Итак, на Украине на 30 дней введено военное положение. Предсказуемо. Пётр Алексеевич Порошенко сделал то, что сделать был должен. Полгода назад администрация украинского президента начала переговоры с внутренними структурами, с представителями Луганской и Донецкой Народных Республик, а также с внешними кураторами, чтобы подготовить данное решение. Всё обсудили.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Далее требовалась провокация. Не обязательно продуманная. Её совершили в Азовском море, куда отправили украинские корабли, блокированные кораблями российскими. И всё — зазвучали прописанные ранее тезисы: «Россия устроила прямую агрессию, напала на украинских граждан». Итог — объявленное военное положение.

Нелепость и лицемерие такого modus operandi очевидны. Российская агрессия, согласно Киеву, по отношению к Украине идёт уже пять лет. Громче всех об этом кричали те, кто сегодня верещит об инциденте в Азовском море. Более того, в 2015 и 2016 годах агрессия эта была куда активнее и злее. Но это не мешало украинским властям не только не вводить военное положение, но и не разрывать договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, вести с Москвой дипломатические переговоры и увеличивать товарооборот. Тогда почему сейчас? Что изменилось?

На эти вопросы может ответить даже Оля Бузова. Всё заскорузло и просто, как жвачка, приклеенная к парте: на Украине грядут выборы, а рейтинг Порошенко, мягко скажем, не велик. Лично я полагаю, что шансы выиграть у него куда выше, чем те, что озвучиваются нам разными экспертами — однако шансы эти в целом неудовлетворительны. Петру Алексеевичу надо перестраховаться. Он сделал это военным положением. Потом придумают что-нибудь ещё.

Введённым же военным положением украинский президент, точно Терминатор из пулемёта М134, валит несметное число испуганных зайцев. Он усиливает контроль за банковской системой, за медиапространством (украинским журналистам уже настоятельно порекомендовали пользоваться только официальными источниками), обвиняет оппозиционные силы в пособничестве агрессору, лишает Украинскую православную церковь Московского патриархата общественной поддержки, так как массовые сборища отныне запрещены. То есть военное положение — это идеальная среда для зачистки любого альтернативного мнения, любых угроз для Порошенко.

Кроме того, разыгрывается старая засаленная карта: все украинские беды валятся на агрессора. Так не только снимается ответственность с украинского правительства, но и отвлекается внимание общественности.

President.gov.ua Верховная рада

Вроде бы всё логично. Но плохая новость для Порошенко заключается в том, что у украинского народа всё меньше терпения и всё больше понимания относительно происходящего. Потому причины, из-за которых ввели военное положение, словно качественную фисташку, быстро раскусили. И дела у Петра Алексеевича, похоже, совсем плохи, если он решил выложить такие козыри на стол. Не поспешили ли вы, Пётр Алексеевич? Ведь надо думать, что будет после: чем удивлять, чем отвлекать? Да, введённое положение — не агония, конечно, но отблески её точно.

Возмущает же в этой истории другое — то, с какой лёгкостью отправили на большие неприятности украинских моряков. Ведь те, кто снаряжал их в Азовское море, да и они сами, не могли не понимать, чем всё это закончится. О положительном или хотя бы нейтральном исходе речи не шло. В результате 23 украинца попали в плен.

Это не жуть, если вспомнить, сколько украинских граждан насильственно загоняли на войну в Донбасс — против их воли, вылавливая и грозя уголовными сроками. Людей заставляли стрелять в свой же народ, а многие из них погибли сами. Поэтому, казалось бы, что такое 23 пленённых украинских моряка? Однако, с другой стороны, это ещё одно нагло обставленное напоминание о том, что люди на Украине нужны не как граждане, а как материал для провокаций, для решения задачи и удовлетворения амбиций тех, кто управляет всем этим бедламом.

Недавно мы вспоминали о годовщине Евромайдана. Так вот, напомню, что туда люди вышли за справедливую Украину, живущую европейскими ценностями. Звучал там и следующий лозунг: «Украина — для украинцев». Звучал как в националистическом контексте, так и в более широком — адекватном — смысле.

Желчный, до интоксикации, сарказм заключается в том, что националистические крикуны сейчас действуют в сговоре с совсем не украинофильской властью, обеспечивая той силовое прикрытие в борьбе против своего же народа. А Украине как государству всё меньше нужны сами украинцы. Власть видит в них исключительно расходный материал — не более того. Инцидент в Азовском море это лишний раз подтвердил.

И в данном контексте дела плохи и у Петра Алексеевича Порошенко, выложившего большую часть засаленных козырей на стол, и у украинского народа, отягощённого пониманием тотальной лжи, но не понимающего, как тяжесть эту с себя сбросить. Пока не понимающего. Так что, Пётр Алексеевич, самое время придумать что-нибудь ещё, побойче и поумнее.