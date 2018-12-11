Московские чиновники доложили о том, что свое согласие на переезд в новые дома дали 80% жителей трех пятиэтажек по улице Кедрова. В соцсетях эти заявления подвергли критике, более того, некие ноунеймы заявили, что значительная часть жителей отказываются переезжать в предложенные мэрией дома. Побывав на месте событий, корреспонденты ИА REGNUM разобрались в случившемся.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом на ул. Дмитрия Ульянова, 27

Дарья Антонова ИА REGNUM Кривой угол дома

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В случае с этими тремя многострадальными корпусами на улице Кедрова, 16 оказались одновременно и правы, и неправы, как чиновники, так и их оппоненты из числа москвичей. Определенно можно сказать лишь о том, что реальная программа реновации не оправдала ожиданий конкретных ее участников.

Мнения опрошенных нами местных жителей, как водится в таких случаях, разделились. Нашлись как активные сторонники переселения, так и противники. В группу недовольных можно включить тех, кто целенаправленно покупал квартиры в этих домах, а также тех, кто сделал в своих квартирах качественные ремонты. К этой категории также можно отнести и тех, кто рассчитывал на то, что, как и в предыдущих городских программах, родственные семьи живущие в одной квартире, смогут получить отдельное жилье. Безусловно проигравшими оказались и жители однокомнатных квартир, не теряя в общем метраже, они потеряли в размерах жилой комнаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Швы замазаны кое-как

В свою очередь, сторонники расселения рассказывают о том, как устали от жизни в некомфортабельном жилье и сопутствующих этому проблем. Поэтому, несмотря на то, что сочувствуют своим менее удачливым соседям, тем не менее рады переезду. Однако, как нам показалось, и те, и другие в действительности своему счастью не очень рады. Так что же омрачает хлопоты будущих новоселов?

Дарья Антонова ИА REGNUM По внешнему виду сложно сказать, что дом новый

Эти панельные пятиэтажки, действительно, не очень удобны для проживания, в основном из-за ненадлежащего обслуживания. Текущие стояки, постоянно затапливающие подвал, соответствующее амбре из него, дырявые межпанельные швы, проблемы с крышей, в общем со всем букетом присущих таким домам проблем. Тем не менее дома в программы сноса ветхого или аварийного жилья, ранее не входили, поэтому программа реновации многим показалась уникальным шансом решить жилищные проблемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Невооруженным взглядом видно, что дом выполнен очень некачественно

Опрошенные ИА REGNUM активные сторонники, противники и недовольные переселением граждане сошлись на том, что решение о вступлении в программу реновации было принято на общем собрании подавляющим большинством голосов (по некоторым оценкам более 90% собственников высказались за вхождение), оставшиеся в меньшинстве вынуждены были смириться с волей соседей.

В программу их включили и пообещали, что дома для переселения начнут строить в 2020 году. Такая нерасторопность московских властей не устроила наиболее активных сторонников переселения, и они, проявив недюжинные волю и терпение, смогли ускорить процесс. Тут по соседству на улице Дмитрия Ульянова как нельзя кстати подвернулись два готовые к вводу в эксплуатацию дома. О них стоит рассказать отдельно.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плитку зафиксировали скотчем

Академический район столицы перестраивается со времен мэра Юрия Лужкова, здесь сносят аварийные и ветхие пятиэтажки, а им на смену возводят разнокачественное и очень часто не лучшее жилье. Вот по одной из таких программ разорившаяся строительная компания СУ-155 и должна была построить на улице Дмитрия Ульянова дома. Застройщик остался в недоброй памяти десятков тысяч пострадавших граждан, а проект завершило подведомственное департаменту строительства города Москвы казенное предприятие «Управление гражданского строительства» (КП УГС).

Зайдя на площадку разорившегося СУ-155 КП УГС построило, что смогло, то оно и построило (те, кого не удовлетворит наш фоторепортаж, могут лично на месте во всем убедиться). Глядя на поднимающийся волной дом, расползающиеся швы, панели перекрытий, выступающие одна над другой, и прочие прелести, не нужно обладать специальными знаниями, чтобы понять, что с домом явно что-то не так. Мы надеемся, что здание все же не развалится вместе с жителями, но вот покупать за свои деньги квартиры в нем вряд ли кто решится.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жилье возводилось для очередников и прочих льготных категорий москвичейА покупать за свои деньги квартиры в нем вряд ли кто решится

Дарья Антонова ИА REGNUM Затирка для швов осыпается

Активно обсуждающие в соцсетях проблемы переселения, комплексной реконструкции и реновации местные жители выяснили, что КП УГС ничто не мешало пересмотреть изначальный проект построить дома более комфортабельных серий, раз уж на продажу они такие строят. Но, по всей видимости, жилье возводилось для очередников и прочих льготных категорий москвичей, вот чиновники и решили, что «дареному коню в зубы» не смотрят, и так сойдет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Плитку зафиксировали скотчем

Наконец, летом 2018 года чиновники показали жителям улицы Кедрова дома, в которых тем предстоит жить. Вот тут и наступило прозрение. Выяснилось, что программа реновации, в которую так упорно прорывались, в реальности выглядит совсем не так, как на рекламных буклетах московского фонда реновации.