За последние несколько лет крупные мультипликационные студии нередко пытались осовременить свои проекты и снять мультфильм о самом крупном социокультурном феномене XXI века — интернете. Эти попытки не увенчались успехом по ряду причин: нехватка бюджета, слабая сюжетная составляющая и неинтересное отображение «жизни в сети» в целом. Но всё меняется, когда за дело берётся признанный лидер мультипликационной индустрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ральф против интернета

Вот уже несколько дней кинотеатры берёт штурмом новое творение студии Walt Disney «Ральф против интернета» о приключениях добродушного игрового злодея Ральфа и его заносчивой подруги-глюка Венелопы фон Кекс. И если первая часть картины была ориентирована преимущественно на геймеров и любителей мультфильмов в целом, то вторая широким взмахом режиссёрской кисти подключила к аудитории мультфильма всех пользователей сети интернет. Стала ли вторая часть «Ральфа» ещё одним показательным «чисто диснеевским» мультфильмом? И действительно ли «Ральф ПРОТИВ интернета»? Корреспондент ИА REGNUM посмотрел картину и теперь делится своим мнением.

Цитата из м/ф «Ральф против интернета». Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. 2018. США Ральф с подругой

Рецепт идеального диснеевского мультфильма прост и в то же время гениален. Это истории о вечном: дружбе, любви и самоопределении в постоянно меняющемся мире. Меняется лишь обёртка: всегда по-своему самобытная. В этом и кроется причина такой неподдельной фанатской любви к творчеству студии по всему миру. От мифологической истории Геркулеса до достаточно современного «Города героев» — это в первую очередь добрые сказки, мгновенно вызывающие улыбку. Такой сказкой стал и «Ральф», вот только обёртка вновь изменилась.

Первая часть мультфильма рассказывала о приключениях Ральфа — милого, добродушного и трогательно гиганта, получившего ярлык «злодей» ещё при своём появлении на свет. Ральф вместе с другими персонажами работает в старом аркадном автомате и на протяжении 30 лет крушит жилой дом для того, чтобы другой персонаж игры, Феликс, мог его починить. И, несмотря на очевидные рабочие моменты, Ральфу достаётся одиночество и презрение со стороны окружающих, в то время как Феликс день за днём становится всеобщим любимцем. Понимая всю безысходность своего существования, Ральф отправляется в путешествие, чтобы доказать всему миру простую мысль:

«Настоящим героем может стать даже злодей с рождения».

«Ральф» был картиной о поиске себя, понимании настоящей сути дружбы и принятии собственных недостатков. Обёрткой в этом случае служил игровой мир, по-доброму высмеивающий штампы и каноны видеоигр. И, казалось бы, Disney хитро «расставил ловушки» на свою потенциальную аудиторию: детей должна была привлечь сочная графика, простой юмор и общая идея повествования; подростков — сама тематика видеоигр и киберспорта, так быстро сегодня набирающая обороты; а старшее поколение — постоянные отсылки к героям ретро-видеоигр и возможность вновь почувствовать себя детьми в зале кинотеатра. Однако шествие мультфильма по кинотеатрам мира было достаточно спокойным и до уровня популярности того же «Холодного сердца» (у которого среди фанатов образован целый культ) не дотянул. Вторая часть была призвана исправить все недостатки первой. Масштабнее, краше, смешнее, а самое главное — куда современнее получился сиквел «Ральфа».

Цитата из м/ф «Ральф против интернета». Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. 2018. США Кибервоины

В действительности оказывается, что Ральф совсем не против интернета. Наоборот, герой впервые оказывается во Всемирной паутине и с огромным интересом начинает изучать все её многочисленные особенности. На самом деле мультфильм «Ральф против интернета» можно смело использовать для обучения детей (и не только) базовой интернет-грамотности. Картина правдиво показывает реалии и тенденции виртуальной паутины, но подаёт это в яркой и лёгкой форме. Google располагается в огромном небоскрёбе, из которого «ему всё видно». Ebay — гигантский аукционный павильон, на котором коллекционеры искренне радуются покупке странных наименований вроде чучела бобра (незлая, но все же критика современного потребительского общества). YouTube — мегакорпорация, сотрудники которой специальным пылесосом собирают лайки и дизлайки к видеороликам. В кинотеатре приходит осознание того, что в такой упрощённой форме начинаешь обращать большее внимание на закономерности работы некоторых сайтов, которые раньше упорно не замечал.

