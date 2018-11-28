Удивительное подтверждение «теории сообщающихся сосудов» получил на днях мир в связи с военной провокацией Украины в Чёрном море и возле Керченского пролива. Множество раз говорилось и писалось, что, допустим, политика США против Ирана основывается на периодических попытках «вывести из себя» иранское государство, в том числе и руками террористов-наёмников из «прокси-армий» — т. е. различных «аль-каид"*, «исламских государств"*, «джундуллах"* и иже с ними. Иранские спецслужбы с лета 2014 г., ещё точней — сразу после захвата бандитами «Исламского государства"* (ИГ*) северо-иракского Мосула, извещали мир о том, что само создание ИГ* — это совместная операция США и Израиля. А пресловутый «халиф» Абу-Бакр аль-Багдади — не просто кто-то, а хорошо известный иранским спецслужбам агент израильской разведки «Моссад» Шимон Эллиот. Если у кого-то данный факт «не укладывается в голове» — что ж, предлагаем подать в суд на иранскую газету Tehran Times, которая ещё 23.08.2014 г. опубликовала статью «ИГИЛ* — независимый региональный игрок или же детище ЦРУ и «Моссада?» В ней впервые были разглашены сведения, весьма нелицеприятные для США и Израиля, а на опубликованной фотографии красовался сенатор США Джон Маккейн вместе с лидером ИГ* Абу-Бакром аль-Багдади. Верней — Шимоном Эллиотом. Потому что «слив», осуществленный иранскими спецслужбами через Tehran Times, был обоснован данными источников, связанных с бывшим агентом разведки АНБ США Эдвардом Сноуденом — а они говорили о том, что главарь ИГ* — это агент «Моссада» Шимон Эллиот… А, как сообщали с подачи иранской англоязычной газеты Kayhan News (от 3 марта 2018 г.) практически все иранские СМИ в марте сего года, командующий спецназом «Кодс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал-майор Кассем Солеймани передал в МИД своей страны все документы, свидетельствующие о том, что США находятся в союзе с террористической группировкой ИГ*.

Masoud Bahadouri Абдолреза Рахмани Фазли

Стражи Исламской революции reg

Хотим напомнить, как тогда прокомментировал действия генерала Солеймани бывший замминистра иностранных дел Ирана, а ныне спецпомощник спикера иранского парламента по международным делам Хоссейн Амир-Абдоллахиян: «Когда я был в министерстве иностранных дел, у меня была встреча с генералом Солеймани, он дал мне документы и сказал, чтобы я ударил ими по лицу Запада и ООН. Солеймани даже попросил меня сказать министру иностранных дел, чтобы он не вёл переговоры с США о регионе наряду с ядерными переговорами, но если возникнет необходимость, он может положить эти документы на стол и сказать американцам, что это то, что они задумали. Документы, предоставленные генерал-майором Солеймани, содержат точную информацию о географическом положении, времени и точных деталях сговора США с главарями ИГ*. Когда Мосул в Ираке находился под оккупацией ИГ*, американский А-330 сел в аэропорту Мосула, американские генералы вышли из самолёта, и военная техника была выгружена. В VIP-зале аэропорта американские генералы разговаривали с лидерами ИГ* в течение трёх часов и 23 минут, а затем сели в самолёт и улетели. Американцы привезли для ИГ* оружие и оборудование, в которых нуждались террористы. В другом случае в другом месте три американских вертолёта приземлились и доставили военную технику старшим главарям ИГ*», — рассказывал газете Kayhan News Амир-Абдоллахиян.

