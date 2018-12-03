



Иван Шилов ИА REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 ноября — 2 декабря 2018 года стали: папа Франциск назвал народное благочестие иммунной системой Церкви; введение Киевом военного положения является «внутриполитическим сигналом»; джихадисты в Идлибе опять грабят христиан; США обещают помочь религиозным и этническим меньшинства Ирака и Сирии; Фанар называет украинскую автокефалию «чисто административным решением»; Япония идет на Ближний Восток ради уравновешивания Китая; УГКЦ предлагает православным выбрать высшего арбитра.

Папа Римский Франциск назвал народное благочестие иммунной системой Церкви, передает Vatican News (Ватикан). «Святилища незаменимы, потому что они поддерживают народное благочестие», — с такими словами понтифик обратился в Ватикане к участникам I Международной конференции ректоров и работников святилищ. Очень важно, отметил папа, хранить народное благочестие, которое является «иммунной системой Церкви». Характерными чертами святилища должны быть открытость, радушие и гостеприимство: «Атмосфера дружбы — это плодородное семя, которое наши святилища могут бросить в почву паломников и позволить им вновь обрести доверие к Церкви, которое иногда теряется от увиденного равнодушия». Самым важным приоритетом должны быть паломники, а не «материальные и финансовые потребности», подчеркнул Франциск. Нужно быть внимательным к каждому гостю, дабы он почувствовал себя членом семьи, которого ждали и который вернулся домой после долгого отсутствия. По словам понтифика, святилища — это «прежде всего места молитвы»; в основном они посвящены Пресвятой Богородице. В этих духовных оазисах Дева Мария «раскрывает объятья материнской любви», утешает, проливает «слезы вместе с теми, кто плачет» и «сопровождает в пути каждого, кто возносит к Ней свой взгляд, испрашивая милости». А люди в святилищах хотят просто «прикоснуться к Богу», сказал в конце обращения глава Католической церкви.

(сс) Silar В храме

Резко возросла напряженность между Украиной и Россией из-за инцидента в районе, который соединяет Азовское и Черное моря, пишет L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия). Ситуацию комментирует аналитик миланского Института исследований международной политики (ISPI) Альдо Феррари. Он очень разочарован тем, что «две страны, два народа, два брата все более отдаляются друг от друга, что два лидера не смогли согласовать модус вивенди, что международное сообщество почивает на лаврах все эти годы». Решение Киева о введении в десяти областях Украины военного положения, впервые, Феррари считает «внутриполитическим сигналом». Следует иметь в виду, что через несколько месяцев Украина проводит президентские выборы, а действующий президент, по прогнозам, потерял поддержку. Петр Порошенко — «магнат и олигарх», чье состояние выросло «непонятным образом». За четыре года его правления в стране обострился хронический кризис. Таким образом, эксплуатация «российской угрозы» наряду со сложными политическими и экономическими отношениями с Россией укрепляет позиции Порошенко. Относительно инцидента в Керченском проливе аналитик ISPI подчеркивает, что со строительством моста, объединяющего Крым с Россией, Москва усилила свой контроль над Азовским морем, где находятся важные украинские города и порты. Россия имеет возможность контролировать украинские суда, затруднять их продвижение и ограничивать экономический и коммерческий транзит в порты Мариуполь и Бердянск. Это влечет за собой дальнейшее давление на Украину, которая, очевидно, «сильно реагирует». Но почему сейчас? По мнению Феррари, оба лидера могут быть заинтересованы в этом. «Я уже упоминал о слабой позиции Порошенко, но и Владимир Путин после долгих лет сильной поддержки его переживает период трудностей, особенно в связи с непопулярным пенсионным законом», — говорит эксперт.

