



Иван Шилов ИА REGNUM Создание литературного шедевра

19 ноября состоялась онлайн-премьера дипломного проекта студентов ВГИКа «Магия превыше всего» — получасовая картина на основе волшебного мира, созданного Джоан Роулинг. Нельзя сказать, что фильм нарушает авторские права: никто из героев не произносит заклинания, не называются узнаваемые имена, история полностью выдумана (хотя и проводит параллель с событиями в «Фантастических тварях-2»: создатели умудрились показать, что мир развивается одинаково, и люди (маги) одинаковы и в США, и во Франции, и в России). И все-таки масштаб поражает: при микроскопическом бюджете и с огненным энтузиазмом команда создала чудесные декорации и придумала неплохой сюжет.

Фильмы, вышедшие из-под пера фанатов — не редкость для иностранных проектов, однако для России «Магия превыше всего» — масштабный единичный случай. Может, люди боятся судов на предмет авторских прав, может, им не хватает ресурсов, но факт остается фактом: творчество почитателей у нас не приобретает крупных форм. Что вообще заставляет людей начинать создавать собственные истории на базе любимых существующих? С развитием интернета появилось понятие фанфикшена — рассказов, эдаких «сочинений на тему», созданных простыми людьми, а не писателями.

Цитата из к/ф «Магия превыше всего». реж Екатерина Краснер. 2018. Россия Маг

Крупнейшая в рунете платформа, призванная собирать подобные истории, — Ficbook (Книга фанфиков), — была основана в 2009 году и почти задесятилетие вместила в себя более2 миллионов произведений, общий страничный объем которых — больше 26 миллионов. Это явление — многогранно, и, помимо развлекательной функции для читателей, несет и важную созидательную: чаще целевой аудиторией области и авторами становятся юношии девушки, а значит, фанфикшен развивает писательские способности. Правда, часто фантазия подростков углубляется в чересчур откровенные подробности: к сожалению, из-за этого фанфики чаще воспринимаются как легкомысленное чтиво.

Однако подобные работы иногда вырастают и в серьезные полновесные произведения — примером может послужить роман «Гарри Поттер и методы рационального мышления» Элиезера Юдковского, вызвавший шквал положительных отзывов у критиков по всему миру. Американская писательница Кассандра Клэр, известная по сериям городского фэнтези о Сумеречных охотниках, тоже начинала свой творческий путь как автор фанфиков по миру Гарри Поттера, а теперь по ее творчеству снимают сериалы и кинопроизведения.

Целую серию книг получила вселенная «Звездных войн» и сериала BBC «Доктор Кто» — выпущенные серьезными издательствами они продаются на полках вместе с творениями Джорджа Лукаса. Хорошо это или плохо, — нельзя сказать наверняка; возможно, такой порядок нарушает целостное восприятие оригинального произведения, но в любом случае провоцирует ажиотаж вокруг «фандома».

(сс) aitoff Штурмовик из фильма «Звездные войны»

Некоторые российские авторы — например, Сергей Лукьяненко («Ночной Дозор») или Дмитрий Глуховский («Метро 2033»), — легализуют формат фанфиков и собирают плеяду молодых авторов, выпуская целые сборники различных историй о своих героях. Явление набирает популярность, и такие книги пользуются успехом: люди склонны привязываться к полюбившимся сюжетам и расценивают как подарок любое напоминание о них. Это отлично сказывается и на популярности оригинальных серий, подогревая читательский интерес. Если покупатель берет книгу-фанфик, то есть вероятность, что он заинтересуется и первоисточником.

Кстати, «фанфики» бывают и музыкальные. Так, еще в 1998 году на фестивале ролевых игр «Зиланткон» (Казань) был продемонстрирован мюзикл «Последнее испытание», основанный на культовом фэнтези DragonLance. В 2009 году в Ростове-на-Дону возникла рок-опера «Дорога без возврата», принадлежащая музыкальной группе ESSE, по мотивам саги о Ведьмаке Анджея Сапковского.

Что касается кино — известно как минимум семь крупных проектов, основанных на вселенной Гарри Поттера. Чаще всего это короткометражные ленты или серии длиной не более часа. Они никогда не выйдут в массовый прокат и вряд ли возьмут какую-либо профессиональную премию (все же Warner Browsers бережет исполнительные права), но это не умаляет их качества: как и отечественная «Магия превыше всего», эти короткие истории обладают хитросплетенными глубокими сюжетами и вполне реалистичными спецэффектами.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и философский камень». реж. Крис Коламбус. 2001. США, Великобритания Гарри Поттер с друзьями

В их основу ложатся те части романов, которые были вскользь упомянуты Роулинг, но не разъяснены подробно: тогда продумывание деталей ложится на плечи фанатов, и, знаете, нет внимательнее сценаристов, чем те, которые влюблены в свои проекты. Именно фанаты оживляют второстепенных персонажей, дополняют основное повествование драматическими ответвлениями.

Так, американская продюсерская компания Broad Strokes Productions в своем видеоблоге опубликовала два коротких фильма, оцененных мировым фан-сообществом. Первый — «Северус Снейп и мародёры» повествует о мучениях молодого профессора зельеварения среди своих сокурсников (неоцененный, влюбленный в подругу детства, Северус подвергается жестоким шуткам со стороны отряда «молодцов» с другого факультета). Второй носит название «Общее благо» и восполняет пробел в истории молодости Альбуса Дамблдора и Геллерта Гриндевальда (да, героев фильма «Фантастические твари: преступления Гриндевальда»), рассказывая о событиях, послуживших причиной их ссоры.

Лорд Волан-де-Морт, главный антагонист поттерианы, заслужил целых два фильма, общей длиной более полутора часов: первый, «Повелитель Смерти», вышел в 2016 году, второй — «Корни наследника», — в этом, 2018. Оба раскрывают героя, рассказывая свои версии его становления злодеем. Впрочем, в обоих случаях будущий величайший волшебник-убийца не рождается злым, а становится им в результате жизненных обстоятельств (что, впрочем, весьма неплохо поддерживает общую книжную тенденцию — зло рождается из отсутствия любви).

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти». реж Дэвид Йейтс. 2010. Великобритания, США Лорд Волан-де-Морт

Можно, наверное, считать фанфики некими памятниками, воздаянием благодарности от читателя или зрителя к автору первоначального произведения. Они собирают миллионы просмотров, создают собственную армию поклонников и способствуют популяризации гик-культуры.

В конце концов, кто из нас в детстве не писал рассказов о любимых героях. И если мы в силах вселить в них кусочек жизни и продлить существование в нашем воображении — почему бы и нет?..

Фанфики — отличный срез качества для произведения: их разнообразие расширяет фантастический мир, заставляет людей углубляться в суть сюжетов, размышлять над историями и сочинять свои. Чем ближе сердцу написанная книга, тем меньше хочется с ней расставаться.

Получается эдакий писательский трамплин для тех, кто, возможно, еще не верит в свои творческие потуги, но строчка за строчкой развивает их.