



В предисловии к книге ее авторы сравнивают противостояние разведок, ведущих радиоигры, с дуэлями, в которых противники используют невидимые шпаги. Думается, точнее их поединки напоминают не столько дуэль, сколько столкновение политиков. Все-таки как политик во многом зависит от окружающих его аналитиков и консультантов, так и радист связан с сотрудниками, помогающими ему перед новым сеансом связи. Образ получается, конечно, менее красивый, но ведь и войны в ХХ веке, увы, давно утратили ореол рыцарственности.

Книга состоит из историко-документальных очерков, повествующих о малоизвестных подробностях «битвы в эфире». Всего за этот период была проведена 181 игра. Иногда одновременно их число доходило до семи десятков. История некоторых из них, на основе рассекреченных архивных документов, приводится в настоящем сборнике.

Также авторы подробно пишут о структурах противостоявшей нам гитлеровской разведки. Напомню, она делилась на военную (абвер) и политическую (РСХА), знакомую читателям по фильму про Штирлица.

В сборнике рассказывается не только о таких уже ставших хрестоматийными операциях, как «Монастырь» (1942 — 1945) или «Березино» (1943 — 1945), но и о малоизученных или совсем неизвестных. Например, благодаря «Неону» (1942) удалось скрыть от гитлеровцев концентрацию войск на Волховском фронте, с помощью «Башлыкова» (1942) дезинформировать финнов о передвижениях Красной армии и поставках грузов по линии Пудож — Повенец в Карелии, а при помощи «Северной» (1942) — о деятельности архангельского порта.

Помимо дезинформации, отечественная контрразведка предотвращала диверсии противника. Посредством игры «Повстанцы» (1943) был сорван так называемый печорский десант немцев, который, в числе прочего, предполагал освобождение заключенных лагерей с целью поднятия восстания, а также взрывов мостов и железнодорожного полотна Северо-Печерской магистрали.

Сложность радиоигр была обусловлена не только опасностями разоблачения со стороны неприятеля, но и простыми техническими ошибками радиста или невнимательностью его помощников. Так, в ходе радиоигры «Ястреб» (1942) радист случайно, вместо условного знака «А» послал в эфир «Т», что означало работу под контролем. А во время операции «Черный» (1942 — 1943) дал дезинформацию о движении по железной дороге Воронеж — Касторное в дни, когда она не работала, о чем противник был прекрасно осведомлен.

Но, несмотря на ошибки, подводя итог, исследователи пишут: «немцам не удалось создать в советском тылу ни одной крупной повстанческой организации». Удар их шпаги ушел в пустоту.