Маккейн Джон reg

По словам спецпомощника спикера иранского парламента, когда зимой 2018-го были арестованы многие командиры ИГ*, американцы прибегали к различным методам обеспечения безопасности, а также сугубо военным методам, даже через ООН, с тем, чтобы большинство лидеров ИГ* были эвакуированы под предлогом того, что эти люди находились в осаде, и существует необходимость в прекращении огня. «Позже мы выяснили, что американцы захватили некоторых из тех, кто затем был эвакуирован в северный Афганистан, а некоторые — в Ливию и другие места в южной части Йемена», — сказал Амир-Абдоллахиян. Сирийские же источники генерал-майора Солеймани утверждают, что американские вертолёты эвакуировали командиров ИГ* из Дейр-эз-Зора в провинцию Хассеке в северной Сирии. В связи с этим Амир-Абдоллахиян напомнил, что в конце января 2018-го верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хоссейни Хаменеи опубликовал предупреждение о том, что США занимаются передислокацией ИГ* в Афганистан. Перемещая ИГ* из Ирака и Сирии в Афганистан, США стремятся «оправдать продолжение своего присутствия в регионе и создать безопасность для сионистского режима», — сказал тогда верховный лидер Ирана. А вот публикация в Kayhan News была сопровождена весьма занимательной фотографией — в некой комнате с флагом «умеренной сирийской оппозиции» восседают главари ИГ*, в том числе и Абу Бакр аль-Багдади, причем все в светской одежде, ни на ком никакой чалмы. А напротив сидят американцы, из коих хорошо виден ныне покойный сенатор США Джон МакКейн. В случае МакКейна в окружении «халифатчиков» речь может идти о полном политическом контроле над ИГ*, по крайней мере, со стороны Сената, и не только Сената США. Ведь широко известны связи МакКейна с политиками «высших коридоров» Белого дома и госдепартамента, с американскими военными и спецслужбистами.

Абу Бакр аль Багдади reg

Разве никто не замечает никаких параллелей, допустим, между террористической войной, развязанной США и Израилем против Ирана и всей Шиитской уммы планеты (на Ближнем Востоке), и политикой государственного терроризма, демонстрируемой Украиной «времён Петра Порошенко» и других «циничных бандерок»? И разве последняя «атентатка» укропов на Чёрном море — это не террор и военная провокация в одном лице, направленная против России и российского народа? Обожал и возлюбил террористическую группировку ИГ* с Шимоном Эллиотом именно МакКейн. На необандеровской Украине с особой теплотой и визгливым вожделением говорили именно о МакКейне. Аж улицы в ряде городов собирались обозвать фамилией бесноватого руссоненавистнического и иранофобствовавшего американского фюреришки. Кстати, ведь и в саакашвилевской Грузии обожали и пели дифирамбы МакКейну. Расчёт, как всегда, подвёл любителей схематичности в спецслужбах США и Израиля. Подвёл и в случае с Ираном — подвёл и в Крыму, и на Донбассе, и сейчас вот — у берегов Краснодарского края и в самом Керченском проливе. Явно не ожидали укропчики, что военно-морские пограничники предпримут даже таран на море, чтобы пообломать гонора и выпендрёжа у «незалежних самостийщиков»… (Можно и видео соответствующее лицезреть — https://www.youtube.com/watch?v=gcTSDaCg5xA).

Otvertka74 Цитата из видео Таран у Керченского моста. Много мата, извините.

