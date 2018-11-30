Новая Земля — далекая, по-настоящему холодная, безлесная и экзотическая. В годы коммунизма с архипелага было изгнано все коренное население и построены военные базы. Даже сейчас мало кто имеет шанс попасть в прекрасный, но закрытый арктический мир Новой Земли. Ученые — одни из немногих; часть архипелага — это заповедник «Русская Арктика». И Василий Сарана — оператор и режиссер, не одно десятилетие снимающий дикую природу, один из них. Документальная зарисовка «Мыс Желания. Остров Новая Земля» рассказывает об экспедиции в мир вечных льдов, ветров и белых медведей.

Цитата из к/ф «Мыс Желания. Остров Новая Земля». реж Василий Сарана. 2017. Россия Белый медведь на станции «Мыс Желания»

Автомобиль с архангельскими номерами странно смотрится в глухой и бездорожной Арктике, на галечном берегу удаленной от материка Новой Земли. Впрочем, архипелаг — часть «29 региона», и эти номера вполне естественны в здешних местах. Точно так же, как и загулявшийся по территории метеостанции «Мыс Желания» огромный белый медведь. Безжалостный хищник способен за мгновение разорвать человека на части, и поэтому ученый стреляет в него, для острастки. Зверь удивленно подскакивает и ретируется. Однако патрон был шумовой. Зимой, в долгую Полярную ночь, наверное на станции человеку страшно, но фильм не об этом.

Цитата из к/ф «Мыс Желания. Остров Новая Земля». реж Василий Сарана. 2017. Россия Мыс Желания.

В день прибытия экспедиции над островом Северный стояла сырая хмарь, потом появились светлые просветы в низких облаках и заиграло солнце, а вскоре посыпался снег. Погода на Новой Земле меняется много раз за день; и еще по островам архипелага летом протекают речушки, по руслу одной из которых группу гляциологов на «буханке» забрасывают максимально близко к ледниковому куполу. Одевшись теплее и сгибаясь от колючих арктических ветров, мужчины идут вперед: их задача — взять пробы льда. Все оборудование для бурения они несут на себе. Жить, работать и есть наваристый украинский борщ, они будут в палатке. Как же без борща в Арктике?

Холод властвует везде, но его мир все-таки завораживает, особенно когда на горизонте вдруг появляется солнце, а порывы ветра разносят причудливым вихрем в воздухе снежную крупу. Новая Земля: бескрайние каменные поля сменяются языками, островами, а затем и полями изо льда. На окраинах ледника встречаются глубокие и темные пещеры, в которых зарождаются реки острова. И даже на ледниковых полях есть бурлящие ручьи, уносящие талую воду в соленое Карское море, на берегу которого так много птиц и даже отчетливо виднеется зеленая растительность.