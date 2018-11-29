



Melberg Саломе Зурабишвили

Как сообщил ЦИК Грузии, в стране обработаны бюллетени почти со всех участков в ходе второго тура президентских выборов. Саломе Зурабишвили, поддержанная правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат, набрала 59,61% голосов. Ее конкурент Григол Вашадзе, представлявший бывшего президента Михаила Саакашвили — 40,39%.

Зурабишвили удалось выиграть почти во всех крупных городах страны (например, обойти своего конкурента во всех десяти округах Тбилиси). Отметим и то, что на выборы пришло более половины избирателей — явка составила 56,23%. После оповещения ЦИК Грузии предварительных итогов Зурабишвили поблагодарила избирателей за оказанное доверие и пообещала «вернуть стране стабильность и ощущение единства». Таким образом, опытный 66-летний дипломат, которая прошла школу европейской дипломатии, руководившая в разные периоды дипломатическими миссиями Франции в США, НАТО и Евросоюзе, а в годы президентства Саакашвили возглавляла МИД Грузии, становится первым президентом-женщиной в этой стране, пусть согласно новой Конституции президентские полномочия и ограничиваются лишь представительскими функциями. Фактом является также то, что Тбилиси, похоже, избегает «армянского сценария», когда в Ереване оседлавший уличный протест Никол Пашинян смог перетянуть на себя большинство митингующих, а уже после занялся легитимизацией доставшейся власти.

(сс) Yerevantsi Никол Пашинян в толпе митингующих

Добавим и то, что Зурабишвили была поддержана правящей партией, однако баллотировалась все же в качестве независимого кандидата. Только в будущем станет ясно, насколько крепким является консолидация президента и «Грузинской мечты», которая контролирует сейчас как исполнительную, так и законодательную ветви власти. Особо отметим предвыборные выступления Зурабишвили: экспрессия, краткие четкие и содержательные фразы, расставленные акценты, отсутствие в голосе истерических нот и достаточная харизма. В фактически чужой для себя стране ей, не очень хорошо говорящей по-грузински, удалось добиться довольно высокого политического ранга. Есть все перспективы сохранить и даже увеличить масштабы влияния на общество, что серьезно уменьшит шансы и популярность остальных женщин-политиков Грузии, в частности Нино Бурджанадзе. Однако теперь возникает вопрос: «что дальше?» и стоит ли ожидать какие-либо изменения в грузинской внешней политике.

Dod.gov Нино Бурджанадзе

Большинство экспертов сходятся во мнении, что победа Зурабишвили вряд ли приведет к серьезным изменениям, о нормализации отношений Тбилиси и Москвы, скорее всего, придется забыть, так как новый президент будет стараться еще сильнее политизировать эту тему, всеми способами блокируя развитие диалога с Россией. Правда, здесь есть определенная интрига, которую в свое время выявило грузинское издание Georgian Times. Оно считает, что победа Зурабишвили может повысить интерес Европы к Грузии, сбалансировать внешнеполитический курс страны и оградить его от полной американизации. Кстати, в свое время, когда Зурабишвили при Саакашвили подала в отставку с поста главы МИД Грузии, многие заявляли, что сделано это было под давлением американцев, которые не желали усиления во внешней политике Грузии французского крена. Теперь все может измениться. В связи с этим возникает еще один вопрос: не имей Зурабишвили определенных политических гарантий, зачем ей пост президента без властных полномочий?

Многое в этой интриге пока остается за кадром, многое может через какое-то время вылезть наружу. Париж в Тбилиси пользуется доверием со стороны негласного главы правящей коалиции Бидзины Иванишвили, который, как утверждают некоторые грузинские СМИ, имеет французский паспорт. Следовательно, можно смело предполагать, что теперь Франция может усилить свои позиции в Грузии, особенно с учетом того, что в Тбилиси говорят о приоритетности отношений с Евросоюзом. Более того, в высших грузинских эшелонах есть такие политики, которые считают, что тесные отношения с Парижем и другими европейскими столицами в сферах экономики и безопасности не будут вызывать повышенного раздражения Москвы. Вот почему складывается впечатление, что при сохранении курса на евроатлантическую интеграцию, акцент на связях с ЕС, а не США, может стать тактическим шагом, призванным улучшить русско-грузинские отношения.

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

Об этом, например, говорила телеканалу «Рустави 2» французский академик Элен Каррер д'Анкосс. Важно и то, что Иванишвили в лице Зурабишвили закладывает основу сильного оппозиционного движения, чтобы с его помощью постепенно устранить из власти ориентированного больше на американцев представителей так называемого «революционного поколения», которое продолжает ассоциировать себя с Саакашвили. Не случайно французское издание Le Figaro заявляет, что Тбилиси может стать главным партнером Парижа в Закавказье, что Франция «не будет испытывать рисков и всегда может войти в любую из игр, касающихся линий европейской политики в отношении Грузии, Армении и России с выходом еще на одного из своих исторических партнеров — Ирана». Так что победа Зурабишвили может оказаться знаменательным событием для всего региона.