В целом логично — ну, ничем «не выводится из себя» Иран, не идёт на поводу у провокаций, даже одной из последних, когда обездвижили и похитили, увезя в Пакистан, 14 иранских пограничников и членов Народного ополчения «Басидж». Тегеран терпеливо «работает» с пакистанскими властями, убеждает — мол, вам же хуже будет, если наши войска начнут бороться с вашими террористами на пакистанской же территории. И кому-то, как нам думается, в Вашингтоне (ведь именно США — «хозяин» и «опекун» власти Порошенко, вон и в СБ ООН заблокировали, по сути, инициированные Россией слушания по грязной провокации Украины) захотелось руками ещё одной «прокси-армии» пощупать «на чувствительность» нервную систему погранслужбы и военного флота РФ. А ведь все вооружённые формирования сегодняшней Украины — это именно «прокси-армия» США и других антирусских кругов Запада. Ничего не поделаешь — такова горькая правда по современной Украине, они все там — только пушечное мясо, «расходный материал» для США и НАТО. А вот и ещё одна «связующая цепочка» — сейчас мало кто помнит, но в сентябре 2016-го ГРУЗИНФОРМ со ссылкой на информацию украинского информационного портала slovo.net.ua, распространил сенсационные заявления о том, что супружница «великого проамериканского грузина» — Михаила Саакашвили — голландка Сандра Руловс… большая дока в бизнесе по торговле человеческими органами. Позволим себе привести цитату: «Схема такова: раненых и только что убитых солдат из зоны антитеррористической операции вывозят прибывшие из Грузии военные и врачи, которых Саакашвили сотнями привёз для участия в боевых действиях, помещают их в специализированный транспорт, где подготовленные европейскими медиками врачи изымают у них органы уже в пути, а более сложные операции проводят в стационарных пунктах, расположенных в Харькове и Днепропетровске. Партию человеческих органов срочно отсылают авиатранспортом в страны Западной Европы, а оставшиеся тела официально попадают в список пропавших без вести… У Сандры Руловс большой опыт в организации торговли человеческими органами. В период режима Саакашвили Грузия занимала ведущее место по поставке органов в Европу и Соединённые Штаты Америки. Супруга Саакашвили выстроила довольно выгодную схему получения человеческих органов из пенитенциарной системы. Заключённые попадали в тюремные больницы, где у них изымали органы, в качестве причины смерти фиксировали тяжёлое заболевание и в документах указывали, что для определения заболевания производилось изъятие органов для их последующего бальзамирования… На чёрном рынке цена человеческого тела по отдельным органам составляет 1,7 миллиона долларов. Михаил Саакашвили находится в ожидании возобновления военных действий на востоке Украины, а Сандра Руловс — в ожидании новой партии человеческих органов», — пишет украинское издание» (конец цитаты, ссылка: http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/12978).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

Кстати, «чёрной трансплантологией» балуются и косовско-албанские подопечные США — террористы Хашим Тачи и Рамуш Харадинай. По крайней мере, баловались — в период, когда готовилась и развязывалась неспровоцированная агрессия НАТО против Югославии. Из-за этих преступников, которые сейчас заняты лихорадочным планом взрыва на Балканах и развязывания серии новых локальных войн на полуострове, прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге Карлу делль Понте «ушли» с её поста вашингтонские кураторы «независимого Косово». Человеческие органы православных христиан из Югославии, такие же органы из Грузии, такие же органы с Украины… Везде кураторствуют американцы, процветают и блаженствуют американские марионетки… Тоже никто никакой параллели не видит?..

Получается, как мы упомянули выше, «теория сообщающихся сосудов». Не выходят провокации против Ирана? Ничего — американцы готовы попровоцировать Россию руками Украины. А вдруг «пройдёт»…

Но вернёмся к политике «ответов» Ирана его нерадивым соседям, пытающимся встроиться в фарватер антииранской политики США. Дело в том, что с ноября 2018 г. в число этих стран можно уже отнести и… пашиняновскую Армению. В республике ряд СМИ с тревогой сообщил о том, что новый пакет антииранских санкций США создал серьёзные проблемы для иранцев, владеющих счетами в армянских банках. Их счета оказались под угрозой «заморозки». Проблема коснулась также проживающих в Армении выходцев из Ирана, у которых есть армянское и иранское гражданства. Отмечается, что коммерческие банки действуют по распоряжению Центробанка республики, писал, к примеру, армянский информационно-аналитический центр VERELQ. Спустя несколько недель после визита советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Ереван и применения санкций против армянского филиала иранского «Меллат банка» проживающие в Армении иранцы получили уведомления от своих банков об угрозе закрытия их счетов. Мы напомним, что пашиняновские власти Армении ранее назвали визит Болтона «крайне эффективным», заметив, что аргументы армянской стороны в пользу необходимости продолжения сотрудничества Еревана с Тегераном оказались «убедительными» для Вашингтона. «Иран для нас ключевая страна и соседнее государство. Мы должны продолжать сотрудничество с Тегераном, поскольку у Армении других альтернатив нет. Наши аргументы были убедительны для американской стороны», — заявлял недавно и сам и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Теперь же выходит, что американская сторона всё же оказалась не столь восприимчивой к аргументам Еревана и принудила Пашиняна «соблюдать» антииранские санкции, что стало причиной возникновения проблем с финансовыми операциями для иранцев в Армении. «Звонили из банков и предупредили о необходимости закрытия наших счетов, в противном случае они будут заморожены», — заявил проживающий в Ереване армянин из Ирана Аргин Гараханян. По словам Гараханяна, который является также гражданином Армении, многие люди из его окружения получили подобные предупреждения. На сообщения СМИ об угрозе закрытия банковских счетов иранцев в Армении отреагировал Центробанк республики. Главный банк страны не подтвердил и не опроверг муссируемые в СМИ сообщения о возможности заморозки банковских счетов иранцев, лишь заметив, что финансовый регулятор Армении никакими распоряжениями или нормативными актами не запрещает банкам страны обслуживать граждан Ирана или других лиц из этой страны. Но, независимо от признаний или опровержений ЦБ Армении, факт «зажима», ущемления прав граждан Ирана, даже и армянской национальности, даже и владельцев двойного гражданства, конечно, — доказательство того, что в Ереване у власти марионетки США. Если б это правительство не было бы марионеточным, разве с вкладами иранских граждан и армян Ирана хоть что-то происходило бы?.. Нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