«Ральф против интернета» — проект прежде всего юмористический. Комедийных реприз в картине предостаточно, и львиная их доля является доброй иронией на привычные нам интернет-явления. Ролики с котятами, надоедливая баннерная реклама и процесс покупки товаров в интернет-магазинах — в мультфильме всему смогли уделить по качественной шутке. Однако настоящим раздольем для создания комедии стала сама студия Disney. Количество самоиронии по отношению к продуктам компании просто зашкаливает и, что самое главное, — полностью соответствует главному правилу юмора: смешно то, что правдиво. Здесь и многочисленные интернет-тесты «какой принцессой Disney стала бы твоя подруга», и сами принцессы в полном составе, обсуждающие условности своего бытия. Для людей, любящих творчество студии, эти моменты, безусловно, станут самыми любимыми в картине.

Цитата из м/ф «Ральф против интернета». Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. 2018. США В окружении интернет-брендов

Мультфильм, однако, показывает не только положительное влияние интернета на пользователей. Истины, знакомые всем бывалым юзерам сети, для детей здесь подаются в виде мудрых наставлений некоторых персонажей. Как сказала одна из героинь картины:

«Первое правильно интернета — никогда не читай комментарии. Попав в сеть, многие люди проявляют свои самые неприятные качества, и нужно уметь не обращать на это внимание».

Ральф и Венелопа понимают, что мнимое дружелюбие и приветливость Всемирной паутины — зачастую лишь броское прикрытие, а главенствует в этом изменчивом мире элементарная жажда наживы. В одном из эпизодов картины герои отправляются в DarkNet (скрытая сеть интернет-соединений, существующая параллельно обычному интернету) и своими глазами наблюдают огромные объёмы запрещённой, неэтичной и попросту опасной информации, которая может существовать в интернете. Даже визуальный стиль повествования в этой локации меняется с яркого и красочного на мрачный, унылый и по-своему пугающий. Так, через непростое путешествие и ошибки, которые совершают герои мультфильма, юные зрители понимают, что интернет может быть и неприятным, а порой и однозначно опасным местом.

В обёртке сверхсовременных интернет-приключений кроется всё та же история о поиске себя, понимании настоящей сути дружбы и принятии собственных недостатков. Авторы картины закладывают в своём мультфильме посыл о страхе принятия нового. Они говорят своим зрителям, что новое не обязательно будет лучше или хуже старого и привычного — оно просто будет другим. Причём эта мысль одинаково прослеживается как в отношении интернета и перехода большей части населения планеты в сеть, так и в отношении личностного взаимодействия. Герои мультфильма, к слову, в обоих случаях смогли принять новый образ жизни — и добрым дружеским похлопыванием по плечу подталкивают зрителя поступить также. Консервативному Ральфу предстоит не только выйти из зоны комфорта и открыть для себя новый изменчивый мир, но и позволить своему лучшему другу стать его частью. Как замечают сами герои мультфильма, процесс этот, хоть поначалу и болезненный, но неотвратимо ведёт к хорошим последствиям.

Цитата из м/ф «Ральф против интернета». Реж. Фил Джонстон, Рич Мур. 2018. США Всё к лучшему

«Ральф против интернета» — добрый, поучительный, зрелищный и современный мультфильм, который обязательно понравится как фанатам мультфильмов студии Disney, так и рядовым зрителям. Сиквел «Ральфа» в руках талантливых мультипликаторов становится необходимым инструментом осмысления новой, местами пугающей реальности, которая пока ещё близка не каждому. Мультфильм затрагивает важные темы для современного «сетевого общества» и, в отличие от неудавшегося «Эмоджи фильма», делает это с размахом, качеством и душой студии Walt Disney. Станет ли «Ральф против интернета» началом нового творческого пути для студии, неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что эта картина определённо займёт своё место на доске почёта для творений Walt Disney за современный и правдивый подход к отображению текущей реальности. Ральф НЕ против интернета, а вы?