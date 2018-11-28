В прошлом не раз указывали на то, что стратегическое соперничество между Соединенными Штатами и Китаем может перерасти в конфронтацию. Этот момент все-таки настал. Добро пожаловать в «холодную войну» 2.0, пишет Марк Леонард в статье для издания Project Syndicate.

futureatlas.com Флаги США и Китая

Обычно говорят о том, что в основе китайско-американского конфликта лежит различие двух систем, противостоящих друг другу. С точки зрения США, Китай — это диктатура, которая содержит в концентрационных лагерях миллионы уйгуров, проводит суровую политику в отношении христиан, ограничивает гражданские права и загрязняет окружающую среду, не говоря уже об угрозах, которые Китай представляет для региональных союзников США. С точки зрения КНР, США свойственны интервенционизм и империализм, а торговая война администрации президента США Дональда Трампа — это всего лишь начальное сражение в рамках более крупного экономического, военного и идеологического сражения за мировое господство.

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На самом деле имеет место несколько иная ситуация. В основе китайско-американской конфронтации лежит не различие двух стран, а растущее сходство. Раньше Китай и США выступали в качестве «инь и ян» мировой торговли. США являлись потребителем, а Китай — производителем товаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Однако новая программа КНР «Сделано в Китае — 2025» должна существенно улучшить позиции КНР в глобальной цепочке создания стоимости. Пекин стремится стать лидером в области искусственного интеллекта и других передовых технологий. Руководствуясь этой целью, Китай ограничил иностранным компаниям доступ к своим рынкам, чтобы заставить их передать китайским «партнерам» свои технологии и интеллектуальную собственность.

Получается, Китай переориентировал свою модель экономического развития, а США отказались от принципа невмешательства в экономику, выработав собственную промышленную стратегию. С другой стороны, в настоящий момент две конкурирующие команды — GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) и BATX (Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi) — ведут непримиримую глобальную борьбу за получение технологического преимущества и доступа к данным.

Стратегии США и КНР начинают все больше походить друг на друга. В ответ на попытки бывшего президента США Барака Обамы создать торговый блок в Тихоокеанском регионе для сдерживания Китая, председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул собственную инициативу под названием «Один пояс и один путь». В ответ на инициативу Цзиньпина Трамп в настоящий момент продвигает возглавляемую США инициативу в Индо-Тихоокеанском регионе. Китай все чаще начинает проявлять пристрастие к интервенционизму и отходит от своей позиции невмешательства, которой он придерживался в течение десятилетий. Эксперт из Университета Цинхуа Ян Сюэтонг считает, что по мере роста военного потенциала КНР Пекин станет более активно проецировать свою власть за границей.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Действия КНР и США в сфере создания многосторонней системы глобального управления также похожи друг на друга. Вместо того чтобы стать ответственным партнером в рамках международной системы, возглавляемой США, Китай стал развивать собственную систему международных институтов. Китай воспользовался своим членством в глобальных институтах, в которых преобладают западные страны, одновременно для блокирования деятельности этих институтов и создания своей собственной альтернативной системы. Однако, как показывает инициатива «Один пояс и один путь», Китай делает ставку не на многосторонние, а двусторонние отношения. Взаимодействуя с другими правительствами один на один, Китай может вести переговоры с позиции силы, чтобы навязать иностранным государствам свои условия.

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Трамп заявил о своей стратегии «Америка прежде всего». Цзиньпин также изменил внешнюю политику КНР, которая теперь базируется не на сдержанности и тактическом сотрудничестве, а на стремлении к национальному величию. Оба лидера все чаще принимают единоличные внешнеполитические решения, подрывая системы сдержек и противовесов своих стран.

В рамках «холодной войны» 2.0 будут противостоять две сверхдержавы, которые имеют собственное представление о том, как необходимо организовать жизнь во всем мире. В этом противостоянии может оказаться только один победитель.