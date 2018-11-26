Информационное воздействие против России, как и упорное желание повлиять на умы, велось против нашей страны столетиями. Победить «русских» в лоб западному миру еще не удавалось, а потому в годы укрепления страны война всегда принимала изощренные формы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Волк

Выгоды от внедрения в сознание россиян прозападных идей и стереотипов вполне очевидны, а результаты — велики. По сути, такие достижения ничем не хуже, чем результаты победоносной «горячей» войны. Запущенные в общество в 90-е годы социальные вирусы, при слабости и слабоволии советских верхов, позволили победителю получить не только бесплатные поставки ресурсов, но и огромный незащищённый рынок страны.

Успешно была устранена наука и промышленность, российские товары были вытеснены из экономик большинства стран, обеспечивалась устойчивая работа «интеллектуального пылесоса», и при этом без всякой «горячей» вражды. США удалось в одностороннем порядке разоружить Москву, надеть огромное долговое ярмо на ее развитие, заставить платить Западу финансовую «дань». В итоге, за последние 150 лет это удавалось провернуть как минимум дважды.

Стремительное возрождение России — вначале тайное и скрытое, а затем и публичное, явило себя свету в 2014 году. Именно этот аспект привел Запад к реанимации старых идей и технологий. Ведь с 1 марта 2018 года улетучились последние шансы на военный успех. Ни Лондону, ни Вашингтону более не оставалось ничего, кроме как прибегнуть к проверенной временем стратегии.

Современная Россия оказалась впутана в целый ряд локальных информационных конфликтов, однако главными нашими противниками вновь оказались Британия и США. Как страны истинно дикого капитализма, эти столицы не преминули воспользоваться возможностью и решить свои проблемы за российский счет. Тем более что такими методами экономические и политические трудности данных стран удавалось решить не единожды. Всего лишь сотни миллионов долларов вливаний в информационную войну, и на рубеже 90-х годов Запад «вывез» из России триллионы.

Антироссийская агитация и на этот раз состоит в том, чтобы убедить россиян в пользе выгодных Западу идей и мотивов. От полуправдивых и слегка искаженных до тотальной и откровенной лжи. Внедрение проводится путём их многократного повторения и строится на контроле каналов подачи информации и ключевых СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ США

Идеи — всё те же, что и ранее: «Россия плоха абсолютно во всём». Товары — «неконкурентоспособны», чиновники — «поголовные коррупционеры». Российские взрослые — «пьяницы», а дети — «глупы». В России «плохо всё» — буквально и по умолчанию. Это основа агрессии, после которой подвергшиеся ей люди становятся крайне восприимчивыми к более тонким манипуляциям информационной вражды.

Заражение социальным вирусом чаще всего ведется изнутри. Поэтому неудивительно, что многие каналы, якобы по причине спроса на эти темы, активно демонстрируют в своем вещании сплошной негатив. Причем объектами ток-шоу и передач поменьше традиционно выставляются худшие элементы нашей страны — алкоголики, наркоманы, люди, бросившие своих детей, и прочие безнравственные элементы. Их тотальным количеством в многочисленных эфирах нас пытаются убедить в том, что из них и состоит костяк «этой страны».

Завуалированно в головы россиян вбиваются отрицательные ассоциации, когда всё русское — отталкивает, а иностранное — выставляется напоказ. В каждой такой «отечественной» передаче неизменно будет показан «ужас» российской действительности и телемост с «цивилизованным миром». С зарубежными родственниками, усыновленными в другой стране детьми или кем-либо еще, в зависимости от темы, у которых «в раю всё хорошо».

Американцы в зарубежных фильмах — это раздутые образы для подражания, в российских же картинах русские традиционно пьют, ужасно разговаривают и всячески демонстрируются хуже, чем есть. Крайне редко «русское» в кинематографе коррелирует с положительной мотивацией. И это при том, что современная информационная война и так ведётся на условиях свободы прессы, отсутствия цензуры, а также в условиях абсолютной прозрачности информационных границ.

Объем американского информационного продукта, распространяемого сейчас в России, многократно превосходит объём российского, при том, что сам он ненамного «патриотичнее» него.

Наглядным и ярким примером является нынешняя волна русофобской агрессии, когда провалившийся несколько лет назад оппозиционный проект «либерал» был перекрашен в «коммунистические» и «ультрапатриотические» нотки. Теперь «борцы» позиционируют себя не как открытые сторонники Запада, а как «активные лидеры мнений» против отдельных слоев власти внутри страны.

