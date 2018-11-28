Варшава продолжает следить за развитием ситуации, связанной с провокацией Киева в Керченском проливе. Вчера, 27 ноября, этому были посвящены сюжеты итоговых информационных передач ведущих польских телеканалов. Так, новостная станция TVN24, которой владеют американцы, в эфире программы Fakty поставила его вторым по значимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Вначале телезрители увидели оперативные съемки ФСБ России — признание об участии в провокационных действиях в акватории Черного — Азовского морей двух задержанных украинских моряков. Затем слово было предоставлено российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, которого сменил корреспондент TVN24 Анджей Зауха, упакованный в теплую куртку с ушанкой и стоявший на фоне сверкающего под снегом и прожекторами вечернего Кремля. Четвертым был показан украинский президент Петр Порошенко, после него из Киева вышел корреспондент Павел Шот, затем американский президент Дональд Трамп и только седьмым — президент Польши Анджей Дуда. Иначе выстроила свой сюжет, поставив его третьим по значимости, главная новостная программа Wiadomości, которую демонстрирует правительственный телеканал TVP1.

После подводки с цитированием главы МИД Украины Павла Климкина ведущий вышел на корреспондента в Киеве Марчина Тулицкого, объяснившего, что введение военного положения в ряде украинских регионов — это еще не война. Журналист пообщался с жителями украинской столицы, выбрав для этого мелких торговцев, стоящих на улицах города, как это было у нас в Москве в начале 1990-х годов, которые тоже заверили его, что не боятся войны. Затем слово было предоставлено Порошенко, которого сменили Дуда и президент Болгарии Румен Радев (польский глава государства был в этот момент с визитом в Софии). Далее — Трамп, политолог из Варшавского университета Бартоломей Бискуп и в финале — интервью с анонимным киевским таксистом, который выложил корреспонденту правительственного телеканала всю правду-матку. После зрителям показали репортаж из Мариуполя и Бердянска, где тоже проводилась мысль об отсутствии войны.

Цитата из видео «Wiadomości 27.11.2018» на телеканале TVP 1

Интересная деталь. В одном из моментов TVP1 продемонстрировал карту Украины, на которой Крым не был обозначен тем же цветом, что и Российская Федерация, однако граница, отделяющая полуостров от Украины, была аналогична украинско-российской границе в целом. Отметим также и другое. Польские политики и СМИ в основном пытаются принизить степень эскалации между Киевом и Москвой. Выступая в эфире одного из телеканалов, даже такой «ястребиный» обычно эксперт, как бывший заместитель министра национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев, особо подчеркнул, что он не подозревает Москву в планировании войны, признав в то же время, что «у России, к сожалению, есть союзники на нашей стороне баррикады». Фактически единственным, кто предпринял серьезный демарш оказался глава оппозиционной партии «Гражданская платформа» (РО) Гжегож Схетына, потребовавший созыва Совета национальной безопасности в связи с ситуацией на Украине.

Хотя здесь, скорее, РО отдает таким образом «долг» своим противникам из ныне правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), которые пять лет назад, будучи в оппозиции, активно критиковали тогда возглавлявшую кабинет министров «Гражданскую платформу» за «недостаточные шаги» во время майдана в Киеве. Ну и заодно Схетына подставляет под удар Дуду, выдвигая его вперед в окопы. Однако свежих идей у лидера РО, кроме как потребовать от Запада наложения новых санкций на Москву, нет. Отсутствуют они и у прочих польских политиков. Вот почему наше внимание привлекла публикация в авторитетной варшавской газете Rzeczpospolita за авторством Анджея Талаги из Варшавского института предпринимательства. Этот аналитик не стесняется прямым текстом говорить то, что выходит за рамки существующих норм политических приличий. И сейчас он заявляет: «Давайте сделаем ставку на украинских магнатов». Иначе говоря, польские власти призывают вступить в альянс с украинскими олигархами.

«Инцидент в Керченском проливе показывает, что у России есть практически неограниченные возможности дестабилизировать ситуацию на Украине, — пишет Талага. — Похоже, что Киев никогда не приблизится к НАТО и ЕС, что должно привести к переосмыслению польской восточной политики. Вместо относительно стабильного буфера между нами и Россией мы имеем и будем иметь в будущем нечто вроде современного аналога «Дикого поля»… В такой ситуации сегодня наш интерес представляет в том, что олигархические клики, управляющие современными «Дикими полями», тоже не видят для себя прибыли от сдачи Москве. Они управляют и будут править Украиной, они решат ее судьбу. Давайте поддержим украинских магнатов, поддержим тех, кто является барьером для России, более надежным. Это игра на много лет, может быть, десятилетия, но альтернативы для нее нет».

Фактически это призыв к фрагментации Украины, возвращения ее в формат XVII века, когда на правом и левом берегах Днепра во времена Руины сменялись одни за другими гетманы, полковники и старшина, выбирая в качестве покровителей то Варшаву, то Москву, то Стамбул. В настоящее время поляки, наблюдая, как во время вроде бы «украинско-русской войны» часть украинцев продолжает ездить в Россию, а другая часть — в Польшу, не испытывая желания воевать за свое государство, сделали для себя определенные выводы. Да и сама жизнь приводит к тому, что Польше придется втягиваться в разрешение украинского кризиса серьезно, с подключением всех ресурсов. От Варшавы зависит, кем она при этом будет — объектом чужой политики или субъектом собственной.