В субботу, 1 декабря, в Аргентине председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп достигли договоренности, которая повысила уверенность в обеих странах и во всем мире. США согласились приостановить увеличение торговых пошлин в отношении китайских товаров на сумму в $200 млрд до 25%. Обе страны решили начать новый раунд переговоров в течение следующих трех месяцев. Соглашение показало, насколько полезной может быть дипломатия между двумя государствами, пишет Чжао Минхао в статье для китайского издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

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Встреча между двумя лидерами продолжалась на час дольше, чем планировалось. Возникла теплая дружеская атмосфера, а встреча завершилась спонтанной групповой фотографией. В заявлении Белого дома подчеркнули, что встреча была «очень успешной». Все эти детали очень показательны. После того, как вице-президент США Майк Пенс выступил с заявлением о политике в отношении КНР в начале октября 2018 года, многие опасались того, что между двумя странами начнется новая «холодная война». Но встреча между Трампом и Цзиньпином в кулуарах саммита G-20 показала, что Пекин и Вашингтон поступили мудро, развеяв тень «холодной войны», нависшей над миром.

Gage Skidmore Майкл Пенс

Компромисс между КНР и США — это мудрое решение, которое поможет уладить внутренние проблемы. За последние несколько месяцев торговая война нанесла ущерб фермерам, предприятиям и финансовым учреждениям обеих стран. В 2018 году фермеры США засеяли соевыми бобами 89,1 млн акров полей. Сообщалось, что американские фермеры понесли серьезные потери, поскольку не смогли продать урожай своему самому крупному покупателю, а расходы, связанные с хранением урожая существенно выросли.

Кроме того, американские компании, вовлеченные в международную экономику, понесли ущерб из-за ухудшения глобальной экономической обстановки. Несмотря на то, что американская экономика смогла сохранить относительно высокий рост благодаря сокращению налогов и увеличению федеральных расходов, экономический рост в европейских странах, Китае и Японии сократился.

Совсем недавно глава МВФ Кристин Лагард предупредила, что встречный поток торговых трений, особенно между Китаем и США, может вызвать даже большее замедление, чем ожидалось. Она также добавила, что в случае, если Трамп введет пошлины на импортные автомобили, это приведет к ответным действиям со стороны торговых партнеров США, что может еще больше сказаться на мировой экономике.

Kremlin.ru Кристин Лагард

Эскалация торговых споров во всем мире неизбежно окажет большее давление как на китайские, так и на американские компании. Согласно заявлению ВТО от 22 ноября 2018 года, страны, входящие в G-20, ввели 40 новых торговых ограничительных мер в период с середины мая до середины октября 2018 года. Данные меры затронули около $481 млрд. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), полномасштабная торговая война и связанная с ней экономическая неопределенность могут к 2021 году снизить глобальный уровень ВВП на 0,8%. Учитывая перечисленные выше обстоятельства, усилия США и КНР по ослаблению торговой напряженности имеют важное значение для спасения мировой экономики. Однако достижение соглашения по ряду чувствительных вопросов в течение ближайших трех месяцев станет большим испытанием для обеих стран.

Правительство Трампа не должно переоценивать свои возможности. Трамп должен учесть фундаментальную роль здоровой и стабильной глобализации в поддержании устойчивого роста экономики США. Трамп недавно попросил руководство General Motors отказаться от производства автомобилей в Китае и открыть новый завод в штате Огайо. Поскольку General Motors сильно зависит от китайского рынка, подобные требования, как представляется, сильно противоречат здравому смыслу.

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Кроме того, правительство Трампа угрожало ввести экспортный контроль в отношении передовых технологий, таких как робототехника, надеясь ослабить позиции Китая в мировой цепочке поставок и одержать победу в технологическом соперничестве с КНР. Такой подход противоречит точке зрения компаний из Силиконовой долины, согласно которой, экспортный контроль принесет немалую пользу компаниям из ЕС и Японии.

Китаю необходимо ускорить реализацию нового пакета реформ и политики открытости в следующие три месяца. За последние несколько месяцев китайское правительства усилило поддержку частных компаний и, что более важно, ускорило шаги в направлении более зрелой рыночной экономики. Если на фоне торгового давления Пекин сможет реформировать свою собственную модель развития, выиграет не только Китай, но и весь мир.