Официальный Тегеран пока молчит в ответ на «невинные художества» «наивного иджеванца», как назвал себя в ходе одного из выступлений в армянском парламенте сам Н. Пашинян. Зато в стиле soft power ответил проамериканским марионеткам в Ереване… предстоятель Тегеранской епархии Армянской Святой Апостольской Православной Церкви (АСАПЦ) архиепископ Тер Сепух Саркисян. Как сообщали армянские СМИ, Святой Отец вспомнил… о выступлении вр. и. о. главы правительства республики Пашиняна от 1 ноября в парламенте республики. И это — уже накануне начала агитационной кампании по внеочередным выборам в парламент! Зная, что Тер Сепух находится в прекрасных, чуть ли не братских отношениях с аятоллой Хаменеи, нетрудно догадаться, по чьей просьбе предстоятель Тегеранской епархии АСАПЦ решил-таки «привести в чувство» зарвавшихся проамериканцев. Напомним, что Пашинян в парламенте Армении 1 ноября заявил о том, что армяно-иранская граница «полуоткрытая» и в любой момент может де-факто закрыться из-за отношений США и Ирана и других геополитических проблем. Заявление Пашиняна о возможном закрытии армяно-иранской границы в случае военного конфликта между Ираном и США неверное, поскольку Исламская Республика Иран была единственной страной, которая на протяжении прошедших 28 лет безоговорочно держала границу с Арменией открытой, подчеркнул архиепископ Саркисян, сообщал ресурс NEWS.am. По словам Святого Отца, если это и произойдёт, то единственной пострадавшей в этом случае будет Армения: «Иран — мощная страна и может всему противостоять. А в случае ухудшения отношений с Тегераном только Армения будет страдать».

