Возможно, что в период до 2020 года одним из самых горячо обсуждаемых вопросов в США останется предложение о создании американских космических сил. Одним из ключевых аргументов против создания космических сил является необходимость выделения крупных бюджетных средств. В сентябре 2018 года в распоряжении СМИ оказались внутренние документы ВВС США, в которых было указано, что стоимость создания космических сил может обойтись американскому бюджету в $13 млрд. Это огромная цифра, конечно, если она соответствует действительности. Однако СМИ забыли упомянуть тот факт, что документы ВВС содержали смету пятилетних расходов, которые также предусматривали создание штаб-квартиры космического командования, стоимостью более одного миллиарда долларов, пишет Тодд Гаррисон в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

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Реальная стоимость создания космических сил может оказаться значительно ниже. Недавно заместитель министра обороны Патрик Шанахан заявил, что пятилетние расходы могут составить от 5 млрд до $10 млрд. Мои расчеты показывают, что на создание космических сил хватило бы $1,5−2,7 млрд, что существенно ниже уровня расходов Пентагона, предназначенных для проведения аудиторских проверок в течение аналогичного пятилетнего периода. Можно привести три веские причины, по которым США необходимо создать космические силы.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

Во-первых, полномочия и ответственность за обеспечение национальной безопасности США в космическом пространстве распределены между разными видами войск. Исследование GAO, проведенное в 2016 году, показало, что в оборонном ведомстве США и разведывательном сообществе существует более 60 организаций, которые отвечают за проведение операций в космическом пространстве. При этом большая часть финансирования, необходимого для проведения операций в космосе, находится в руках ВВС, а ключевые элементы космической инфраструктуры, включая наземные системы управления и спутники, находятся под управлением военнослужащих, которые находятся либо в сухопутных войсках, либо на флоте.

Отсутствие централизованного командования снижает скорость принятия решений, разделяет военные усилия в космическом пространстве и не позволяет обеспечить должный уровень подотчетности, когда те или иные космические программы превышают установленный бюджет или отстают от графика. Создание космических сил позволит устранить перечисленные недостатки, объединив все разрозненные организации в рамках единого командования.

Во-вторых, персонал, обеспечивающий операции в космическом пространстве, разбросан по разным организациям министерства обороны и разведывательного сообщества. Каждая отдельная организация предоставляет мало шансов для успешного карьерного роста. Люди работают в этой сфере несколько лет и уходят, поэтому мы не можем рассчитывать на глубокую экспертизу в данном направлении. Одной из задач оборонного ведомства является организация персонала для разработки стратегии, доктрины и политики.

Eucom.mil Строй американских солдат

В-третьих, есть опасность того, что между разными видами вооруженных сил может возникнуть конфликт интересов относительно проведения операций в космическом пространстве. У сухопутных сил, флота и ВВС есть свои собственные зоны ответственности, поэтому их функции в космосе могут быть расценены как вспомогательные. Когда им придется выбирать между своими основными функциями и вспомогательными, они выберут основные. ВВС, например, в качестве приоритетного направления выберут осуществление операций в воздушном пространстве, а не в космическом. Таким образом, не существует отдельного вида вооруженных сил, которые бы отвечали за обеспечение национальной безопасности именно в космическом пространстве.

Стоит напомнить, что несколько десятилетий назад ситуация, сложившаяся вокруг предложения о создании американских ВВС, была очень похожа на ту, которая сегодня сложилась вокруг предложения о создании космических сил. Летом 1947 года в Конгрессе обсуждали Закон о национальной безопасности, в который было включено положение о создании ВВС. Аргументы, звучавшие тогда против создания ВВС, очень похожи на аргументы, которые сегодня высказывают против космических сил. Тогда говорили, что ВВС окажет разрушительное воздействие на министерство обороны, породит больше бюрократии, приведет к серьезным расходам бюджетных средств, подорвет интеграцию существующих видов вооруженных сил, будет отвлекать внимание оборонного ведомства от улучшения возможностей сухопутных сил и флота.

Самолет ВВС США

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Во всяком случае, урок, который мы должны извлечь из истории создания ВВС, заключается в том, что нам не следует дожидаться военного провала в данной области, прежде чем приступить к решительным действиям. Сторонники создания ВВС начали говорить о необходимости создания самостоятельной военной структуры в 1920-х годах. Сначала их высмеивали. Однако необходимость создания ВВС оказалась слишком очевидной, когда США были втянуты во Вторую мировую войну после внезапного нападения с воздуха.

На этот раз нам не следует дожидаться космического варианта нападения на Перл-Харбор, чтобы, наконец, осознать то, что нам необходимо создать отдельный вид войск для обеспечения безопасности в космическом пространстве. Подобно тому, как создание ВВС стоило дополнительных издержек более 70 лет назад, космические силы стоят тех издержек, которые связаны с их созданием.