Цитата из х∕ф «Левиафан», реж. Андрей Звягинцев. 2014. Россия Социальный ад

Ежедневно в прессе транслируются «шокирующие общество» заявления тех или иных чиновников и политиков, в которых мужчины или дамы в должностях активно аккумулируют общественное возмущение. Рассматривая эту ситуацию без эмоций, легко понять, что чиновников в России сотни тысяч, и найти подобные высказывания можно было всегда. Однако системность нагнетания нынешней информационной истерики наглядно показывает, какими именно методами пытаются расшатать общество, дискредитируя власть.

Аккумуляция общественного недовольства — традиционный метод диверсии против вражеской стороны. Отличия ощущаются лишь в выборе источника для генерации нужного состояния. Например: «патриотизм — для дураков, нормальный человек должен быть космополитом». Или: «не нужно путать государство со страной». Абстрактную Россию якобы поддерживать можно, а вот ее «режим» и «общество» — уже нет.

Всё это заготовки для социальных вирусов. Шаблоны или «пули», которыми ведется война. Задачу таких «вирусов» понять не сложно, ведь именно они сейчас на гребне волны.

«Россия — гибнет, Россия — катится в пропасть», при том, что на самом деле влияние и мощь России растет. «У страны нет врагов на внешнем фронте», и это при том, что в действительности лишь армия спасает нас от вторжения врагов. Всё это заготовки, перешедшие с полос аналитических англосаксонских институтов на российские площадки, соцсети и СМИ. Именно ими обрабатывается общество, и именно такое содержание одобряют агрегаторы в сети.

Второй этап информационной концепции заключается в том, чтобы убедить людей в безобидности западного агрессора. «Страны Запада желают России добра, а единственный враг страны — внутри государства». Задача этого этапа — крайне проста, направить сформированное на первом этапе возмущение в нужное русло и повысить доверие к приходящей извне информации. Дискредитировать попытки разоблачения лжи априори. «Государство — это враг», а для непонятливых расписано конкретней: «чиновники, политики, госслужащие и глава страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Грани нового направления уже подсвечены, роли и личины определены. Успехи внешнеполитической арены оказались слишком велики для агрессора, и фокусом была выбрана внутренняя среда. Прямо сейчас, через призму отдельных политиков, Запад и его внутренние посредники пытаются спродуцировать возмущение народных масс.

Как из рога изобилия посыпались такие правительственные и частные инициативы, которые дискредитируют саму же власть. Несложно догадаться, что суицидом эти люди не страдают, а просто выбирают из двух зол. Лучше сохранить свои счета в зарубежных банках, чем пост чиновника при скудности его сравнительных зарплат.

Индивидуальные санкции США против элит России вводились рационально, под их «гнетом» к процессу планировалось подключить чиновников и крупный бизнес страны. И не случайно Владимир Путин привез недавно в Крым большинство его представителей, тем самым показав, что «колеблющимся» бояться и выполнять приказы Вашингтона больше незачем, теперь они все находятся под санкциями этой страны.

Несложно догадаться, что пенсионная реформа была не выгодна ни Шойгу, ни Лаврову, ни президенту, они откладывали ее годами, сколько могли. Однако «либеральные» силы, экономический блок и прочие подконтрольные им политические институты активно лоббировали этот непопулярный процесс.

Подходы прозападной половины российской элиты всегда диаметрально отличались от курса государственников, но такой откровенной попытки не совершалось с «болотных» времен. Вопреки инстинкту самосохранения, они продолжают максимально публично предлагать наиболее циничные и резко возмущающие общество инициативы. В то время как государственная часть элит пытается их остановить. Информационные поводы создаются целенаправленно и ежедневно, в формате оскорбления народа, умело направляя ответ против «национальных» элит.

Иными словами, по России вновь наносится информационный удар, и людям нужно осознавать эту действительность.

В ранние советские времена американская агитация успешно сдерживалась железным занавесом и цензурой. Но именно эта «тепличность» в итоге и привела к тому, что при падении барьера граждане не успели выработать иммунитет.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ

Когда общество СССР оказалось подвержено тем же, что и сегодня, «вирусам», последние немедленно принесли плоды. Если до информационной атаки газеты писали патриотические материалы, и им верили, то после начала конфликта СМИ решились писать ровно наоборот. Однако люди продолжали верить им и далее. В итоге воспитанный в доверии к прессе и властям советский гражданин попросту был обманут, отдав врагу на растерзание целую страну.

