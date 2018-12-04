Сначала протесты во Франции против повышения цен на топливо и экологического налога походили на обычные демонстрации, теперь они могут перерасти в самые крупные и жестокие уличные протесты с конца 1960-х годов. Некоторые считают, что ничего подобного никогда не произойдет в Великобритании. Однако я в этом не уверена, пишет Тереза Рафаэль в статье для издания Bloomberg.

Pixabay.com Флаг Великобритании

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Конечно, можно сказать, что у граждан Франции существует давняя традиция выносить свой протест на улицу. С 2005 года прошло около дюжины крупных гражданских беспорядков. Десятки тысяч автомобилей сжигают каждый год. Нынешняя волна протестов началась с группы в Facebook, созданной в знак протеста против повышения цен на топливо и экологического налога. Оппозиция также выразила свое недовольство по поводу уровня жизни и президента Франции Эммануэля Макрона, который часто ведет себя высокомерно и отстраненно. Сотни тысяч протестующих одели светоотражающие жилеты. К ним присоединились бунтари, чтобы направить протест в разрушительное русло.

В Великобритании общественный протест выгладит менее жестко. Непопулярная политика подвергается критике со стороны СМИ. Парламент также проводит опросы. Те политики, которые столкнулись с критикой СМИ и вызывают общественное недовольство, чаще всего покидают свои посты. Иногда того или иного министра «приносят в жертву», чтобы урегулировать ситуацию, которую очень тщательно изучают по опросам общественного мнения. В целом это пример очень отзывчивой демократии.

Nathan Keirn Протест

Вот почему лондонские беспорядки в 2011 году, когда полиции потребовалось четыре дня для того, чтобы восстановить порядок в некоторых частях Лондона, застали всех врасплох. Социологи до сих пор продолжают обсуждать причины жестоких беспорядков. Сразу после протестов местные жители создали армию добровольцев, вооруженную мусорными мешками и щетками для уборки территории. Для организации деятельности добровольцев использовались социальные медиаплатформы.

Но что произойдет в Великобритании, если традиционные способы общественного воздействия перестанут работать? Что произойдет, если политическая ситуация станет неустойчивой, если не останется никаких четких политических перспектив, если правительство не только перестанет быть отзывчивым, но в нем возникнут внутренние противоречия? Граждане Великобритании могут собраться вместе, чтобы выяснить, как дальше быть.

llee_wu Британские полицейские

Референдум о членстве Великобритании в ЕС, так же как и протесты против Макрона, представляет собой отказ от существующего политического порядка. Однако из-за Брексита британское правительство может столкнуться с большими рисками. Макрон, несмотря на все свои промахи и недостатки, по крайней мере, сказал избирателям, что его политические меры сначала будут болезненными. Сравните это с тем, что сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй: «Брексит значит Брексит, мы добьемся успеха». Мэй пообещала то, чего не смогла добиться, включая полный контроль над британским законодательством, деньгами и границами. Она обещала избирателям, что доступ к рынкам ЕС будет сохранен, хотя это не было в ее власти.

Прошло почти два с половиной года после референдума в Великобритании. Мэй, наконец-то, заключила соглашение с ЕС, которое должно определить порядок выхода Великобритании из ЕС. Однако будущее торговых отношений до сих пор остается двусмысленным. Соглашение столкнулось с широкой политической оппозицией, что повышает риск выхода из ЕС без какого-либо соглашения. Британское правительство сейчас слабое, возможно, как никогда прежде, учитывая то, что Брексит внес дополнительный раскол. Парламент недоволен соглашением с Брюсселем. Совершенно очевидно, что 11 декабря британский парламент проголосует против соглашения Мэй, однако неясно, что произойдет дальше.

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Представьте, что 29 марта 2019 года Великобритании придется выходить из ЕС без соглашения. Некоторые сторонники выхода из ЕС уже горячо осуждают такой вариант Брексита. Я считаю, что в случае, если Лондону не удастся достигнуть соглашения с Брюсселем, британская экономика столкнется с серьезными последствиями. Кто-нибудь может начать раздавать гражданам Великобритании светоотражающие жилеты или другой символ неповиновения. Это может произойти не сразу, но хаос и неопределенность породят гнев. Великобритания — чрезвычайно успешная глобальная экономика, но это скрывает тот факт, что в ней также находятся одни из самых бедных районов Северной Европы, которые могут сильнее остальных пострадать в случае выхода из ЕС без соглашения. Брексит без соглашения может породить не только экономический беспорядок, но и подорвать социальный порядок. Если вы думаете, что в Великобритании не может быть демонстраций, аналогичных французским, вам стоит подумать еще раз.