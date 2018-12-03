Признаться, впервые увидев полученные «Аналитическим центром Юрия Левады» цифры о резком повышении числа согласных сдать Японии законно принадлежащих нашей стране Курильских островов — с 7% аж до 17% — заподозрил «заказ» или самостоятельное стремление «центра» продемонстрировать лояльность властям, похоже, соглашающимся вести конкретные переговоры о территориальных уступках японцам. То есть, как рассчитывают в Токио, для начала отдать острова Малой Курильской гряды (Шикотан и Хабомаи), а затем и наиболее крупные и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп. И хотя в Кремле на сдачу всех южнокурильских островов и проливов между ними вряд ли пойдут, принимая во внимание их большое политическое, военно-стратегическое и хозяйственное значение, пожертвовать островами Шикотан и Хабомаи, судя по заявлениям президента РФ Владимира Путина и его пресс-секретаря, на определенных условиях могут.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Для этого потребуется «поддержка народа». Хотя, как показала сдача богатого рыбными запасами и энергоресурсами шельфа и акватории Баренцева моря Норвегии, отдавать российские земли и акваторию можно и не спрашивая народ.

Однако более детальное ознакомление с политической ориентацией «Левада-центра» заставило усомниться в его стремлении потрафить власти. Ибо получаемые из-за рубежа «гранты» едва ли предназначены на поддержку нынешнего правительства России и его инициатив.

Тем более, как выяснилось, «Левада центр» был официально признан «иностранным агентом». ИА «Интерфакс» сообщало:

«Автономная некоммерческая организация «Аналитический центр Юрия Левады», известная также как «Левада-центр», получала значительную часть своего финансирования из США, в том числе и от Пентагона. К такому выводу пришел Минюст в результате внеплановой документарной проверки организации.

Клод Верлинд. Марионетки

Проверкой установлено, что «Аналитический Центр Юрия Левады» в проверяемом периоде получала большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится Министерство обороны США», — говорится в сообщении Минюста.

Среди других иностранных источников финансирования также названы британская исследовательская компания Ipsos MORI, американская исследовательская компания Gallup, норвежский институт Fafo AIS, а также американские университет Колорадо, университет Колумбии и университет Джорджа Вашингтона и другие организации.

Эти данные стали причиной того, что Минюст РФ включил АНО «Аналитический Центр Юрия Левады» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

Своим «вбросом» «Левада-центр», желая того или нет, упредил власти от попыток информационно обработать население страны, склонив его к согласию с потерей Курил. Такое замышлялось еще во времена Ельцина. Напомним один из сюжетов «эпопеи» с замыслами сдачи Курил «другу Рю».

Принимая японского премьер-министра Рютаро Хасимото с визитом «без галстуков», и находясь в расслабленном состоянии на рыбалке под Красноярском тогдашний президент России, по утверждению японской газеты, обещал другу Рю острова… подарить. Демонстрируя свою решимость, во что бы то ни стало исполнить задуманное, Ельцин принял перед Хасимото боксерскую стойку, демонстрируя готовность сокрушить всех противников его намерения. В ответ увлекавшийся японским фехтованием на палках «кэндо» Хасимото тоже изобразил боевую позицию.

Рютаро Хасимото

Сопровождавшие президента первый заместитель председателя правительства Б. Немцов и пресс-секретарь президента С. Ястржембский, зная решительный настрой российского общества и политической оппозиции против территориальных уступок, бросились, как рассказывал впоследствии сам Немцов, «почти на коленях умолять» своего шефа отказаться от опрометчивого и политически весьма опасного для президента шага. Однако Ельцин был неумолим. Отвечая на предупреждения своих помощников по поводу возмущения в России подобными волюнтаристскими действиями, он пренебрежительно бросил: «В обществе могут быть разные мнения, но я всё это отшвырну». При этом, обращаясь к Немцову, приказал: «Ты у нас отвечаешь за общественное мнение. Приказываю ежедневно освещать этот вопрос на российском телевидении».

Конечно, нынешний президент РФ разительно отличается своими манерами от открыто именовавшего себя «царем» Ельцина, но методы обработки населения в нужном власти духе, похоже, не меняются. Не знаю, как другие, а я после «полученных» данных опроса по Курилам к «Левада-центру» буду относиться весьма скептически, более того, с подозрением. Ибо необходима высокая бдительность в отношении работающих в нашей стране на коммерческой основе «социологических центров». Тем более занимающихся опросами на деньги из-за рубежа.

Пользуясь случаем, хотелось бы напомним читателям результаты по-настоящему объективного опроса более 56 тысяч граждан нашей страны по вопросу об их отношении к требованиям японского правительства «вернуть северные территории», то есть законно принадлежащие России южнокурильские острова. 2% ответивших считают, что острова можно было бы отдать безо всяких условий, 3% — на определенных условиях, 6% — за совместное с Японией освоение островов, а 89% выступают против каких бы то ни было уступок российских территорий. При этом проводившие опрос специалисты честно сообщили, что среди молодых людей нашей страны число склоняющихся к уступкам больше, чем в среднем по стране.