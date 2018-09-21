За 20 лет в лоцманском вопросе не удалось гармонично совместить бизнес и безопасность мореплавания. Лоцманы высказались за создание в России Единой лоцманской службы. Лоцманскому сектору необходимы преобразования.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

Рост портовых мощностей, развитие судоходства на Севморпути, перенос основной грузовой базы на реку, цифровизация, которая открывает новые возможности, меняет бизнес-модели, позиции игроков рынка и стоимость конечного продукта — всё это составляющие портрета отечественной отрасли водного транспорта к 2024 году, в которой безопасность мореплавания, морская кибербезопасность, экологичность производственных процессов и судоходства в значительной мере является прерогативой государства. Об этом говорили в рамках крупнейшего ежегодного международного форума и выставки «Транспортная неделя 2018».

Морская Россия возрождается, приходит осознание тех разрушительных процессов, заложенных либералами в постперестроечном законодательстве, которыми Россию готовили к обслуживанию иностранного флота. Сегодня Россия строит свой флот. ИА REGNUM продолжает внимательно следить за развитием ситуации в лоцманском секторе, который относится к сегментам, обеспечивающим непрерывность деятельности портов наравне с СУДС (система управления движением судов), АИС (автоматизированные информационные системы) и другими, гармонично интегрированными в систему национальной безопасности любой страны.

Rosmorport.ru Лоцман

Совет Межрегионального профсоюза лоцманов (МПСЛ) на своем заседании рассмотрел вопрос об участии лоцманов в процессе реорганизации лоцманской деятельности в РФ и утвердил текст заявления, который лоцманы направили в Минтранс, Росморречфлот, Росморпорт, в адрес председателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгения Москвичёва («Единая Россия»), а также руководителю секции морского и речного транспорта экспертного совета при профильном комитете Виктору Дерябкину («Единая Россия»).

«МПСЛ сегодня является крупнейшим в России действующим объединением морских лоцманов, выражающим мнение лоцманов, защищающим интересы лоцманов, и в этом его принципиальное отличие от некоммерческого партнерства «Национальное объединение лоцманских организаций» (НП НОЛО), которое объединяет не лоцманов, а хозяев частных лоцманских компаний. В условиях недостаточно чёткого законодательного регулирования лоцманской деятельности эти бизнесмены, зарабатывающие на лоцманах, выводят большую часть лоцманского сбора из сферы обеспечения безопасности мореплавания. Значительная часть лоцманского сбора, который гарантирован государством, уходит «в карманы» частных собственников вместо использования его по целевому назначению. Эти «бизнесмены» забирают на себя самые выгодные проводки, увеличивая свою доходность. Государственные лоцманские организации не могут отказаться от проводки судов местного плавания (бункеровщиков, шаланд, земснарядов), лоцманский сбор от которых даже наполовину не покрывает понесённых расходов. В итоге лоцманский сектор не развивается, уровень профессиональной подготовки лоцманов падает вместе с престижем профессии. Отсутствие лоцманских профсоюзов в частных организациях — не простая случайность», — пояснили в МПСЛ.

В заявлении МПСЛ отмечается, что с начала 2000-х годов лоцманские службы сталкиваются с многочисленными трудностями. Государство в лице ФГУП «Росморпорт» несёт убытки в сотни миллионов рублей от лоцманской деятельности и вынуждено её дотировать из других портовых сборов. Судовладельцы испытывают неудобства из-за путаницы с несколькими лоцманскими судами в одном порту, плохим техническим состоянием и организацией работы средств доставки лоцманов. У лоцманов снижаются стандарты социальной защиты, обеспечения, снижается уверенность в завтрашнем дне. На уровень аварийности судов с лоцманом на борту, кроме неизбежно высокого уровня риска данной деятельности, негативно влияют организационные факторы, в том числе борьба частных лоцманских компаний за увеличение доходности и захват новых «рынков». Лоцманы убеждены, что необходимо менять ситуацию и предстоящее структурное изменение ФГУП «Росморпорт» — его возможное акционирование — является удобным моментом для этого.

