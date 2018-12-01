В недавно опубликованном отчете национальной комиссии по оборонной стратегии США указано, что Вашингтон должен значительно повысить оборону страны. Отчет содержит список рекомендаций, согласно одной из них, необходимо учесть выводы, сделанные в обзоре состава и количества ядерного оружия от 2018 года, и поддержать программы, предусматривающие модернизацию ядерных сил. Примечательно, что одна из программ модернизации предусматривает развитие боеголовок малой мощности, пишут Джон Кайл и Майкл Морелл в статье американского издания The Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вооружён и опасен

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Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время американское правительство считает более приоритетным направление не на борьбу с террористами и незаконными вооруженными формированиями, а конкуренцию с крупными державами, такими как Россия и Китай, Вашингтон должен продолжить развивать сдерживающий потенциал своего ядерного арсенала.

Россия и Китай проводят масштабные программы по модернизации ядерного оружия, их инженеры работают над созданием новых разновидностей ядерных боеголовок. Они также увеличили роль ядерного оружия в своих стратегиях национальной безопасности. Эти страны не последовали примеру США, которые стремились уменьшить роль ядерного оружия и размеры ядерных арсеналов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад Победы 9 мая 2016 года. Тополь-М

Россия регулярно отрабатывает сценарии ядерного удара в ходе военных учений. Россия обладает широким арсеналом тактического ядерного оружия, включая крылатые ракеты среднего радиуса действия наземного базирования. Россия объединила свои ядерные возможности со своей военной доктриной. Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или союзников ядерного или неядерного оружия, чтобы заставить США отступить. Другими словами, Россия делает ставку на эскалацию, чтобы добиться деэскалации конфликта.

Таким образом, можно предположить, что Россия, вероятно, задействует ядерное оружие малой мощности. Для этого есть свои основания. Например, кажется маловероятным, что США задействуют мощную баллистическую ядерную ракету большой дальности в ответ на ограниченный российский удар с использованием ядерного оружия малой мощности. Русские считают, что США не рискнут развязать глобальную термоядерную войну в ответ на «тактический» ядерный удар. Мы должны сорвать их расчеты, заполнив существующий пробел в ядерном арсенале малой мощности. Для того, чтобы убедить Москву в том, что ей не удастся использовать выгоды ограниченной ядерной эскалации, Соединенные Штаты должны расширить свой арсенал ядерного оружия малой мощности, в том числе за счет крылатых ядерных ракет морского базирования. Мы должны дать понять русским, что они столкнутся с неприемлемыми последствиями, если решат использовать «тактическое» ядерное оружие.

Программа по развитию ядерного оружия малой мощности, предусмотренная в обзоре состава и количества ядерного оружия США от 2018 года, и одобренная комиссией по оборонной стратегии США, позволит восполнить существующий пробел в арсенале ядерного оружия малой мощности, не нарушив существующие договорные обязательства Соединенных Штатов и политику Вашингтона в отношении ядерного оружия.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Военный бюджет

Стоит отметить, что у США нет необходимости создавать новое ядерное оружие. Устранение пробела в ядерном арсенале предусматривает относительно простую модификацию существующих ядерных боеголовок. В обзоре состава и количества ядерного оружия содержится рекомендация по разработке и внедрению ядерной крылатой ракеты морского базирования. Некоторые утверждают, что появление такого оружия сделает ядерную войну более вероятной, однако все как раз наоборот. Вероятность того, что Россия использует ядерное оружие малой мощности будет гораздо выше, если в распоряжении США не будет ядерных ракет малой мощности морского базирования. Гонка вооружений уже началась, и США пока отстают. Другие эксперты утверждают, что модернизация ядерного оружия окажется слишком дорогой, однако на пике ядерной модернизации на долю ядерного оружия придется всего 6% оборонного бюджета США. Это разумные инвестиции, учитывая то, что они смогут окончательно гарантировать национальную безопасность страны.

Ранее американские министры обороны, как от Республиканской партии, так и Демократической, четко указали на то, что обеспечение ядерного сдерживания является главным приоритетом оборонного ведомства США. Это связано в первую очередь с тем, что ядерные возможности США вносят существенный вклад в предотвращение ядерной и неядерной агрессии и вселяют доверие в союзников США. Эти возможности необходимы для выполнения конституционных обязательств правительства по защите страны. Как заявил министр обороны США Джеймс Мэттис: «Америка может позволить себе выжить».