Кто-то с этим несогласен? На наш взгляд, несогласными с обоснованными заявлениями архиепископа Тер Сепуха могут быть только лица, извините, «не страдающие» за национальные интересы Армении, а лишь исполняющие заказ внешних сил. А именно, как любят выражаться в Иране на протяжении последних 5−6 лет, внерегиональных сил. Обратим внимание — на Украине против оппонентов США задействованы «циничные бандерки», в Армении — «наивные иджеванцы», и те, и те мнят себя революционерами, но действуют вопреки коренным национальным интересам своих республик. «Циничные бандерки» — супротив России, «наивные иджеванцы» — супротив Ирана. Тоже никто не замечает параллелей? А зря, если не замечает… Почерк руководителя-хозяина и «циничных бандерок», и «наивных иджеванцев» — один и тот же. И задействуются Украина и Армения теми самыми внерегиональными силами конкретно — против тандема Россия — Иран, который, как известно, явно или неявно противостоит США и их союзникам на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке. И готовится противостоять США и их союзникам и дальше — в Афганистане и вплоть до Пакистана, что мы покажем ниже. Но, завершая разговор об «игре с огнём», начатой властями Армении против пока только физических лиц с иранскими паспортами, напомним: тем же пытался «баловаться» режим первого экс-президента страны Левона Тер-Петросяна. Достаточно было одного визита к Тер-Петросяну тогдашнего посла Ирана в Армении Хамида Резы Никкар Эсфахани — и режим «Армянского общенационального движения» (АОД) капитулировал, тогда — только перед послом Никкар Эсфахани, более серьёзные властные структуры Ирана тогда даже и не вмешивались, хотя на дорогах Армении в то время «случались» и убийства водителей иранских большегрузных трейлеров… Если Пашинян вознамерился повторить антииранские «прецеденты» властей Армении времён Тер-Петросяна, то пусть готовит граждан Армении не к «закреплению революционных перемен», а к тому, что из Ирана надают по шеям проамериканским марионеткам в Армении. В их сугубо иранском стиле, по-восточному.

Мы уже писали о том, да и в начале данного материала упомянули, что против Ирана в разные годы задействовались также банды пакистанских белуджей. В частности, террористическая группировка «Джундуллах"*. После того как Иран поймал и казнил белуджского агента спецслужб США, Израиля и Пакистана Абдул Малека Риги, «Джундуллах"* как бы сама по себе распалась или реорганизовалась. Где-то с 2014 г., наряду с распространением среди белуджей Пакистана «моды» на ИГ* и «Аль-Каиду"* вдруг «вспыхнул» феномен террористической группы «Джаиш-уль-Адль"*. Наиболее крупные вылазки против Ирана — это похищение пяти пограничников (январь 2015 г.), позднее — убийство 14 иранских пограничников (апрель 2015 г.), а также нападение и убийство 10 иранских пограничников (апрель 2017 г.). Тегеран откровенно обвинял власти Пакистана в причастности к деятельности террористических группировок — как «Джундуллах"*, так и «Джаиш-уль-Адль"*. Например, после инцидента в апреле 2017-го в заявлениях в государственных СМИ Ирана говорилось, что пограничники были убиты из дальнобойных орудий и «пакистанское правительство несёт полную ответственность за эту атаку». Во всех случаях Иран предъявлял ультиматумы Пакистану, а через энное время, не дождавшись от Исламабада содействия, иранская сторона единолично предпринимала карательные меры. И известно, что в 2015 и 2017 гг. иранские спецназы выходили на пакистанскую территорию и собственноручно «разбирались» с террористами. Таким образом, правомерно считать, что «Джаиш-уль-Адль"* — это изобретение США и Израиля, призванное заменить почившую в бозе «Джундуллах"*.

Мы также уже сообщали, что, по-видимому, убедившись в готовности Ирана жёстко противостоять атакам террористов со стороны Турции и Ирака, состоящие на содержании у внерегиональных сил бандитские «прокси-армии» изменили или диверсифицировали направление своих ударов. И 12 октября напали на Иран со стороны его восточных границ — что стало ярким доказательством того, что создать вокруг ИРИ пространство, пылающее в войне, привести отношения Ирана с соседними государствами в хаос — неизменная цель у внерегиональных сил. Подчеркнём ещё раз — это установки США и Израиля, и позор тем странам, кто поддакивает США и Израилю в этих фашистских проявлениях. По сообщению агентства IRNA со ссылкой на «информированные источники», ранним утром указанного дня некие террористы из группировки «Джаиш-уль-Адль"* атаковали с территории Пакистана в районе пограничного пункта Мирджаве (один из небольших городов провинции Систан-э-Белуджистан в 58 км к юго-востоку от города Захедан), в селе Лулакдан, причём подробностей не приводилось. Из сообщений IRNA и других иранских СМИ, в итоге было боестолкновение, после чего террористы бежали в Пакистан. Но при этом похитили 11 ополченцев из Народного ополчения «Басидж» и трёх пограничников Ирана. Иранские ополченцы участвовали в плановых мероприятиях по повышению безопасности пограничного района Мирджаве, уточняло Mehr News. Впрочем, было и сообщение о том, что похищены только 11 ополченцев, а трое пограничников погибли в бою. За последние годы произошли подобные теракты в провинции Систан-э-Белуджистан, в результате которых ряд иранских пограничников мученически погибли, добавляло IRNA. Потом иранские военные уточнили, что перед похищением иранских граждан террористам удалось их отравить и обездвижить (в еду военнослужащим было подсыпано снотворное).

