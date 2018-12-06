Первый серьезный снегопад прошел в Воронеже 1 декабря. Вопреки уже устоявшимся у воронежцев представлениям городские коммунальные службы оказались вполне готовы к снежному началу зимы — на улицах в круглосуточном режиме работают снегоуборочные машины, а погода вроде и не принесла горожанам серьезных неудобств. По данным на 3 декабря, коммунальщики уже вывезли несколько тысяч кубометров снега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, только в ночь на 3 декабря коммунальщики очистили город от 1,8 тыс. кубометров.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снегоуборочная техника

Анна Кумицкая ИА REGNUM Мемориальный комплекс на братской могиле воинов, погибших в боях за Воронеж во время Великой Отечественной войны

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снегоуборочная техника очищает памятник Славы

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снег

Анна Кумицкая ИА REGNUM Следы

Анна Кумицкая ИА REGNUM Автор следов

Чтобы утро понедельника для горожан не обернулось пробками и слаломом по сугробам, уборка города шла всю ночь. На улицах работали около 200 спецмашин.

«Многое зависит от погодных условий — температуры, интенсивности осадков. Сейчас, например, достаточно необычное явление: песко-соляная смесь отработала хорошо, но «шуга», которая образовалась в результате, имеет пластичную структуру и достаточно тяжело убирается. Тем не менее магистрали очищают, действительно, до борта, вывоз снега организован, техника по максимуму в работе», — заявил глава Воронежа Вадим Кстенин, который в ночь на 3 декабря провел выездное совещание по уборке.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снегоуборочная техника на Московском проспекте в Воронеже

Анна Кумицкая ИА REGNUM Почищенная дорога

Анна Кумицкая ИА REGNUM Снежные кучи заполонили Воронеж

Анна Кумицкая ИА REGNUM Голуби греются

Пристальное внимание уделяется магистралям с интенсивным движением общественного транспорта и дорогам с опасными участками. Например, Московский проспект, по которому проходят несколько десятков автобусных маршрутов, уже к полудню был очищен от снега. На дороге не было ни наледи, ни мокрой «каши» из снега и реагентов. Проблемы местами оставались на обочинах, а на остановках работали снегоуборочные машины, чтобы посадка и высадка пассажиров из городских автобусов не обернулась падением в сугроб. По наблюдениям корреспондентов ИА REGNUM, по крайней мере в правобережной части города остановки и пешеходные переходы были добросовестно очищены от снега.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Улица Пушкинская

Зоя Емельянова ИА REGNUM Всё, что осталось от снегопада, прошедшего накануне

Анна Кумицкая ИА REGNUM Воронеж. Декабрь

Анна Кумицкая ИА REGNUM Первый снегопад все-таки доставил некоторым жителям неудобства

В центре города почищены даже тротуары. Хотя качество уборки, конечно, везде разное: пешеходная зона, например, у здания правительства области абсолютно чистая, на проспекте Революции также достаточно чисто, а вот на улице Пушкинской, на участке, примыкающем к проспекту, дворники, судя по всему, лишь посыпали тротуар пескосоляной смесью, а лед и снег не убрали. Также не везде убраны проезды, даже в центре. Воронежские автомобилисты жаловались и на то, что плохо очищены от снега места платного парковочного пространства. В мэрии объяснили это тем, что в выходные все места были заняты машинами, и техника не могла приступить к работе.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Зима в Воронеже

Зоя Емельянова ИА REGNUM Проспект Революции

Важная часть работы, по мнению главы города, — уборка дворовых территорий. По данным пресс-службы мэрии, сейчас городские чиновники проводят осмотр территорий по районам. По словам и.о. руководителя управления ЖКХ Дмитрия Соломаха, многие управляющие компании услышали призыв городских властей и начали активно убирать снег.

«Люди работают, техника привлечена, однако мы фиксируем и множество дворов, где обслуживающие организации абсолютно не исполняют своих обязательств. Мы подготовим реестры таких управляющих компаний и ТСЖ с фотофиксацией и направим эту информацию в органы, имеющие полномочия для принятия мер административного воздействия», — заявил Дмитрий Соломаха.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Межсезонье

Отметим, что пока даже в дворах, которые всегда были проблемными, например, на улице Лизюкова, ситуация не катастрофичная. Справятся ли коммунальщики с последствиями более серьезных снегопадов, покажет время: зима только началась.