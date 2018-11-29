



Александр Горбаруков ИА REGNUM

В стенах государственного департамента США на очередном (состоялся 27 ноября) брифинге пресс-секретаря дипломатического ведомства Хезер Науэрт между ней и журналистами состоялась занятная дискуссия о Польше. Процитируем:

«ВОПРОС: — — реакция или объяснение по поводу письма посла Мосбахер польскому премьер-министру, которое расстроило многих поляков, потому что она, видимо, с ошибкой написала его имя, а также его титул, в дополнение к тому с ошибкой написала имя министра внутренних дел. И тон письма, видимо, поляками не был оценен. Мне просто интересно, есть ли у вас — —

МС НАУЭРТ: Хорошо, я бы сказала, что посол Мосбахер прекрасно представляет государственный департамент и правительство Соединенных Штатов в Польше. Она польского происхождения, на самом деле. Она также отражает наши идеалы и ценности. Эти ценности включают свободу прессы, все то, что, как я знаю, вам всем близко и дорого. Что касается якобы просочившихся писем, на которые вы ссылаетесь, я просто не собираюсь комментировать это, кроме того, что она отлично представляет нас.

ВОПРОС: Допустим, однако наличие польского происхождения не облегчило ей написание некоторых польских имен, поэтому я не — —

МС НАУЭРТ: Вы сказали это, не я, так что — (смех) — —

ВОПРОС: Да, но я только — значит, у вас нет никаких — у вас нет никаких пояснений по этому — —

МС НАУЭРТ: Нет, я не буду это комментировать, только благодарю посла Мосбахер за ее продолжающуюся хорошую работу. Эбби, последний вопрос. Мне нужно идти».

U.S. Department of State Хезер Науэрт

Поясним, в чем дело. На днях польский еженедельник Do Rzeczy предал огласке письмо посла США в Польше Джорджетт Мосбахер на имя премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, «в котором объяснила, что могут и что не могут говорить министры польского правительства в адрес польского телеканала TVN, который принадлежит американской корпорации Discovery Communications». Источник в близком кругу Моравецкого рассказал изданию, что «тон письма чрезвычайно высокомерен». По его словам, Мосбахер пишет, что Соединенные Штаты не потерпят со стороны польских политиков критические слова в адрес журналистов TVN за подготовку ими репортажа о «предполагаемой нацистской среде в Польше». «Сложное дело, — заявил другой собеседник, связанный с офисом Моравецкого. — Посол начинает так, как будто она не в Польше, а в бантустане. И это не вопрос того, что последние три года американских дипломатов приучили к тому, и они поняли, что могут себе позволить такое поведение, но это они просто давно привыкли, что мы поддаемся их давлению».

После этого многие польские политики, эксперты и средства массовой информации практически единодушно осудили переписку посла США с польским премьером, припомнив ей и прочие «прегрешения», о которых раньше не говорили. Отдельное возмущение вызвал тот факт, что в письме фамилия Моравецкого, как и министра внутренних дел Иоахима Бруджиньского, ближайшего соратника председателя правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского, были действительно написаны с ошибками. Но с точки зрения логики протокола главным представляется вопрос, который задал на страницах популярного портала Onet бывший польский дипломат Витольд Юраш. А именно: почему польское правительство допустило утечку документа явно конфиденциального? «Польские власти по собственной воле информировали общественное мнение как на национальном, так и на международном уровне о том, что посол США относился к главе польского правительства не слишком дипломатично, — писал Юраш. — Иными словами, правительство поставило себя в неловкое положение по своей собственной воле».

Piotr Drabik Ярослав Качиньский

Ряд изданий сводит все к проблеме вездесущего пиара. Авторитетная варшавская газета Rzeczpospolita, например, считает, что PiS вступил в конфликт с американским послом «только для того, чтобы произвести впечатление на свой электорат». Согласно «слухам», правящая партия будто бы поняла, что «уступки ЕС в отношении реформы Верховного суда были отрицательно восприняты сторонниками «Права и Справедливости», которые «увидели, что правительство недостаточно защищает суверенитет, уступая требованиям Брюсселя». Но потом, увидев последствия развязанного скандала с дипломатами США, PiS дал задний ход. Не будем исключать и версию аппаратной борьбы в правящем лагере. Хотя, на наш взгляд, проблема все же носит более глобальный характер. Мы считаем, что чуть ли не впервые «Право и Справедливость» обозначило факт серьезного раскола внутри себя по вопросу выбора ориентации между «проамериканским» и «проевропейским» флангами.

Напомним, что определенные сигналы уже поступали. Во-первых, в сентябре сего года с критикой идеи заплатить Вашингтону миллиарды долларов за постоянную американскую военную базу в Польше, так называемый «форт Трампа», выступили отставные генералы и чиновники министерства национальной обороны. Это было связано с недовольством польского военно-промышленного комплекса в адрес предыдущего главы военного ведомства Антония Мачеревича, который обещал покупать у местных оружейников много всего, но делал очень мало. Как замечал тогда бывший заместитель министра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев, «скорее, американская сторона ожидает, что мы купим в США за большие деньги все виды оружия, не заботясь о том, не парализуют ли эти покупки модернизацию вооруженных сил в Польше в целом. Может получиться, что у нас окажутся комплекты Patriot и все, что с ними связано, но мы потратим на это так много денег, что, кроме Patriot, больше ничего не сможем себе позволить».

Adrian Grycuk Антоний Мачеревич

Во-вторых, в октябре последовала новая публичная перепалка — уже по вопросам развития энергетики. Поводом послужили слова министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который не исключил, что Варшава будет покупать российский газ от «Северного потока — 2». Это было выраженное несогласие с концепцией, которую отстаивает уполномоченный польского правительства по энергетическим вопросам Петр Наимский., требуя полностью отказаться от газового бизнеса с Москвой и лоббируя переориентацию в том числе на американский природный сжиженный газ. Так или иначе, но эта борьба затрагивает как Моравецкого, которому во время визитов в США приходится рекламировать контракты с американскими фирмами, торгующими СПГ, так и нынешнего министра национальной обороны Мариуша Блащака, вынужденного заниматься начатыми его предшественниками переговорами по закупкам американского оружия. Кстати, обнародование письма Мосбахер состоялось накануне того, как было сообщено о подписании Блащаком новой секретной программы перевооружения польской армии.

Premier.gov.pl Мариуш Блащак

Похоже, что в Польше активизируются дискуссии на тему, не слишком ли много своих яиц Варшава положила в корзинку made in USA. Но видно также, что наконец-то начал шевелиться Европейский союз, не желающий так просто отдать поляков «партнерам» по ту сторону Атлантику. То ли еще будет.