С конца октября Иран терпеливо ожидал от Пакистана принятия мер по розыску и возвращению домой похищенных иранцев. Как показали события, о некоторых из которых мы сообщали, Исламабад затягивал время, а не решал вопрос по существу. В итоге ситуация с похищением иранцев вплоть до середины ноября не демонстрировала позитивных подвижек. Хотя после инцидента главные военные и дипломатические официальные лица ИРИ, включая бригадного генерала сухопутных сил КСИР Мохаммада Пакпура и главу МИД Ирана Мохаммада Джавад Зарифа, несколько раз посещали Пакистан, чтобы обсудить этот вопрос с пакистанскими официальными лицами. А министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли даже пару раз пригрозил пакистанцам, заявляя, что Иран готов самостоятельно провести антитеррористическую операцию в Пакистане и освободить своих граждан. И только 15 ноября, как сообщало агентство IRNA, командующий КСИР генерал-майор Мохаммад Али Джафари на пресс-конференции заявил: «5 из 14 похищенных террористами пограничников на пограничном пункте Мирджаве были освобождены, и в настоящее время предпринимаются усилия по освобождению остальных заложников». По его словам, взамен похитители требуют освобождения ряда своих политических преступников, но неразумно, чтобы Иран подчинялся их требованиям. «Освобождение всех иранских пограничников потребует времени, но беспокоиться не о чём», — констатировал он.

Masoud Bahadouri Абдолреза Рахмани Фазли

Казалось бы, «процесс пошёл». Но тут же застопорился. Ирония судьбы — ситуация с терактом со стороны «Джаиш-уль-Адль"* выявила, что внутри КСИР есть определённое «соперничество». Следует отметить, что пресс-секретарь КСИР генерал Рамезан Шариф в пику своему командиру заявил в тот же день (15 ноября), что эти пять пограничников будут освобождены в скором времени, а не уже освобождены, сообщало иранское агентство Tasnim News. Поскольку через неделю, по сути, сообщение об освобождении пяти иранских граждан было повторено, причём в виде официального заявления КСИР, как отмечало издание Iran Daily, то получается, что прав был генерал Рамезан Шариф. В сообщении КСИР от 22 ноября говорилось: «После предпринятых попыток и переговоров с Пакистаном по освобождению иранских пограничников, похищенных террористической группировкой «Джаиш-уль-Адль"*, пять из них были освобождены и возвращены домой в среду 21 ноября вечером». Сообщалось также, что якобы террористы «признавались» в похищении только 10 иранцев, а не 14, как ранее утверждала иранская сторона. Однако в конце концов не поймёшь — то ли в итоге неких «торгов», то ли ещё в силу каких-то обстоятельств переговаривающиеся стороны «сошлись» на том, что в заложниках находилось 12 человек. Причём эту цифру подтвердил также и, можно сказать, наиболее решительно антипакистански настроенный чиновник Тегерана — министр внутренних дел ИРИ Абдолреза Рахмани Фазли.

