В сербском обществе нарастает напряжение и раскол, связанный с самым чувствительным для каждого серба вопросом о Косово и Метохии. Сербская православная церковь, в том числе на состоявшемся в ноябре внеочередном заседании Священного Собора, и сербская общественность четко выражают позицию того, что в данном вопросе не может быть ни прямого, ни косвенного согласия на независимость Косово, ни разделения, обмена территорией, или разграничения. За сохранение Косово и Метохии в составе Сербии выступил «Союз за Сербию». Этот недавно сформированный крупнейший оппозиционный политический блок в своей программе отдельно обозначил необходимость неукоснительного соблюдения Резолюции СБ ООН 1244. Но при этом власти Сербии продолжают проводить политику соглашательства и уступок по отношению к США, НАТО, Евросоюзу и косовским албанцам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

В целях легитимизации своих действий сербские власти рассматривают сценарий досрочных парламентских выборов весной 2019 года. В интервью сербской газете «Блиц» 19 октября президент Сербии Александр Вучич заявил:

«Регулярные выборы в 2020 году, но если давление велико, и люди хотят выборов, потому что народ их очень любит, и вопрос о легитимности имеет решающее значение»,

— и подчеркнул, что он не может полностью исключить возможности досрочных выборов, но не сказал, что они будут.

Franz Johann Morgenbesser Александр Вучич

За два дня до этого, как сообщает это же издание, сербский президент провел встречу с наиболее доверенными руководителями правящей Сербской прогрессивной партии, на которой министр внутренних дел Небойша Стефанович и градоначальник Нового Сада Милош Вучевич вышли с предложением о проведении досрочных выборов в стране. 26 октября в интервью для информагентства Tanjug Милош Вучевич подробно объяснил причины внеочередных парламентских выборов, в числе которых обозначил «положение на международном уровне и, прежде всего, постоянное давление на Сербию по вопросу Косово». На вопрос, почему важно проведение внеочередных выборов в этом контексте, Вучевич сказал, что это отличная возможность услышать, какую политику и предложения по проблеме Косово и Метохии предлагает Союз за Сербию.

Таким образом, подготовка визита российского президента Владимира Путина в Сербию в январе 2019 года проходит в обстановке обострения внутриполитической ситуации и на фоне общественного раскола. Вучичу этот визит необходим для легитимации с российской стороны своей международной прозападной политики и старта внеочередной избирательной кампании, в которой сербский лидер хотел бы получить 2/3 парламентских мест, серьезно потеснив не только оппозицию, но собственного коалиционного партнера Ивицу Дачича.

Archive.government.ru Ивица Дачич

На вопрос, какие последствия будет иметь этот сценарий для Сербии и региона, для Косовского урегулирования и для российско-сербских отношений, отвечают известные сербские эксперты и политологи Бобан Стоянович и Драгана Трифкович. Политический аналитик Бобан Стоянович считает сценарий внеочередных, досрочных выборов вероятным из-за нынешнего кризиса с таможенными пошлинами в Косово и постоянного давления на президента Сербии подписать юридически обязывающее соглашение с Приштиной. Более того, по его словам, правящая партия может воспользоваться неготовностью оппозиции к выборам и в очередной раз проявить себя крупнейшей политической силой в стране.

«Для президента Вучича сценарий, по которому он сначала подпишет соглашение с Косово, а потом через год будут проведены выборы, может дорого обойтись в плане поддержки на них. Намного более рациональным кажется решение Прогрессивной партии (СНС) и ее лидера сначала получить новый мандат на еще четыре года правления Сербией, и только потом начать окончательно закрывать вопрос Косово», — сказал Стоянович.

Аналитик видит причину для выборов и в нарастающей силе «Союза за Сербию», который, по его словам, «является первым серьезным противником СНС за долгое время».

