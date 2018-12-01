В горных районах мексиканского штата Герреро выращивают опийный мак. Для многих местных фермеров опийный мак является единственной выращиваемой ими сельскохозяйственной культурой. Большая часть урожая идет на производство героина. Между конкурирующими наркокартелями продолжается борьба за контроль над территориями. В 2017 году в штате Герреро в результате столкновений наркокартелей погибли 2 тыс. 318 человек. В этом году число убийств может стать еще больше, пишет Энн Десландес в статье для американского издательства The Foreign Policy.

wilson Опиумный мак

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Насилие продолжается, несмотря на попытки национальной армии уничтожить поля опийного мака, ликвидировать наркокартели и арестовать преступников. Данная политика потерпела крах. Выступая в сентябре 2018 года на заседании Глобальной комиссии по вопросам наркополитики, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, который является ярым сторонником борьбы с незаконным оборотом наркотиков, призвал законодателей прислушаться к мнению тех, кто указывал на неэффективность проводимой в течение многих лет политики в сфере борьбы с наркотиками. Избранный президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил в своей победной речи, что война с наркотиками стала примером «неудачной стратегии борьбы с преступностью и насилием».

Anna Опиумный мак

Законодатели штата Герреро признали, что стратегия борьбы с наркотиками оказалась малоэффективной. В качестве альтернативы законодатели призвали легализовать производство опиума, предназначенного для фармацевтического использования. Избранный президент заявил, что он не исключает такой возможности. План заключается в том, что легализация производства опиума позволит фермерам наладить легальное производство и продажу опийного мака. Появление легального рынка опиума подорвет позиции наркокартелей, ослабит их и уменьшит насилие. Есть ряд признаков, указывающих на то, что такие меры могут сработать. Например, согласно данным американской некоммерческой организации Совет по международным отношениям, легализация марихуаны в ряде штатов США привела к сокращению прибылей наркокартелей. В Португалии удалось на 85% сократить количество передозировок героином, когда данный препарат был легализован. Однако пока неясно, как аналогичные меры сработают в Мексике, где сохраняется экстремальный уровень насилия. По крайней мере, нет сомнений в том, что легализация производства мака снизит его ценность в глазах наркоторговцев.

Тем не менее есть те, кто сомневается в том, что в Герреро возможна реализация плана по легализации производства мака. В первую очередь, сомневаются сами фермеры. На августовском региональном форуме некоторые из них выразили обеспокоенность в связи с тем, что легализация опиума в медицинских целях может создать еще больше проблем, а не урегулировать ситуацию. План по легализации мака совсем не гарантирует того, что фермеры, которые сейчас выращивают мак, станут поставлять его на легальный рынок, или то, что в будущем их не привлекут к ответственности за их текущую деятельность.

По мнению фермеров, проблема заключается в том, что парламент Герреро продвигает инициативу по легализации выращивания мака без надлежащих консультаций с местными жителями. По разным оценкам, в регионе около 50 тыс. человек выращивают мак. Большая часть ферм работает с 1950-х годов. У большинства фермеров нет надежного источника доходов, кроме выращивания мака. Фермеры постоянно подвергаются риску рейдов со стороны правительственных сил, либо насилия со стороны наркокартелей. Фермеры должны быть уверены в том, что любая инициатива в отношении наркотиков позволит им сохранить свои средства к существованию и расширить возможности для трудоустройства своих детей. Местные общественные лидеры также должны позаботиться о том, что прибыль от легализации фармацевтического производства опиатов будет направлена на развитие региона.

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LIMAGUERRERO Фестиваль в Герреро

Также придется решить вопрос с насилием. Аналитик Брукингского института Ванда Фелбаб-Браун считает, что любые законодательные инициативы в отношении наркотиков потерпят крах, если штаты не будут очищены от наркокартелей. Преступники продолжат оказывать давление на фермеров независимо от того, легализовано выращивание мака или нет. Избранный президент Мексики указал на возможность создания новой национальной охраны в составе вооруженных сил и федеральной полиции, численность которой может составить до 50 тыс. человек, однако для этого потребуется внести изменения в конституцию.

Действительно, существует ряд серьезных проблем, которые могут осложнить процесс легализации выращивания мака и производства опиума. Сюда можно отнести политическую коррупцию и слабое управление. В настоящий момент лучшее, чего могли бы добиться фермеры Герреро, — это оказать давление на власти, чтобы их включили в обсуждение законодательных инициатив парламента Герреро.