Японцы как переговорщики отличаются от всех прочих наций, даже принадлежа к так называемой Дальневосточной школе переговоров, куда кроме них относятся ещё китайцы и корейцы. Есть разница между коммерческими переговорами с японцами и переговорами политическими. Если в коммерческих переговорах японцы на большие уступки отвечают такими же большими уступками, то в политике они ведут себя как самураи на войне.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

Угрозы как приём мало действуют на японцев, поэтому пугать их бессмысленно. Однако если японцы почувствуют в партнёре слабину, то они будут использовать угрозы широко как метод давления. Японцы на переговорах работают как рентгеновская установка, просвечивая партнёра насквозь по всем параметрам и определяя его слабости и их степень.

Для этого в их команде всегда больше людей, чем принято у европейцев, и их функции порой неясны. На самом деле там работают психологи — они разбили сектора наблюдения и следят за определенными реакциями. Потом, когда группа собирается, материалы суммируются и делаются выводы по тактике дальнейших переговоров. Если мы видим, что в переговорах Путина и Абэ только два лидера, то на самом деле это работа двух больших команд, которые находятся за кулисами.

Константин Маковский. Трудные переговоры. 1883

Японцы стремятся избегать столкновения позиций, но очень важно знать — японцы не меняют изначально заявленные позиции и не меняют тактику переговоров. А если меняют, то очень незначительно. Если европеец думает, что он с японцами находится в процессе поиска решения, то японцы решения не ищут, а ищут слабину в позиции европейца.

Неудивительно, что согласно опросу, проведённому японским изданием «Никкэй», японцы понимают переговоры Абэ с Путным не как торг или поиск компромисса, а исключительно как обсуждение итоговой политической капитуляции России. Только 5% считают, что можно удовлетвориться двумя островами. 33% уверены, что надо вести речь исключительно о всех четырёх островах и без всяких условий.

Ещё 46% считают, что переговоры с русскими стоит разбить на две части: получить сначала два острова, а потом ещё два. Но и даже после того, как они получат все четыре острова, японцы не остановятся и начнут борьбу за все Курилы. Это та позиция, с которой японцы идут на эти переговоры, и подвинуть их совершено нереально. Разве что в сроках и темпах передачи. Специалисты это понимают.

Японская школа переговоров требует в начале переговоров наладить хорошие отношения с партнёром. Именно поэтому мы видели множество дружественных сигналов от Японии, которые могли породить у тех, кто японцев не знает, какие-то надежды проскочить так, чтобы и японцы были сыты, и острова целы. Типа острова останутся наши, а осваивать их будем вместе. Никакие подобные иллюзии на переговорах с японцами испытывать не стоит. Японцы пришли, чтобы получить не паллиативы, а всё. Причём по самый Сахалин, который тоже потребуют потом начать обсуждать.

Маска

Они так стойки и неуступчивы потому, что верят — Россию толкает на переговоры экономическая слабость и раскол в элите. Россия, когда чувствует себя сильной, на переговоры по Курилам не идёт вовсе. Раз обсуждает, значит, ослабела, и надо давить. Они так понимают нашу готовность к компромиссу, высказанную в период экономических трудностей и санкций. И некоторые заявления российской стороны усиливают их убеждённость в этом.

Японцы в начале переговоров стремятся создать подходящую атмосферу, и потому начинают переговоры с малозначимых тем и по мере изменения повестки переговоров, где отношения уже установлены и появляются серьёзные вопросы, всё больше внимания уделяют деталям. Японцы вообще внимательны к деталям, это их национальное свойство выражено в известном высоком качестве их продукции. Детали — особая сильная сторона японцев, хотя не их одних. Говоря с японцами, не следует торопить процесс.

Японцы могут возвращаться к вопросам, которые европейцам кажутся уже обсуждёнными и решёнными. Это вызывает у европейцев разочарование, и они эмоционально срываются. Начинают горячиться и доказывать. Японцы мгновенно это фиксируют — потому что понимают это как проявление слабости, неспособность держать лицо долго, на протяжении длительного времени. Это отсутствие выносливости намеренно провоцируется японцами, и европейцы на это попадаются. В переговорах с азиатами нужна марафонская выносливость и адское терпение.

Именно терпение и способность сохранять невозмутимость японцы понимают как проявление силы. Нетерпеливость, по мнению японцев, — это проявление высокой заинтересованности в результате, то есть слабость, которой немедленно нужно воспользоваться.

