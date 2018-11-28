Российские студенты объяснили Джоан Роулинг, что «Магия превыше всего»
Осень этого года оказалась неожиданно богатой на волшебные (в прямом смысле этого слова) кинокартины. Когда не самое удачное шествие фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» по кинотеатрам всего мира подходит к концу, в сети появляется фанатская картина под названием «Магия превыше всего». Короткометражный история, снятая студентами Московского ВГИКа с минимальным бюджетом и средствами для пост-продакшена, собранными при помощи краудфандинга, неожиданно оказалась широко обсуждаемой среди любителей кино. Картина, рассказывающая о нелёгком быте магических работников в России, стала выпускной работой молодого режиссёра Екатерины Краснер. Помимо премьерных показов по всей России и тысяч положительных комментариев от фанатов поттерианы, «Магия превыше всего» смогла побывать на San Diego Comic-Con International — крупнейшем ежегодном международном фестивале комиксов, кино и поп-культуры. Нам удалось пообщаться с творческой командой фильма и узнать, в чём заключается настоящая магия кино.
Леся Паркер, продюсер: Нашему режиссёру Кате Краснер нужно было снимать дипломный фильм. Мастер курса разрешил выбрать тему самостоятельно. Я очень хорошо помню момент, когда Катя сказала, что хочет сделать историю, которая будет рассказана в волшебной обстановке. Это, конечно, стало исполнением детской мечты для всех нас. Мы начали писать сценарий, «завербовали» в наши ряды художницу Настю Старк, которую нашли на Tumblr (у нее очень популярный блог с мультифандомными артами), и она помогла нам в разработке истории и персонажей. (Фандом — совокупность поклонников какого-то произведения или франшизы, — прим. ред.) Потом начали собирать команду из тех, с кем работали на других проектах, и нашли фанатов Гарри Поттера из числа коллег-кинематографистов. Построили декорации в павильоне ВГИКа, сшили костюмы, изготовили, наверное, более 100 волшебных палочек и провели кастинг актеров. Дальше эта история начала жить своей собственной жизнью, к нам постоянно присоединялись прекрасные люди, которым хотелось участвовать в проекте. Съемки стартовали 2 мая 2017 года (в день Битвы за Хогвартс!) и закончились в середине июня в Москве.
Екатерина Краснер, режиссёр: Все наши актёры прошли разный путь: например, исполнительница главной женской роли Елизавета Рыжих, Иван Забелин, сыгравший Тайного советника Чижевского, Сережа Волков и Григорий Перель, сыгравшие Стражей, — большие поклонники франшизы. С Григорием мы вообще старались лишний раз не спорить о книгах, кажется, он действительно ориентируется в них лучше нас. Кирилл Ковбас (Семён) очень огорчился, когда узнал, что ему не достанется волшебная палочка и он единственный в фильме играет немага. К счастью, многие артисты, даже такие опытные и очень занятые, как Михаил Горевой, часто соглашаются на участие в студенческих проектах. Не ради денег (денег у студентов нет), а ради «кармы» и передачи опыта последующим поколениям.
Алексей Шалыгин, продюсер: Горевой удивлял нас не только в кадре, но и за его пределами, он даже пропустил юбилей выпуска курса ради наших съемок. Мы их запланировали раньше и никак не могли перенести ночную смену из-за загруженности учебной киностудии. Катя была уверена, что он откажется: ночь, крыша, студенты, фэнтези какое-то — и юбилей курса. Но неожиданно он сказал: «О'кей, вы застолбили дату раньше, поэтому я приеду». И приехал, не выпив ни рюмки и в прекрасном настроении!
Екатерина Краснер, режиссёр: Василий Зотов, исполнитель роли Бахрушина, на первой встрече (за несколько месяцев до съёмок) спросил: «Каким ты хочешь меня видеть? Ну, постричься, похудеть, набрать вес?"Такого на студенческих проектах я ни разу не слышала. А потом он взял отпуск в театре на целый месяц, чтобы репетиции не мешали нашим съемкам.