Остатки группировки «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скопившиеся в Идлибе, издали приказ, что «все товары христиан считаются военными и, следовательно, будут конфискованы», рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Экспроприация не касается лишь престарелых горожан. Армянский католический патриархат подтвердил порталу, что джихадисты конфискуют активы христиан, бежавших во время войны после оккупации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). От оставшихся христиан требуют или покинуть свои дома, или платить террористам «ежемесячную арендную плату». Жители провинции Идлиб, армяне и православные греки, были вынуждены оставить все в 2012 году. Часть сегодня живет на территориях, контролируемых сирийским правительством. Многие предпочли эмигрировать за границу: некоторые на время — в Турцию, Ливан или Армению; другие навсегда уехали в Европу, Америку, Австралию. Фундаменталисты контролируют почти 70% территорий провинции Идлиб. Это тысячи сирийских боевиков, а также джихадистов арабского и неарабского происхождения. Остальные 30% территории контролируются менее экстремистскими группами, но и те неизменно противостоят христианам.

Оноре Домье. Беженцы. 1850

Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие законопроекта H.R.390 под названием «Акт о помощи жертвам геноцида Ирака и Сирии и ответственности», который будет способствовать восстановлению христианских и езидских общин в обозначенных двух странах, информирует Catholic News Agency (Инглвуд, США). Акт одобрил Сенат, а президент США Дональд Трамп пообещал подписать этот законопроект. Авторами его выступил Крис Смит (республиканец), соавтором — Анна Эшу (демократ) при поддержке двухпартийной группы из 47 конгрессменов. H.R.390 предоставит финансирование организациям, в том числе религиозным, которые участвуют в гуманитарных миссиях в Ираке и Сирии по оказанию помощи религиозным и этническим меньшинствам в этом районе. Кроме того, обещана поддержка уголовным расследованиям в отношении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), совершивших «преступления против человечности и военные преступления в Ираке». Также будет стимулироваться деятельность иностранных правительств в этом вопросе.

Во время встречи с делегацией из России патриарх Константинопольский Варфоломей заявил, что «Украина имеет право на получение автокефалии». Об этом сообщает Vatican insider (Турин, Италия). Патриарх рассказал, что только что завершилась работа Синода Константинопольского патриархата, подготовлен томос о предоставлении автокефалии «Украинской церкви». В этом контексте был обсужден ее новый устав. Таким образом, к «существующим 14» будет добавлена пятнадцатая Церковь. «Это чисто административное решение», — пояснил Варфоломей. В ответ глава российской делегации, президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) и депутат Государственной думы России Сергей Гаврилов подчеркнул, что сегодня в мире преобладает «индивидуализм», а «христианские ценности принесены в жертву идеологии потребительства». Руководитель МАП также упомянул о сокращении христианского присутствия на Ближнем Востоке из-за войны и терроризма и, коснувшись украинского вопроса, подчеркнул опасности, которые существуют в вопросе о предоставлении автокефалии «Украинской церкви», что может спровоцировать жертвы, равно как попытки захвата храмов, что породит кризис на радость врагов Православия, которое в конечном итоге ослабнет. В свою очередь Варфоломей поблагодарил участников за их усилия по поддержке мира, напомнив о «травмах, пережитых Украиной в сталинское время, миллионах смертей, вызванных голодом, вошедших в историю под названием «Голодомор». Что касается автокефалии для украинцев, то патриарх заявил, будто «это трудный вопрос, который всегда ставил православие в неудобное положение. Мы считаем, что предоставление автокефалии — это правильный поступок. Мы считаем, что это их право — иметь собственную автокефалию, которую все страны и народы Балкан получили именно из Константинополя. Безусловно, это привело к колоссальному сокращению паствы Константинопольского патриархата, уменьшенной по политическим причинам до окраин Константинополя. Но позже благодаря пастве диаспоры наш патриархат укрепился». Варфоломей добавил также: «Поскольку все православные народы имеют свою автокефалию, это право принадлежит и миллионам украинцев, которые годами живут в ситуации абсурдного раскола. Мы знаем, что этот наш поступок не нравится нашей сестре в Москве, но иначе сделать нельзя. Мы надеемся, что Москва проявит понимание».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