«Для Союза за Сербию внеочередные выборы были бы шагом назад, так как они к ним еще не готовы. Им нужно еще не менее шести месяцев для формирования организации и инфраструктуры на месте по всей Сербии. Поэтому еще для Вучича такое решение является ожидаемым, хоть и нелегитимным — он бы перед членами собственной партии и международным сообществом проявил якобы недостаток доверия народа к противникам. Поэтому, если следующей весной такие выборы состоятся в условиях нынешней ситуации в СМИ и в обществе в целом, их бойкот со стороны всей оппозиции будет являться единственным логичным решением», — заявил Стоянович.

Congress of local and regional authorities День выборов в Сербской Республике

Противоречивые обстоятельства, складывающиеся в Сербии в свете возможных выборов на фоне сообщений о визите Путина в Белград прокомментировала и эксперт Драгана Трифкович, директор Центра геостратегических исследований. Ситуация в Сербии очень напряженная, и сербское общественное мнение не может понять, что на самом деле в последнее время происходит вокруг Косово и Метохии, считает Трифкович.

«Ежедневные противоречивые заявления официальных лиц Сербии не раскрывают позицию государственного руководства по поводу урегулирования косовского вопроса. Кроме возможности проведения досрочных выборов, руководство Сербии заявляет об изменениях конституции, что значит — вместе с внеочередными выборами может быть организован и референдум», — подчеркнула эксперт.

Как она напомнила, дата визита президента Путина в Сербию все еще не подтверждена, но если этот визит состоится до принятия важных решений вокруг косовского урегулирования, общественность несомненно истолкует это как поддержку со стороны российского лидера руководству Сербии и прежде всего Александру Вучичу и его политике.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Вучич

«Не исключено, что государственное руководство Сербии подпишет «всеобъемлющий договор о нормализации отношений» с Приштиной, который подразумевает демаркацию границы между государством Сербия и независимым Косово. Такой договор, который сочинил комитет по внешним делам ЕС, находится в фазе согласования между Белградом и Приштиной. Брюссельская администрация тут выступает в роли посредника. ЕС намерен закончить переговоры подписанием такого договора между Белградом и Приштиной до мая следующего года, когда пройдут выборы в Европейский парламент. США поддерживают такое решение, в то время как в самом Евросоюзе поддержка не однозначная. Многие моменты прояснятся после визита французского президента Макрона в Сербию», — пояснила Трифкович, добавив, что французский президент также поддерживает идею о демаркации границы.

Как полагает эксперт, для Сербии это было бы худшим возможным вариантом, потому что кроме отказа от территории Косова и признания его независимости, «разграничение» открыло бы перед Сербией и новые риски в сфере безопасности. «Сербия подписанием «всеобъемлющего договора о нормализации отношений» обяжется в том числе не возражать против вступления Косово в международные организации и сама инициирует изменение Резолюции 1244 СБ ООН, которая является единственным гарантом целостности государства», — отметила она. По словам Трифкович, сербские избиратели, которые в большинстве своем пророссийски ориентированы, из-за строгого контроля и цензуры СМИ не получают достаточную информацию, чтобы правильно понять российскую позицию по вопросу Косово и Метохии.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Косово

«На основании информации о частых встречах официальных лиц России и Сербии, избиратели делают вывод о хороших отношениях между двумя странами. В этом смысле визит президента Российской Федерации будет истолкован как поддержка политическому курсу Сербии. Но проблема в том, что руководство Сербии, благодаря поддержке пророссийских избирателей, проводит прозападную политику. Если соглашение о «нормализации отношений» будет подписано, Косово тут же подаст заявку на членство в НАТО и заставит Сербию пойти этим же путем. Вступление Боснии и Герцеговины в НАТО в случае вступления Сербии в эту организацию практически предрешено», — сказала эксперт.

Таким образом, полагает она, «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений» между Сербией и Косово не что иное, как дорога к полной интеграции Балкан в НАТО. «Мне лично кажется, что намного более четкий сигнал Россия подала бы, если бы визит ее президента был отменен», — резюмировала Трифкович.

Белград