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У этой книги была трудная судьба. Первое издание, вышедшее в еще коммунистической Польше в 1973 году, было запрещено под давлением посольства Германской Демократической Республики. Второе, дополненное издание появилось лишь 38 лет спустя.

Книга историка, профессора Гданьского университета Богуслава Древняка подробно реконструирует историю киноиндустрии нацистской Германии. Ученый пишет о ее подчинении пропаганде нового режима, госзаказам, системе распространения, а также о сотрудничестве с другими странами. Детально рассмотрены различные жанры кинопродукции: документальное кино, сводившееся к военной пропаганде, научно-популярное («культурфильм»), экранизация классики, исторические, развлекательные и музыкальные фильмы. Отдельно рассказывается про ленты о НСДАП, в которых Древняк выделяет такие блоки пропаганды, как расизм и тема «немцы на чужбине».

Также исследователь пишет о судьбах режиссеров и актеров.

Руководство рейха с самого начала уделяло большое внимание кинематографу. Уже через две недели после прихода нацистов к власти министр пропаганды Йозеф Геббельс в разговоре с представителями киноиндустрии заявил: «Кино — самое современное и эффективное орудие влияния на массы, поэтому власть не может оставить его без присмотра». Как следствие, даже утвержденный сценарий нередко подвергался изменениям, вызванным политической конъюнктурой. Так, в фильме «Кольберг» (1945), посвященном обороне города от наполеоновских войск в ходе Русско-прусско-французской войны (война четвертой коалиции), был вырезан лютеранский гимн «Господь — наш оплот», лишь только потому, что он использовался немецкой службой Би-би-си. Его заменили популярной «Голландской благодарственной молитвой». Когда внимание Геббельса обратили на то, что она была создана спустя полвека после осады Кольберга, министр спокойно ответил: «И кто из зрителей это заметит?» Также в картине не стали акцентировать внимание на то, что успешная оборона Кольберга никак не повлияла на в целом неудачный для Пруссии исход компании, завершившийся суровым для немцев Тильзитским мирным договором 1807 года.

В книге много иных примеров вмешательств в творческий процесс. Остается лишь сожалеть, что специфика серии («кинотексты»), в которой вышло русское издание книги, не дала возможности опубликовать первую часть исследования, посвященного аналогичным процессам в театре и выразить надежду, что полный текст работы Богуслава Древняка «Театр и кино Третьего рейха в системе гитлеровской пропаганды» дойдет до отечественного читателя.