В горбачёвский период курс, взятый на «гласность», открыл американцам дорогу к беззащитным советским людям. А потому потребовалось всего несколько лет, чтобы в СССР сформировалась основа для революционного конфликта. Итогом стал распад Советского Союза и фактическое подчинение новых властей США.

После этого никакого плюрализма мнений уже не было. Вопреки обещаниям Вашингтона, именно западная точка зрения стала общепринятой. Федеральные телеканалы прямым текстом называли Россию «позорной страной», русских — «недолюдьми», а общество — «обязанным стыдиться факта своего существования».

В 2000-е годы был первый поворот. При новом президенте контроль над прессой со стороны США стал ослабляться. Однако с «Мюнхенской речи» Владимира Путина нарастание информационного давления вновь началось. Была запущена реанимация в работе СМИ, и антироссийская пропаганда через ставленников опять стартовала.

После успеха операции по принуждению Грузии к миру информационная политика США активизировалась еще сильней и начала принимать черты информационного конфликта.

В 2011 году в России стартовала попытка полноценной «цветной» революции, и все оставшиеся в руках Запада информационные ресурсы тотально перевели в революционный режим. В Интернете развернулась масштабная травля российской власти, и лишь с огромным трудом государственники, пророссийское сообщество и СМИ сумели провести контратаку и удержаться в шаге от развала страны.

После фиаско 2012 года, когда «либеральное» движение серьёзно дискредитировало себя, прозападные площадки быстро переобулись, а Запад перешел к открытой информационной войне.

К нашему счастью, последовавшие далее события на Украине стали холодным душем для граждан страны. Люди в России, наконец, увидели, чего стоят прозападные обещания любителей американского посольства и сняли горячечные «розовые очки». Сегодня тем не менее всё начинается по новой. В США официально принята новейшая «когнитивная стратегия», целиком и полностью нацеленная на психологическое и информационное воздействие против нашей страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия угрожает существованию США

Хочется верить, что «битвы» на фронтах психологических войн действительно сделали наших людей сильней, ведь за последние годы ни одно другое общество не испытало столько попыток обмана и манипуляций со стороны.

Излишне прояснять, что наиболее опасно то, что происходит сейчас в соцсетях и интернете. Антироссийская точка зрения там выдается агрегаторами как самый «актуальный» контент. Фабрики троллей в поте лица работают на русскоговорящую аудиторию, а интернет является главным плацдармом для нынешней вражды.

Некоторые площадки уже захвачены русофобами полностью. А количество второстепенных ресурсов, ботов, работающих на ветках комментариев крупных сетей — чрезвычайно велико.

Помимо собственных СМИ и прочих специальных организаций, в информационной борьбе против России активно принимают участие и внутренние силы страны. Еще недавно взвешенные ресурсы и издания на глазах включаются в русофобский «концерт». Активно подключаются к процессу и внутренние антироссийские элиты.

Программой-максимум для нынешней информационной волны является организация «революции» с последующим захватом проамериканскими силами управления Россией. Как следствие, это позволит лишить страну суверенитета и убрать главное препятствие по полному диктату США. Начать проводить любые локальные военные вторжения без права вето и сопротивления, а также поддерживать финансовую пирамиду экономики на плаву. Провоцировать ухудшение российско-европейских и российской-китайских отношений, и в итоге расчленить страну на давно очерченные куски.

Учитывая это и находясь под действием информационной атаки, необходимо помнить недавнюю историю страны. Ведь всякий раз в периоды ее возрождения внутри на деньги Запада провоцировалась вражда. Пусть на эмоциональном уровне принять предлоги для недовольства совсем несложно, не стоит забывать, что за прошедшие годы Россия стала лишь сильней. Иллюзия о простых революционных решениях — ни в одном случае не оправдала себя.

Попытка на эмоциональной возгонке общества его же руками разрушить конкурентную страну — и есть задача нынешней англосаксонской агрессии. Завоевать Россию силой Западу не удалось, но он по-прежнему уверен, что общество страны повторит ошибки советского прошлого.