Екатерина Краснер, режиссёр: Предыстория должна была идти отдельно от повествования, и самый интересный и доступный для нас способ её рассказать — анимация. С художницей Карнессой мы познакомились на гик-фестивале PopCorn в Новосибирске, я сразу влюбилась в её рисунки и комиксы. Огромное счастье, что она согласилась сделать «пролог» для нашего фильма. Анимацию сделала Sagittarius, с которой мы были знакомы ранее, она делает потрясающие фанатские ролики. Над фильмом работало много талантливых людей, вышедших из сообществ поклонников самых разных фильмов и сериалов, мы очень гордимся тем, что в каком-то смысле этот проект сделала «сборная мультифандома».
Екатерина Краснер, режиссёр: Безусловно, такого релиза учебных фильмов за последние годы еще не было, и те, кто в курсе, очень рады за проект. Некоторые из педагогов были на нашей премьере в кинотеатре «Космос» — у нас был аншлаг в крупнейшем кинотеатре сети «Москино». Кто-то приводил группами своих студентов на показы. Остальные просто торжественно поздравляли!
Леся Паркер, продюсер: Мы с самого начала планировали отправить фильм на SDCC. В январе выслали DVD с фильмом и заявкой на участие в кинофестивале, который проходит в рамках конвенции. А в мае получили ответ. Это был такой восторг! Когда я переслала команде письмо, мне кажется, в продюсерском чате минут 15 ещё все писали капсом (заглавными буквами, — прим. ред.). Для всех нас поездка на Comic-Con в Америку — это исполнение детской мечты. Кино в Сан-Диего встретили хорошо, задавали нетривиальные вопросы на панели после показа. Это вообще очень интересная тенденция: мы показывали фильм в разных странах, и везде зрители находили какие-то параллели с текущей политической ситуацией в их стране. Значит, мы все правильно сделали, значит, надавили в нужном месте.
Алексей Шалыгин, продюсер: Изначально мы задумывали «Магию» на русском языке, поэтому для иностранного зрителя снабдили видео английскими субтитрами. Те, кто посмотрел фильм, испытывают восторг, хваля декорации, костюмы и спецэффекты. Некоторые иностранные фанаты предлагают включить мир российских волшебников в официальный канон. Что касается Роулинг или других официальных представителей, то о нас, например, знает российский офис Warner Bros.
Алексей Шалыгин, продюсер: Каждый зритель сам решает, происходят ли события «Магии» в Волшебном мире Дж. К. Роулинг. В нашем официальном паблике «ВКонтакте» разгораются нешуточные дебаты на эту тему: про то, что русские маги странно держат волшебные палочки, и про то, что движущиеся фотографии Стражей замирают и становятся черно-белыми, когда умирает волшебник. Кто-то списывает это на «особый» путь развития волшебников в России, кто-то воспринимает «Магию» как совершенно оригинальное произведение.
Нарек Мартиросян, продюсер: По-разному. Некоторые члены нашей команды были на московской премьере новых «Тварей», и почти всем, кто в тот день смотрел кино, оно не понравилось. Как, собственно, в дальнейшем оказалось, оно не понравилось и другим фанатам Гарри Поттера, к которым мы себя, безусловно, относим, — по разным причинам. Но есть и люди, которым «Преступления Грин-де-Вальда» оказались по душе — и среди создателей «Магии» тоже есть такие люди. В любом случае мы нашли порядка четырех пересечений речи Грин-де-Вальда в исполнении Джонни Деппа с речью Верховного Чародея в исполнении Михаила Горевого, что конечно, не могли предугадать даже на стадии постпродакшена.
Леся Паркер, продюсер: Вся команда «Магии» сейчас работает на разных проектах: в кино или рекламе. Но мы продолжаем развивать мир, который показали в фильме. Скоро выйдет артбук по нашей вселенной, а зимой мы начнём работать над комиксом. Нас часто спрашивают, превратится ли «Магия» в полнометражный фильм или сериал? Ответ пока что не изменился: «Спойлеры!»
Нарек Мартиросян, продюсер: Планы на «Магию» есть, и самые разные — к сожалению, сейчас не можем раскрыть всех подробностей. Но нам бы очень хотелось, чтобы наш мир русских волшебников жил и развивался дальше, а в каком именно формате — покажет время.