Приведём ещё информацию, чтобы читателям стало понятно, как именно во второй или даже третий раз воздействовал официальный Тегеран на власти Пакистана. Дело в том, что в промежутке между 15 ноября — днём, когда об освобождении пяти заложников сообщил генерал-майор Джафари, и 22 ноября, когда об их освобождении поступило подтверждение в официальном заявлении КСИР, происходило немало поучительного. Поучительного для всех соседей Ирана — в том числе и закавказских. Мы выводим наше убеждение из материалов пресс-конференции главы МВД Ирана доктора Фазли от 18 ноября. Как сообщало агентство Fars News, он, во-первых, не стал опровергать или «подправлять» главкома КСИР генерал-майора Джафари и подтвердил: «Радостная весть — 5 из 12 пограничников, похищенных террористами в юго-восточном Иране в прошлом месяце, освобождены. Пакистанское правительство до сих пор хорошо сотрудничало, и мы рассчитываем завершить это сотрудничество, чтобы все дорогие нам пограничники вернулись домой. Мы также ожидаем, что Пакистан будет укреплять сотрудничество в области безопасности на границах».

А вот далее слова Фазли точно несли в себе двоякий смысл: «Тегеран по-прежнему готов провести совместные военные операции внутри Пакистана, чтобы освободить оставшихся 7 солдат. Мы способны и готовы проводить операции против террористов на пакистанских территориях. Мы пока не предприняли такую меру из-за нашего уважения территориальной целостности Пакистана как страны, которая находится в стратегическом единстве с нами. Если они дадут разрешение, то мы обладаем такой силой, чтобы действовать». Есть такая квалификация слов или дел — мягкая угроза силой. На наш взгляд, министр Фазли именно это и озвучил — Иран всегда готов действовать военными мерами, будь то совместно с Пакистаном или только собственными силами. Выбор — за Пакистаном, пока (!) Тегеран не прибегает к этому, но, как принято говорить, «наше терпение не безгранично», и «в случае чего» Исламабаду не стоит сомневаться в решимости и готовности иранских силовиков. В частности, подразделений спецназа КСИР — благо, что у Корпуса есть не только спецназ «Кодс», но и их коллеги из подразделения «Саберин», и т. д. и т. п.

Именно после заявлений Фазли, как сообщало Fars News, премьер-министр Пакистана Имран Хан приказал чиновникам своей страны удвоить усилия по дальнейшему расширению отношений и сотрудничества с Ираном вопреки попыткам США оказать давление на Тегеран. «Иран — дружественное и соседнее государство, и у нас есть давние отношения с этой страной, — сказал Имран Хан в пресс-конференции в Исламабаде. — Мы хотим расширить связи с Ираном». Он также добавил, что лидеры Ирана и Пакистана пообещали повысить стоимость товарооборота между двумя странами до 5 миллиардов долларов. А президент Иранско-Пакистанской федерации культуры и торговли Хавадж Хабиб-уль Рахман заявил: «Санкции не окажут никакого влияния на торговлю Ирана с другими странами и не смогут помешать его прогрессу». Напомним, что министр Фазли и в октябре предлагал Пакистану дилемму — или совместная операция, или Иран самостоятельно «разрулит» с террористами, потому что «террористы имеют базы внутри Пакистана и живут там» (бригадный генерал, командующий Сухопутными войсками КСИР Мохаммад Пакпур).

И, наконец, примечательные заявления начальника Генштаба Вооружённых сил Ирана генерал-майора Мохаммада Бакери от 27 ноября на конференции с участием командиров Сухопутных войск армии. Тема понятна — к чему и как готовы иранские армия и флот, КСИР, и так далее. По словам генерал-майора Бакери, Иран готов «для противостояния любым угрозам». В то же время он подчеркнул, что Тегеран «не видит угрозы со стороны соседних стран», сообщает IRNA. «Благодаря бдительности Вооружённых сил страны враги не смеют думать о нападении на Иран. Великие державы мира сегодня поняли, что военный конфликт с Ираном не приносит никакого результата. Следует так сделать, чтобы враги не смели думать о войне», — продолжал генерал-майор Бакери. А вот далее он всё-таки чуточку дал понять, что есть направление, т. е. соседняя страна, откуда Иран явно ожидает в ближайшие периоды некого военного обострения. «Иранская армия взяла на себя ответственность за охрану общих границ с Афганистаном», — заявил генерал-майор Бакери. Он также пообещал, что отныне граница с Афганистаном станет более безопасной, после передачи миссии охраны иранской армии. Афганистан сталкивается с проблемами и отсутствием безопасности, сказал он, добавив, что из-за этого могут произойти «несчастные случаи на общих пограничных пунктах».

