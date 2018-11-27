Польское правительство следит за ситуацией на Украине. Как сообщает Заграничная служба Польского радио, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак провел экстренное совещание с начальником Генерального штаба Войска польского Раймундом Анджейчаком, командирами Вооруженных сил Польши и начальниками военных спецслужб. По итогам встречи министр заявил, что в настоящее время Польше ничего не угрожает в связи с событиями на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина. Ссора

Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом Украины Петром Порошенко ситуацию в Азовском море. Получасовые телефонные переговоры прошли по инициативе главы украинского государства, рассказал глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский. По его словам, «украинская сторона обратилась с просьбой созвать по этому делу как Совет безопасности ООН, так и Совет НАТО — Украина. Польша поддержала оба предложения. В связи с тем, что произошло, мы считаем, что необходимо рассмотреть и обсудить с союзниками усиление санкционного режима в отношении России». В целом польские политики и эксперты уделили много внимания ситуации в Азовском море, расценив ее как угрожающую польским интересам. Приведем некоторые мнения их по сему поводу.

Securityconference.de Анджей Дуда и Пётр Порошенко

«Россия больше не играет в отправку «зеленых человечков», а нападает на Украину с использованием спецназа и военно-морского флота, — пишет шеф иностранного отдела газеты Rzeczpospolita Ежи Хащиньский. — Мы имеем дело со следующим этапом войны в нескольких сотнях километров от наших границ, на этот раз в море… Москва проверяет не только Украину, чей флот слаб. Он проверяет прежде всего Запад, Европейский союз и США, которые очень медленно реагировали в начале конфликта… Реакция должна быть быстрой и твердой, угроза новых санкций достаточно сильна, чтобы Россия не сделала следующего шага в этой войне. Позиция Дональда Трампа будет особенно важна. Теперь у него есть шанс показать, что во время встречи с Владимиром Путиным в июле в Хельсинки он не давал никаких обещаний по Украине».

«Дональд Туск прямо написал в Twitter, что осуждает российскую агрессию, но что делают его коллеги из Берлина, Рима или Парижа? — задается вопросом в Wirtualna Polska Марчин Маковский. — В первом случае они строят газопроводы «Северный поток» за плечами Центральной и Восточной Европой, которые обходят нашу часть ЕС, ослабляя энергетическую независимость. В ситуации с Италией и Францией их правительства все более открыто призывают к ослаблению режима санкций и открытию дороги к торговле, в том числе на уровне вооружений. Если европейская солидарность должна значить что-то сегодня, а не быть просто пустым лозунгом, настало время для Брюсселя проявить императив политического единства в случае войны на Украине. Или это даст Путину понять, что международное право не может быть нарушено без последствий, или в конечном итоге мы окажемся с прекрасными лозунгами, но реальной геополитикой под столом, где Польша потеряет больше всего, гранича с Россией и Украиной».

Silar На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины

«У русских есть свои способы, чтобы смотреть за дипломатическими реакциями США, Евросоюза и НАТО, — считает бывший заместитель министра иностранных дел Павел Коваль. — Они оценивают, достаточно ли сильны эти реакции, чтобы не пойти дальше в сторону эскалации конфликта, или посчитать их слабыми. В ближайшие дни мы увидим, как русские восприняли действия Запада на этот раз. Они рассчитывают на то, что конфликт на Украине стал «старым» и больше к нему не чувствительны, что западных политиков теперь занимают другие вещи — тот же Brexit».

«Мне кажется, что будет медленное или быстрое экономическое удушение этого (юго-востока — С. С.) региона Украины, — заявил в интервью Onet эксперт центра Polityka Insight Марек Шверчиньский. — Будут социальные беспорядки, связанные с тем, что уровень жизни начнет ухудшаться, и русские как бы рассчитывают, что население может быть больше расположено в пользу российской пропаганды и вступления в Россию. Реакция западного сообщества меняется. До сих пор мы были привычны к тому, что от США всегда поступали довольно быстро и довольно сильные слова в отношении России. Теперь у нас одна реплика посла Никки Хейли, которая, что следует помнить в этом контексте, является «уходящим послом» США в ООН. И великое молчание. День проходит, но нет официальной позиции ни Государственного Департамента, ни Белого дома, ни Пентагона. В любом случае Пентагон будет последним в очереди».

Иван Шилов ИА REGNUM Никки Хейли

«Будет ли реагировать международное сообщество? Небольшие шансы, — полагает журнал Polityka. — Украина не является и не будет в течение долгого времени (возможно, никогда) членом НАТО. Возможное преобладание России в Черном море, конечно, угрожает интересам черноморских членов альянса: Румынии, Болгарии и Турции. Но Турция ведет свою собственную двустороннюю игру с Москвой, а Румыния и Болгария не принадлежат к числу чемпионов НАТО. К вечеру в понедельник, 26 ноября, официальной реакции со стороны Соединенных Штатов не было. Дональд Трамп заострен в Twitter на Мексике. Единственной ссылкой на Европу является повторная критика союзников за недостаточные расходы на оборону… В Польше реакция на российскую агрессию не особенно сильна. МИД выступил с заявлением, но Варшава, член Совета Безопасности ООН, не инициировала специальное заседание».

«Инцидент не может быть рассмотрен исключительно через призму украинских проблем, будь то внутренние вопросы или связанные с конфликтом между Киевом и Москвой, — пояснил в интервью порталу Polonia Christiana президент фонда Ad Arma Яцек Хога. — Удивление Варшавы показывает, между прочим, какие отношения между Польшей и США — польские власти не знали, что произойдет нечто подобное… Объявление военного положения на Украине будет иметь практический эффект… Речь идет о выборах, которые, скорее всего, проиграет нынешний президент Украины Петр Порошенко».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пётр Порошенко. Предвыборный фарс

Вместе с тем следует отметить, что обычные польские читатели под публикациями статей в национальных средствах массовой информации в массе своей признают Крым российским и право Москвы проводить свои операции в Азовском море, а также считают, что Россия должна навести порядок на Украине.