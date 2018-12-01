Спецпредставитель государственного департамента США заявил, что Саудовская Аравия официально подтвердила согласие купить у США систему THAAD — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. На том же брифинге госдепартамент также сообщил, что администрация Дональда Трампа «пытается предотвратить давление со стороны Конгресса, чтобы увязать отношения с Эр-Риядом с раскручивающейся спиралью гражданско-религиозной войны в Йемене, спонсором одной из сторон в которой выступает Эр-Рияд, и убийством на территории генконсульства королевства в Турции американского журналиста Джамала Хашогги».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Система противоракетной обороны стоимостью 15 миллиардов долларов выступает центральным элементом политики военно-технического сотрудничества администрации президента Трампа и ваххабитского королевства. В самой первой поездке за границу в качестве верховного главнокомандующего США президент Дональд Трамп объявил о договоренностях на 110 миллиардов долларов о сделках с оружием с Эр-Риядом.

На недавнем брифинге для сенаторов в среду госсекретарь Майк Помпео предупредил, что прекращение поддержки американцами коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией в Йемене, подтолкнет Эр-Рияд к Китаю и России, которые администрация Трампа назвала главными угрозами национальной безопасности США. «Мы хотим сохранить Саудовскую Аравию в кильватере Америки, потому что альтернатива — это дрейф [Саудовской Аравии] в сторону Китая и России», — сказал Помпео.

U.S. Missile Defense Agency Комплекс THAAD

Продавливая сделку, Помпео пугал сенаторов, что «MBS (так на американском политическом сленге называют наследного принца Мохаммеда бин Салмана) и Путин в этом году заключили соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере», — сказал Помпео, добавив: «Россия очень агрессивно продвигает ракеты S-400 в Эр-Рияд».

Между тем военные аналитики и в США, и на Ближнем Востоке давно высказываются о том, что реальный объем средств, которые Эр-Рияд готов потратить на военных рынках США, куда скромнее публично заявленных ста миллиардов долларов — равно как и бесчисленные преимущества этих сделок для внутренней экономической ситуации оборонной отрасли США.

При этом сам Трамп и его администрация, мягко говоря, крепко путаются в цифрах и фактах.

В официальном заявлении Белого дома, когда была подписана сделка, говорилось: «Этот пакет … расширяет возможности для американских компаний в регионе, потенциально поддерживая десятки тысяч новых рабочих мест в Соединенных Штатах».

Однако после убийства журналиста Джамала Хашогги оценки числа рабочих мест вдруг взлетели на порядок и стали галопировать — причем лично из уст Дональда Трампа.

«Это 110 миллиардов долларов. Я считаю, что это самый большой заказ, когда-либо сделанный [оборонно-промышленному комплексу США]. Это 450 000 рабочих мест…» — заявляет Трамп в общении с журналистами 13 октября 2018 года. «Это 500 000 рабочих мест», — он же через два дня, 16 октября, в интервью Триш Рейган из Фокс Бизнес Ньюс. «Я бы предпочел, чтобы мы не использовали как возмездие [за убийство Джамала Хашогги] отмену контрактов, что означает 600 000 рабочих мест», — еще через три дня, во время круглого стола по вопросам обороны на базе ВВС США Люки, штат Аризона, 19 октября. «Это 110 миллиардов долларов, …, вы говорите о более чем миллионе рабочих мест», — там же, буквально через несколько минут, во время ответа на вопросы журналистов.

Помимо очевидного отсутствия минимально достоверной оценки, сколько же рабочих мест будут развернуты под саудовские оборонные заказы, есть еще и фактор того, где эти рабочие места будут созданы. Вовсе не обязательно все в США. Саудовские официальные лица уже заявили, что они будут настаивать на том, что 50 процентов расходов будут реализованы в регионе, прежде всего — в виде развертывания оборонных производств. Да, это контракты американских компаний — но это не американские, а саудовские и их союзников будущие заводы. Вся «большая тройка» военно-промышленного комплекса США — Рэйтеон, Локхид Мартин и Боинг, — охотно поддержали эту идею, понимая, что это для них выход на рынки рабочей силы из индо-китайского региона в обход внутренних ограничений трудового законодательства США по привлечению иностранных рабочих, в отношении чего администрация Трампа всё крепче закручивает гайки.

Генеральный директор Рэйтеон Томас Кеннеди от имени всей «большой тройки» с энтузиазмом встретил этот подход: «Работая вместе, мы можем помочь в создании потенциала обороны и киберпотенциала мирового класса в Королевстве Саудовская Аравия».

Всё это четко укладывается в стратегию наследного принца Мохаммеда бин Салмана на использование огромных финансовых возможностей королевства на «новую индустриализацию и диджитализацию» региона — основу его амбициозных планов преобразования ваххабитской монархии.

Kremlin.ru Мохаммед бин Салман

Но и с самими контрактами всё не так очевидно.

Белый дом опубликовал список сделок с суммой до 110 млрд долл. США, но о большинстве из них было сообщено Конгрессу еще во время администрации Обамы как о прогнозах потенциальных продаж в будущем, которые вряд ли когда-либо произойдут — это официальный текст документов Капитолия.

В жестких цифрах госдепартамент информирует, что саудовский режим подписал 14,5 млрд долл. США в виде писем и инвойс-предложений для нового вооружения и вспомогательного оборудования с того момента, когда президент Трамп вступил в должность, и до сегодняшнего дня.

Это немногим больше, чем 10% от того, что было заявлено в 2016 году Трампом, но даже эти письма предложений и инвойс-предложения представляют собой лишь один шаг в долгосрочном контрактном процессе, а не подписанные контракты.

С того дня, когда президент Трамп вступил в должность, Конгресс получил уведомления о потенциальных новых продажах оружия Саудовской Аравии на примерно 20 миллиардов долларов — всего, даже самых маловероятных. Еще примерно 2 млрд долл. США фигурируют по сделкам, лицензированным государственным департаментом. Итого речь в оптимистичной перспективе может идти о контрактах на общую сумму 22 млрд. долл.

Но даже подписание соглашений еще тоже не финал. За восемь лет нахождения у власти администрации Барака Обамы в Конгресс поступили уведомления на 117 млрд долл., были заключены официальные соглашения с Саудовской Аравией на сумму 65 млрд долл., и только примерно 17 млрд долл. были реально уплачены саудитами.

Квентин Массейс. Торговая сделка

Большинство же сделок не достигло стадии подписания писем и инвойс-предложений, и самая большая из них — сделка этой недели в размере 13,5 млрд долл. о системе противоракетной обороны THAAD производства Локхид-Мартин — вот почему эта сделка так важна для Белого дома, и вот почему вокруг нее создается так много шума.

Самый крупный из других контрактов, дошедших до стадии писем и инвойс-предложений, — поставка 155-мм самоходных гаубиц М109А6 — в десять раз меньше (1,35 млрд долл.).

Очевидно, что реально готовность Мохаммеда бин Салмана спонсировать заказами американский ВПК определяется не фантазиями мальчика с сабелькой, а прагматическим расчетом политически мотивированных инвестиций в «смазывание» отношений с Белым домом — и ни центом сверху.

Именно об этом говорят исследования военных аналитиков.

Однако принцу Салману ровно в той же степени, что и президенту Трампу, выгоден миф о ста миллиардах: инвестированных в военную мощь ваххабитского королевства и создавших в США миллион рабочих мест.

Каждому из них по своим соображениям, но — выгоден обоим.