в свое время тем самым министром иностранных дел Грузии, который договорился о полном выводе российского воинского контингента с территории Грузии. Ей удалось договориться на переговорах с Кремлем о полной эвакуации российских военных баз. То есть она может быть лучшим свидетелем того, что с Москвой можно договариваться и что Москва выполняет договоренности.

Сейчас Зурабишвили говорит о возможности переговоров с Россией только в случае, если Запад сам пойдет на конструктивное сближение и только в присутствии западных представителей. Это может быть воспринято не только как отказ от независимой внеблоковой политики, но и как очевидный отказ от суверенитета во внешней политике.

Более того, если политический курс Саломе Зурабишвили будет доминирующим среди правящей верхушки страны по главе с миллиардером Бидзиной Иванишвили, он будет означать полное замораживание ситуации в Абхазии и Южной Осетии (Самачабло). Отсутствие переговоров исключает возможность каких-то шагов навстречу грузинским беженцам 1993 года и тем более — навстречу выполнению решений СБ ООН по статусу этих территорий. Совершенно непонятно, в чем смысл замораживания ситуации, если исходить из грузинских интересов.

Michał Koziczyński Бидзина Иванишвили.

Разгадку этому парадоксу мы найдем в особенности минувших выборов. Согласно публикациям в грузинской прессе, Саломе Зурабишвили превзошла в привлечении финансов своего оппонента от «Единого национального движения» Саакашвили в соотношении 85 к 15. Оппозиция говорит не только о привлечении государственного ресурса, но и о нарушениях, которые они, по их словам, зафиксировали на семистах избирательных участках.

В этой ситуации Саломе Зурабишвили чрезвычайно важно отбиться от обвинений в нелигитимной победе. Разговоры о том, что эти выборы отбросили Грузию назад в глазах Западной Европы, мы слышали уже после первого тура. Можно с уверенностью сказать, что Грузия отдалилась таким образом от НАТО и от ЕС.

Мы еще услышим от европейских и американских партнеров Грузии немало слов критики в отношении процедуры выборов и способа ведения политической кампании. Наряду со справедливым признанием сохранения в стране демократических свобод и самой процедуры выборов. Вот только сегодня специальный представитель правительства США Курт Волкер определил выборы в Грузии как «шаг назад».

Похоже, Саломе Зурабишвили решила защищаться резкими антироссийскими заявлениями в надежде, что это выведет ее из круга тех, кто «тянет назад». Поможет ли ей это? Защищаться при помощи антироссийской риторики. Но поверят ли? Поможет ли?

Александр Горбаруков ИА REGNUM Где-то далеко

Выборы отбросили Грузию назад — отдалили от НАТО и от ЕС. Но будущее страны и ее политика по отношению к России будут определяться не президентом. В стране все основные решения принимаются олигархом Иванишвили. Или теми, кто сменит его у власти в скором будущем. А вот слова Зурабишвили останутся, видимо, гамлетовскими «словами, словами, словами».