Российско-израильские связи перешли в категорию непрекрасно удивительных. От проявленной дружбы и открытого стратегического взаимодействия до громогласных обвинений Израиля в преднамеренных действиях с целью ликвидации российского разведсамолета два с половиной месяца назад. Гул затих, но звон в ушах остался.

Иван Шилов ИА REGNUM Израильский солдат

Израильский премьер Нетаньяху подтвердил несколько раз за последние два месяца, что Израиль продолжит проводить операции по обеспечению безопасности на севере страны. Если верить арабским источникам, то «неизвестные самолеты» отметились не раз за это время в Сирии. Но без намёка на подтверждение с израильской стороны. Налицо попытка не вступать в публичные пререкания с Москвой.

Иными словами, Израиль продолжает «делать своё дело» на севере, но без публичного выражения чувства удовлетворения в связи с двумястами успешными авианалетами. В этой связи не раз возникал вопрос, по какому праву Израиль осуществляет операции на чужой территории?

Вопрос об американском и европейском присутствии в Сирии повисает как риторический. Присутствие там ВКС России, а также иранских военных вкупе с шиитскими боевиками объясняется гостеприимством президента Асада, контролирующего сегодня около половины территории страны.

Израиль же заботится там о своей безопасности самым прямым образом. Как Иран с его наймитами, так и головорезы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) словом и делами угрожают самому существованию Израиля. Однако юридически всё куда проще. Официально сирийский режим не признает Израиль и находится с ним в состоянии войны с 1948 года. Война так война. На войне как на войне. Особливо, если на территории врага де-юре действуют различные террористические структуры, прямо нацеленные на полное уничтожение Израиля.

Таким образом, мы можем зафиксировать некоторые перемены за последние два с половиной месяца. Израиль продолжает свои антитеррористические рейды, но безо всякого шумового медийного сопровождения. Российская система С-300 была доставлена в Сирию, но покамест не укомплектована. Нет также оснований полагать, что она может быть в будущем задействована против Израиля, который в свою очередь мог бы легко уничтожить её, но делать этого определенно не намерен.

Минобороны России C-300

Российские обвинения в адрес Израиля после сбития сирийскими ПВО тоже не удостоились израильского публичного ответа. В Иерусалиме смотрят сейчас на Москву с недоверием и опаской и избегают публичных выяснений отношений. Как известно, генштаб Израиля передал России подробный отчёт о трагическом инциденте, который полностью опровергал версию Министерства обороны и МИДа России. В Москве это было просто проигнорировано. Израиль же решил не вступать в медийную перебранку на официальном уровне. В самой России все компетентные эксперты исключили возможность того, что находившиеся на высоте 150−200 метров израильские военные самолёты прятались за российским авиасудном, находившимся на высоте 5000 метров.

В этой истории есть другой важнейший аспект. Все полагали, что в течение двух с половиной месяцев мы узнаем о результатах расследования инцидента. Речь идёт о гибели пятнадцати российских офицеров военной разведки, отличившихся не только боевой доблестью, но и профессионализмом в аналитике. Казалось бы, расследование их гибели должно быть завершено в кратчайшие сроки, а его содержание обнародовано. Понятно, что там могут быть и засекреченные страницы, но получение ответов на основные вопросы — это не роскошь, а несомненное право граждан России.

Есть простые вопросы, требующие незамысловатых ответов. Кто распорядился направить российский самолёт с пятнадцатью разведчиками на борту туда, где работали израильские самолёты за десять минут до того, приблизительно? Кто дал разрешение на нахождение на борту одновременно пятнадцати офицеров? Кто находился у экрана системы ПВО? Как находившийся у экрана принял российский самолёт за израильский? Кто вообще несёт ответственность за то, что сирийцы открывали беспорядочный огонь? Были ли российские советники у той системы ПВО и если нет, то почему? Кто именно дал приказ открыть огонь? Кто разрешил беспорядочную стрельбу в непосредственной близости от российской военной базы? Как могло случиться такое случайное попадание после многих месяцев работы как конкретного самолета, так и переданной сирийцам системы С-200?

На сегодняшний день у нас нет ни единого ответа на эти самонапрашивающиеся вопросы. Более того, у нас нет никаких оснований полагать, что такое расследование ведётся. Напомним, как болезненно отреагировала Москва на сбитие самолета турками, приведшее к гибели российского летчика. В нашем случае сирийцы привели к гибели пятнадцати российских офицеров. Но имена виновных и их должности нам неизвестны. И понёс ли кто-то ответственность за гибель российских разведчиков?

Polit.msu.ru Цви Маген

Что это означает в контексте дальнейшего взаимодействия с Израилем?

Изначально российско-израильская размолвка представлялась многим мимолетным инцидентом, произошедшим по причине желания МО России перенести внимание с собственного болезненного провала на Израиль, вмиг обретший прежний образ врага.

Однако бывший офицер военной разведки Израиля и бывший посол в Москве, Цви Маген, считает, что речь идёт о продуманных ходах России, которые следует рассматривать в контексте её отношений с США. Отсюда не следует, разумеется, что инцидент с самолетом был «спровоцирован» Россией. Но он был использован для открытого конфликта с Израилем, который не улажен и спустя два с половиной месяца. По мнению Магена, Москва использует «неполадки» с Израилем как ещё один козырь при переговорах с администрацией Трампа. То есть Россия будет готова на улаживание и на компромисс, но взамен на какие-то американские уступки.

Отсюда можно сделать вывод на ближайшие недели или месяцы. Между Иерусалимом и Москвой будет царить непрекрасно удивительная атмосфера. Нескрываемая и планомерно нагнетаемая неприязнь будет соседствовать с продолжением сотрудничества в Сирии как ни в чём не бывало. Но без прежнего медийного треска.