В Риме прошли «Средиземноморские диалоги», передает Crux (Денвер, США). Они собрали среди прочих русских, палестинцев и израильтян, что позволило составить представление о ситуации на Ближнем Востоке. При этом интерес вызвало выступление необычного гостя, министра иностранных дел Японии Таро Коно, который в своей речи сам признал, что «Ближний Восток — это не тот регион, который обычно ассоциируется с Японией, но это очень важная часть мира для Азии». Оказывается, Токио сталкивается с угрозой терроризма на Ближнем Востоке: более 200 тысяч японцев переехали в страны Средиземноморья, и число уехавших, как ожидается, будет расти. Поскольку Япония обещает увеличить свое присутствие в регионе, папа Франциск выразил желание посетить страну в 2019 году. Присутствие Токио может принести практическую пользу в противовес широкому присутствию Китая в регионе. Коно предупредил, что «мы должны быть очень осторожны с китайской инициативой «Один пояс, один путь», в рамках которой Пекин массово инвестирует в торговлю с развивающимся миром, поскольку это может стать «смертельной ловушкой» для некоторых стран. Другим гостем на «Средиземноморских диалогах» был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул важность сохранения христианского присутствия на Ближнем Востоке. Это не единственное, в чем Ватикан и Кремль сходятся во взглядах. Лавров сказал, что когда речь заходит о вмешательстве в дела региона, самоопределение является ключом к предотвращению кризисов. Эта точка зрения совпала с мнением большинства священнослужителей и мирян на местах при обсуждении ситуации в Сирии и других странах. Однако издание в свою очередь считает, что отношения между Ватиканом и Россией являются «неустойчивыми», поскольку их осложнила «напряженность вокруг Украины».

«Мы являемся жертвами военной агрессии России», — заявил в интервью итальянской газете La Repubblica глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. Его слова приводит Католицький Оглядач (Львов, Украина). Также он прокомментировал разрыв между Константинопольским и Московским патриархатами. «Украина сегодня не только страна, где после падения Советского Союза столкнулись два проекта социального развития: один — возврат к советскому прошлому, другой — развитие в соответствии с европейскими демократическими стандартами, — сказал Шевчук. — Заметно также столкновение между Московским и Константинопольским патриархатами. Кто прав? Я не считаю, что имею право становиться на чью-либо сторону, потому что каждая из них имеет свои соображения. Как представитель УГКЦ, могу лишь утверждать, что православный мир поделен и очень нуждается в высшем арбитре, наподобие того, кого мы, католики, видим в лице папы Римского, преемника апостола Петра, который не только является представителем высшей церковной власти, но и вселенским арбитром, который помогает поместным Церквям достичь согласия и находиться в единстве Церкви. Это правда, что каждая сторона представляет свои аргументы: исторические, канонические, пастырские и тому подобное. Мы, греко-католики, не участвуем в этих дискуссиях, мы не можем быть вовлечены в этот процесс, который считаем внутренним делом православного мира».

Папа Франциск посетил выставку «Паломничество русского искусства. От Дионисия до Малевича», информирует Vatican News (Ватикан). 27 ноября он ознакомился с работами, размещенными в Крыле Карла Великого. Понтифика сопровождали директор Ватиканских музеев Барбара Ятта и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Визит понтифика проходил в частном порядке и продолжался около 40 минут. Ватиканские музеи приняли 54 работы — 47 из Третьяковской галереи и семь из других музеев, причем некоторые из них впервые покинули место постоянного хранения. Третьяковка предоставила картины Репина «Не ждали» и «Перед исповедью», «Москва. Красная площадь» Кандинского, «Утопленница» Перова и другие.

Илья Репин. Перед исповедью. 1879-1885

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix;польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российской католической газеты Сибирская католическая газета.