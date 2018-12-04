Прошло почти семь месяцев с тех пор, как США вышли из ядерного соглашения с Ираном. По мере того как американские санкции все сильнее оказывают влияние на Тегеран, иранские компании начинают увольнять сотрудников, а иранские домохозяйства начинают сталкиваться с новыми трудностями. Иран проявил колоссальное терпение, надеясь на то, что ЕС предоставит возможность своим компаниям торговать с компаниями из Ирана за счет создания специального механизма, даже несмотря на то, что большинство международных банков отказались обрабатывать платежи, связанные с торговлей с Ираном, пишут Исфандияр Батмангхелидж и Аксель Хеллман в статье для американского издания The Foreign Policy.

Морской контейнер

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Специальный механизм подразумевает услугу под названием «компенсация». Все финансовые операции, связанные с экспортом и импортом между ЕС и Ираном, будут находиться под контролем. Специальный механизм позволит координировать платежи таким образом, чтобы европейские экспортеры товаров в Иран получали деньги от европейских импортеров из Ирана, исключая необходимость межгосударственных транзакций. Просто экспортеры будут получать свои деньги из фондов, расположенных за пределами Ирана, в то время как импортеры будут получать деньги в Иране.

Квентин Массейс. Договор продажи. 1520

Неформально подобный подход ряд компаний использует в течение многих лет. Однако для запуска европейского специального механизма осталось мало времени. Глава иранского агентства по атомной энергии Али Акбар Салехи недавно предупредил, что «у наших людей остается все меньше терпения».

Может оказаться так, что специальный механизм ЕС будет запущен в последний момент. Франция и Германия, скорее всего, создадут необходимый механизм в январе 2019 года. Но многие эксперты считают, что специальный механизм ЕС окажет незначительное положительное влияние на экономику Ирана, не в последнюю очередь потому, что маловероятно, что данный механизм будет использоваться для обеспечения европейских закупок иранской нефти.

Когда глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Федерика Могерини заявила в сентябре 2018 года о намерении ЕС создать специальный механизм для поддержания торговли с Ираном, она назвала конкретную цель этого механизма — обеспечение платежей, связанных с иранской нефтью. Однако официальные лица ЕС в частном порядке признают, что это вряд ли произойдет. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми, похоже, недавно подтвердил данное обстоятельство, когда заявил, что европейский специальный механизм предназначен для облегчения «поставок товаров первой необходимости».

Специальный механизм ЕС, скорее всего, облегчит торговлю основными товарами, но не нефтью. Однако нельзя сказать, что ЕС потерпел неудачу. ЕС стремится защитить свой экономический суверенитет и спасти ядерную сделку. Создание гуманитарного специального механизма стало бы идеальным первым шагом, это позволило бы достичь несколько целей.

Во-первых, несмотря на амбиции европейских промышленных гигантов и крупных энергетических компаний, таких как Siemens и Total, именно компании, занимающиеся производством продуктов питания, уже долгое время присутствуют на иранском рынке и занимают там важное место. Продукты, чистящие средства и лекарства составляют основу важнейшей коммерческой экосистемы Ирана, в которую также входят иранский частный сектор и потребительский класс. Создание специального механизма для облегчения торговли товарами, имеющими гуманитарное значение, поможет стабилизировать присутствие европейских компаний, поставляющих продукты питания, лекарства и широкий спектр других потребительских товаров. Специальный механизм ЕС будет способствовать увеличению объемов торговли, уменьшив необходимость в осуществлении прямых финансовых операций между ЕС и Ираном.

Супермаркет в Иране

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Во-вторых, специальный механизм позволит облегчить лишь ограниченный спектр торговли, однако это может лишь ускорить развитие данного механизма. Учитывая гуманитарную направленность специального механизма, менее вероятно то, что министерство финансов США станет активно вмешиваться в работу этого механизма. Это обстоятельство облегчит процесс развития специального механизма.

Представители бизнеса предположили, что специальный механизм можно использовать в качестве торгового посредника, другими словами, в качестве торговой фирмы, осуществляющей операции за свой счет и по поручению клиентов. Получается, что торговый механизм ЕС мог бы выступить в качестве посредника между экспортерами и импортерами. Кроме того, европейские чиновники выразили уверенность в том, что специальный механизм в конечном итоге может получить лицензию на осуществление банковской деятельности, что позволило бы ему превратиться в своего рода «перевалочный пункт» между европейской и иранской финансовыми системами. Какова бы ни была конечная модель специального механизма, его гуманитарная направленность облегчит процесс выделение капитала и ресурсов для содействия большему объему торговли и инвестиций между Европой и Ираном.