Rosmorport.ru Вид с лоцманского катера

Основными принципами грядущих изменений лоцманы видят приведение роли компетентной лоцманской власти России в соответствие с рекомендациями ИМО; создание в России единой лоцманской службы, участие лоцманов в работе её коллегиальных руководящих органов, назначение руководителем её портового подразделения действующего или бывшего лоцмана; финансовую прозрачность расчёта и контроля расходования лоцманского сбора, его целевое использование.

Сложившаяся правовая неопределённость не позволяет гармонично и безубыточно совершенствовать и развивать систему лоцманского обеспечения по стране, считает координатор проекта «Морская политика» Центра стратегических оценок и прогнозов Анна Горнова:

«Мы имеем невыполнение решения Конституционного суда РФ от 06.04.2004 г. № 7-П, которым была установлена неопределённость правовой нормы и предписано законодательно урегулировать деятельность негосударственных лоцманских организаций. Прошло 14 лет. До сих пор нет этого закона. Ни в одной стране мира лоцманская деятельность не является сегментом свободного рынка. Лишь в Дании частично допускают рынок лоцманских услуг, но там этот «рынок» настолько зарегулирован нормативно, что некорректно говорить о его «свободе». Время доказало, что в России открытие рынка лоцманских услуг ни к чему хорошему не привело. По итогу мы имеем частный бизнес на лоцманах, который противостоит государству, борется за прибыльный сегмент — «выгодные суда» и присутствует исключительно в «прибыльных портах». Обращаю ваше внимание на то, что для безопасности мореплавания не имеет значения, большое или малое судно потерпит аварию, — и то и другое в равной степени может стать причиной человеческих жертв, экологического ущерба. И государственную обязанность по обеспечению безопасности мореплавания в наших малодеятельных, но жизненно необходимых портах Арктики, где установлена обязательная лоцманская проводка, тоже никто не отменял.

В результате сложившаяся правовая неопределённость не позволяет гармонично и безубыточно совершенствовать и развивать систему лоцманского обеспечения по стране. Нет прозрачности в расчёте и контроле лоцманского сбора. Значительная часть средств, уплаченных судовладельцами в виде лоцманского сбора на организацию лоцманского обеспечения, частниками выводится из лоцманского сектора. Снижаются и размываются требования к подготовке лоцмана, что является очень тревожным сигналом. Не развивается подзаконная база. В последней предлагаемой Минтрансом редакции Положения о морских лоцманах до сих пор не прописаны критерии лоцманских организаций, нет требований к их оснащённости, численности и квалификации работников, без которых государственный надзор за деятельностью лоцманских организаций, предписанный ст. 88 КТМ РФ, в принципе невозможен и которые уже давно должны быть установлены Минтрансом. Внедрение механизма электронной очереди на лоцманскую проводку в портах тоже буксует, так как равная конкуренция в порту, которую могла бы обеспечить электронная очередь, сделает невыгодными «откаты» агентам из средств лоцманского сбора взамен на «выгодное» крупное судно и в итоге сделает невыгодным частный бизнес на лоцманах.

В разрезе географических особенностей нашей страны, стратегических задач по контролю и развитию судоходства на Севморпути, недавно принятого Комплексного плана развития магистральной инфраструктуры создание единой лоцманской службы гармонично вписывается в государственную систему обеспечения безопасности на водных путях России. В данном случае это самая прозрачная и оптимальная модель преобразования лоцманского сектора. Напомню, что лоцманской традиции в России уже более 400 лет. Как сказал один из лидеров ЕМРА (Ассоциации Морских Лоцманов Европы): «Услуги лоцманов оплачивают судовладельцы, но выгодоприобретателем является государство и его народ».

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Справка: в России 67 портов, грузооборот которых к настоящему времени превысил 1 млрд тонн в год. К 2024 году планируется его прибавка ещё на 350 млн тонн в год — на 33%. Безопасность судоходства и охрана окружающей среды — безусловный государственный приоритет в торговом мореплавании, который обеспечивает лоцманский сектор, относящийся к сфере национальной безопасности. Лоцманская проводка судов является международно-правовой обязанностью государства, государственной услугой для судовладельцев и частью общей системы безопасности мореплавания. Цели лоцманского обеспечения имеют некоммерческий характер, что прописано в ст. 86 КТМ РФ. Публичность института лоцманской проводки декларируется в Резолюциях ИМО: А.158(ESIV), A.159(ESIV), A.960(23) и так далее.