Вернёмся к процитированным выше мартовским заявлениям бывшего замминистра иностранных дел Ирана, спецпомощника спикера иранского парламента по международным делам Хоссейна Амир-Абдоллахияна о том, что США эвакуируют террористов ИГ* с Ближнего Востока в Афганистан. Сопоставим его свидетельства с утверждением генерал-майора Бакери о том, что с конца ноября именно иранская армия взяла на себя охрану ирано-афганской границы. Сопоставим также слова Амир-Абдоллахияна и Бакери с заявлениями октября-ноября генерала Мохаммада Пакпура и главы МВД Ирана доктора Абдолрезы Рахмани Фазли, которые наглядно говорили о том, что на ирано-пакистанской границе стоят в боеготовности достаточные силы, способные вторгнуться в Пакистан, — «мы обладаем такой силой, чтобы действовать». Обобщая весь информационный массив, у нас напрашивается вывод — и будущая подрывная операция тандема США — Израиль, на сей раз с пакистано-афганского направления, а то и план ограниченной локальной войны на восточных границах Ирана благополучно дешифрованы разведсообществом Ирана. И армия подтянута — причём не только к границам Афганистана, но и к границам Пакистана. Кого гложут сомнения, может взглянуть на карту Восточного Ирана, убедиться в том, что «проблемная» провинция ИРИ Систан-э-Белуджистан граничит сразу и с Афганистаном, и с Пакистаном, ну, а Северо-Восточный (исторический) регион Ирана — Хорасан — имеет определённую «подушку безопасности» в виде бывших советских республик Туркестана, откуда вряд ли кто рискнёт начинать антииранские «игры» расширенного масштаба.

Уйдём от Восточного Ирана и вернёмся к Северному и Северо-Западному Ирану. Помнится, что некоторое время назад в ноябре спецкорр издания СА-IrNews в Тбилиси Давид Гаприндашвили, говоря о решении США строить военный аэродром НАТО в Грузии, с тревогой указал, что при непринятии Грузии в НАТО наличие такого военного объекта на грузинской территории — это отражение намерения США «иметь удобный плацдарм сил быстрого развёртывания на случай военного конфликта с Ираном». Приведённые Давидом Гаприндашвили оценки грузинского политолога Сосо Цинцадзе убеждали: оказывается и в проамериканском Тбилиси всё ещё есть благоразумные люди, отлично понимающие, что «страны Южного Кавказа и так находятся на пороховой бочке, так зачем ещё более нагнетать ситуацию в угоду США». И откровенно боятся, что — не дай Бог! — США превратят Грузию в «плацдарм для решений американо-иранских или американо-российских проблем». А Гаприндашвили даже напомнил — нельзя забывать о более ста тысячах этнических грузин в Иране. Армении, а тем более Азербайджану пора поучиться благоразумию у таких грузин, как Гаприндашвили и Цинцадзе. Ведь армян и тем более азербайджанцев в Иране в разы больше, чем этнических грузин. Ну, а о том, сколько выходцев из всего Закавказья не просто постоянно проживает в России, но и являются полноправными российскими гражданами, оказывающими самую настоящую «гуманитарную помощь» своим родным и близким на Родине — чтобы те просто выжили бы — излишне даже напоминать. Все понимают, что марионеточные проамериканские режимы и дальше будут «подзуживать» — кто Россию, а кто — Иран. Насчёт участников в «подзуживании» России — не уверены, не станем ничего утверждать и предполагать. А вот что касается Ирана, то участники антииранских акций могут заранее поинтересоваться, хотя бы у Афганистана и Пакистана: каково это — оказаться на прицеле у иранских военных. И каково это — когда охрану границы с тобой берёт под свой контроль многочисленная и боеспособная иранская армия, прошедшая «обкатку» то там, то здесь, готовая к операции вторжения — добавим в заключение…

*Организация, деятельность которой запрещена в РФ