У японцев существует особая система принятия решений. Она коллективная, когда в выработку итогового решения вовлечено много народу. На это уходит много времени, но это позволяет делать решения японской стороны реализуемыми и потому эффективными. Учтены все интересы — от руководителя до последнего исполнителя. Поэтому надежды получить от Абэ что-то такое, на что не будет согласен последний японец, напрасны. Если в России кто-то считает возможным принимать кулуарные решения по общенациональным вопросам, то в Японии такое поведение неприемлемо и означает потерю лица.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Владивосток 2017

Японцы во время переговоров очень внимательны и доброжелательны. Европеец может это истолковать как согласие со своей позицией. На самом деле японцы просто таким способом стимулируют европейца продолжать переговоры и не более того. Японцы принимают решение только коллегиально, и потому если в их группе раскол, согласие японца не является его истинным и окончательным мнением, а есть лишь желание сохранить гармонию в группе.

То есть, если Абэ выражает какое-то согласие с Путиным, когда тот говорит о компромиссе как о совместной эксплуатации островов без изменения их юрисдикции, то нельзя понимать это как согласие. Это переговорная уловка ради сохранения духа и атмосферы доброжелательных отношений и продолжения качания России по японской тематике. Считать, что японцев можно укатать на что-то иное, чем их изначально заявленная позиция, — это или незнание специфики японского менталитета, или прикрытие скрытой цели переговоров, которая на самом деле заключается в чём-то ином.

Иными словами, предполагать, что Россия созрела до передачи островов Японии — это совершать ошибку. Думать, что начав с пенсионной реформы, власть закончит передачей Курил — это соблазн для многих как в Японии, так и на Западе, и в самой России, где есть полно желающих ради отмены блокировки их активов и дарования визы вернуть и Курилы, и Крым, и даже Сибирь отпустить.

Но даже если предположить невозможное — что вся власть этого захочет — то это невозможно реализовать на практике. Уступка по Курилам вызовет острейший политический кризис. Следом за передачей Курил встанет вопрос о передаче Сахалина на Дальнем Востоке и Крыма на Юге. Задумаются Кавказ и Татарстан. Все поймут — Россия отдаёт территории, надо лишь посильнее давить и продолжать подкуп лидеров переговоров с российской стороны. Откроется ящик Пандоры территориального распада страны.

Нет оснований полагать, что нынешнее руководство страны этого не понимает и готово пойти так далеко. Даже очень не доверяя власти после пенсионной реформы, нет оснований полагать, что она дошла до раздачи территорий. Курильская передача мгновенно сформирует такой оппозиционный альянс.

Курилы — это детонатор, способный взорвать общество. Дальнейшее обсуждение курильского вопроса контрпродуктивно, и если это продолжится, то ущерб перевесит все иные соображения. Власть ещё ничего не отдала, но уже сам процесс переговоров сеет в обществе такие подозрения, что подрывает её легитимность. Навряд ли стоит сейчас это делать. Переговоры с Японией если и необходимы, то лишь тогда, когда рейтинг доверия у власти очень высок. Все переговоры на низком доверии воспринимаются как предательство и переговоры о капитуляции. Смысл этих переговоров утрачен.

Михаил Герасимов. Скобелевская площадь в дни Февральской революции. 1917

Народ ещё не забыл, как Горбачёв и его КПСС предали СССР. С тех пор никакая элита не пользуется в России полным доверием. Крымский консенсус возник, он существует, и никакая сила в виде пенсионной реформы не способна его разрушить. Это консенсус нации, не раздающей, а собирающей свои территории. С Путиным в России связаны очень трудные времена, но он вошёл в историю не как раздаватель, а как собиратель земель русских. И таким он в ней хочет остаться, что бы ему ни нашёптывали лучшие бухгалтеры, министры финансов и банкиры.

Я не представляю себе даже минутных колебаний Путина в вопросе отдачи даже двух островов Курильской гряды. Путин понимает, что утратить территорию легко, а вернуть можно лишь по результатам страшной войны. Поэтому не стоит придавать переговорам и их тактике слишком большого значения. Но бдительность сохранять всегда нужно, и сам процесс обсуждения в СМИ курильского вопроса плодотворен — это показатель обратной связи между властью и обществом. Это предупреждение — общество всё видит и слышит, и есть красная черта, которую перейти не будет позволено никогда и никому.

Эта черта — вопрос территориальной целостности России. И пока власть на том стоит, она будет поддержана обществом, даже если оно оскорблено пенсионной реформой и экономической политикой. Но едва кто-то задумает обратное, не поможет никакой крымский консенсус. Власть поддерживают до тех пор, пока она не раздаёт, а собирает земли. Простят налоги, вороватость и бедность, но не простят Кемску волость. На том стояла и стоять будет земля Русская.