В Колумбии нельзя зевать — ограбят, и если ты хочешь жить спокойно, то заселяйся в охраняемые коммуны. Наполовину европейская республика прощается с эпохой политического террора либералов и леваков, но уличный криминал здесь невыносим. Колумбия — это страна, где очень плохой автостоп, и кучи мусора валяются на улицах, на которых спят бездомные негры; но одновременно многие города Колумбии вполне благополучны. Противоречия латиноамериканского государства и одного из крупнейших экспортеров кокаина изучал Олег Приходько из Екатеринбурга, отчаянный путешественник и создатель фильма «Колумбия: страсть и трепет».

Иван Шилов ИА REGNUM Богота

Цитата из к/ф «Колумбия: страсть и трепет», реж. Олег Приходько. 2018. Россия Медельин.

Колумбия чем-то похожа на Украину; или последняя неуклонно пародирует первую в её недавнем прошлом. Повязанные с правительством правые парамилитарес, полукриминальная оппозиция, отсутствие правосудия и вызывающие брезгливость коррупционеры. Впрочем, Колумбия медленно, со свалками бытовых отходов на тротуарах, но развивается, особенно на фоне соседей. Старый креольский город и центр промышленности — Медельин, смотрится неплохо не только в исторической части или в элитных коммунах. Здесь приятный климат из-за Анд, и, как считает Приходько: «На мой субъективный взгляд, Медельин является одним из лучших городов, где я побывал». Неподалеку есть ухоженный городок Гуатапе, но вот муравейник Богота вновь повсеместно завален мусором и кишит бомжами.

О насилии в Колумбии нельзя забывать. «В Колумбии вас могут ограбить, где угодно», — констатирует русский: на его знакомого уже нападали гангстеры. Количество пьяниц и наркоманов — особенно чернокожих — зашкаливает; и особенно они бросаются в глаза в прикарибской Картахене и в столичной Боготе. Впрочем, еще недавно было намного хуже: и военизированные наркокартели конкурировали с правительством, и творил свои темные дела Паблито Эскобар — он для Колумбии «как Гитлер для Германии». Параллельно шла гражданская война — власти и левые революционеры делили страну, убив 220 тысяч человек: «Если спросить граждан Колумбии, какая из этих сторон хорошая, то любой колумбиец ответит: никакая — все они ужасные». Митинги матерей, чьих детей убили, привычны для Медельина.

Цитата из к/ф «Колумбия: страсть и трепет», реж. Олег Приходько. 2018. Россия Медельин

К Колумбии трудно привыкнуть. Вместо какао колумбийцы пьют взбитый в кипятке стопроцентный шоколад — но очень слабой концентрации. В Колумбии трудно найти прозрачную реку, и ее тропический климат изматывает; но местные умудряются ходить в штанах и пиджаках. Многие колумбийцы ленивы, и люмпены умудряются клянчить у русского странника воду, а другие сомнительные персонажи предлагают ему купить у них дешевый кокаин. Еще в Колумбии продают безвредный и бодрящий чай из коки — почему-то в Россию его ввозить нельзя. Колумбия противоречива: «Сильные эмоции и экспрессия, жалость и ненависть, страсть и трепет — от чего-то поистине прекрасного, доброго и чистого до абсолютного хаоса и разрушения».