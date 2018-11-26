После развала СФРЮ в 1992 году эта дата лишилась статуса государственного праздника. Но это не останавливает тысячи участников — боснийских граждан и гостей из всех бывших югославских республик, Несмотря на то, что сейчас их разделяют государственные границы, последствия кровопролитных и замороженных гражданских, этнических и религиозных конфликтов, в этот день Яице расцвечивается флагами всех новообразованных на территории бывшей Югославии стран.

Александер Сухадольник

Но главное знамя праздника — государственный флаг уничтоженной СФРЮ. Центр этого паломничества — мемориальный дом-музей в Яице, где 29 ноября 1943 года Антифашистское вече народного освобождения Югославии (AVNOJ) приняло решение об образовании временного правительства и одобрило проект конституции Югославии как федеративного государства с признанием национальных прав всех народов страны.

На заседании присутствовал будущий лидер страны Иосип Броз Тито, возглавивший на тот момент основные антифашистские силы Югославии. 142 делегата представляли все народы будущего государства.

Александер Сухадольник

В мероприятиях приняло участие более 5 тысяч человек. 75-летний юбилей отсутствующей на мировой карте страны участники торжеств наделяют особым смыслом. СФРЮ возникла в результате объединившей народы Югославии антифашистской борьбы, и разрушение единой страны всё больше осознаётся как реванш нарождающегося в Европе нового фашизма. Не случайно организующую роль в возрождении традиции празднования дня основания СФРЮ играют антифашистские и ветеранские организации в бывших югославских республиках. Так перед лицом неонацистской угрозы они демонстрируют пример преодоления фантомного эффекта братоубийственной гражданской войны и крушения Югославии.

«Празднуя прошлое, мы работаем на благо будущего, — заявил в эксклюзивном интервью ИА REGNUM председатель Союза антифашистов и ветеранов народно-освободительной борьбы Боснии и Герцеговины (SABNOR) д-р Бакир НАКАШ, — Европа была создана на принципах антифашистских движений и победы над фашизмом. А что теперь? Я никогда не думал, что в Боснии может разразиться война. Национализм, от которого до шовинизма и нацизма — один шаг, был импортным продуктом. Теперь Евросоюз учит нас демократии, хотя Босния и Герцеговина разработала и приняла Декларацию прав человека в 1944 году, более современную, чем Декларация прав человека ООН от 1948 года. Югославия была одним из примеров формирования единого многонационального государства на основе равенства, которая было намного совершеннее, чем нынешние формулы ЕС. Евросоюз исторгает из себя принципы антифашизма, и в результате правые партии побеждают. Улицы и школы в Сараево были названы в честь фашистов, и, что еще хуже — нынешние правительства во всех наших странах: Словении, Хорватии, Боснии, Сербии, Македонии и Черногории, удаляют антифашизм как предмет из школьных программ. Единственный инструмент преодоления национализма и фашизма — это наш антифашистский опыт. Но мы слишком малы, чтобы бороться в-одиночку. Сегодня прибытие к нам антифашистов из других республик подтвердило, что мы не одни».

Александер Сухадольник Босния3

На юбилейные торжества в боснийском Яице прибыли руководители ветеранских и антифашистских организаций из Словении и Хорватии, Черногории, Македонии, Боснии и Герцеговины, а также России, Австрии и Италии. Они возложили венки к памятнику героям антифашистской борьбы и провели торжественное заседание в мемориальном комплексе исторического акта Антифашисткого вече народного освобождения Югославии. В своих выступлениях они отмечали, что место, где зародилась единая Югославия, становится точкой залечивания ран гражданской войны и возвращения её народов к общим историческим корням. Каждое выступление завершал девиз партизанского сопротивления и Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броз Тито: «Смерть фашизму!» и общий ответ: «Свободу народам!».