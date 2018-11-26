Российские СМИ смакуют новость об открытии в Санкт-Петербурге «памятника» профессору Преображенскому из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова и одноимённой кинокартины Владимира Бортко.

Иван Шилов ИА REGNUM Профессор Преображенский

Чему радоваться-то, и чему ставить памятник? Позорному произведению Михаила Булгакова, решившего перевалить вину за революционные потрясения с «профессоров» на простой народ и ради этого выступившего в качестве проповедника социального расизма? Или фильму Владимира Бортко, ставшему одним из инструментов разрушения сознания советских людей в духе «перестройки»?

И то, и другое произведение, хотя и выполнены формально «на высоте», русскую культурную традицию унижают.

Михаил Булгаков

Великие русские умы и просто честные люди высокого общественного положения в России всегда совестились той культурной пропасти, которая разделяла их и простой народ, простых тружеников в городах и на селе. Они понимали, что вина за эту пропасть лежит на их сословиях, на их предках. Откройте любое из произведений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Гончарова, Толстого, и вы, если забыли, сразу же восстановите это понимание!

У Булгакова, как и многих других творцов Серебряного века — века, заметьте, особенно воспетого именно в «перестройку», — всё оказалось перевёрнутым с ног на голову. Народ у него, видите ли, оказался плохой: грязный, грубый, некультурный, склонный к насилию. Видимо, сильно испугался революции.

«Разруха не в клозетах, а в головах», — говорил профессор Преображенский. И это так. Надо только всегда помнить, что разруха в России в начале XX века стала результатом разрухи в головах не у «шариковых», а у «преображенских»; не у простого люда, а у так называемых аристократии и интеллигенции. А вот простой народ, преобразившись, её из этой разрухи вытянул.

Council.gov.ru Владимир Бортко

В 1980-е эта печальная история повторилась. И из этого повтора наша страна, на самом деле, до сих пор выбраться не может.

Как этого не понял в горбачевское время советский коммунист Бортко? И почему российский коммунист Бортко этого всё ещё не понимает?

Пора бы понять!