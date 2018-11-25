Операции «под чужим флагом» — излюбленный метод Британии и Америки. Подлог, инсинуации и последующие обвинения — типичная картина для действий Англии и США. Однако как поступить, если предел медийной истерии уже достигнут? Что, если даже контроль над СМИ уперся в максимум и потолок из правовых норм? Возможно, стоит изменить и их? Конечно, вот только реформирование ООН при праве вето, расколе в мире, сильной России и Китае — в масштабном смысле практически невозможно, а значит, мнимую коррекцию придется проводить не так.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Разоблачённые «Белые каски»

Большой конфликт и ранее начать было довольно сложно, а вот помочь себе в создании «малых» американцы, похоже, смогли. Речь идет о скором предоставлении Организации по запрещению химического оружия нового права — называть виновных и выносить вердикт. Само по себе — это уже является большой проблемой, однако схема у США не так проста…

В середине прошлого века, по окончании Второй мировой войны, в лишь только формирующуюся Организацию Объединенных Наций внесли пакет поправок под названием «Единство в пользу мира». Систему процедур, которую планировалось пускать в ход лишь в том случае, если Совбез не сможет поддерживать мир из-за постоянного вето конкретной стороны. Учитывая, что в соответствии с Уставом организации Совет Безопасности несет ответственность за мир на всей планете, «сменить» его на этом месте мог только институт с таким же широким составом, что и у него.

В итоге, при запуске подобной процедуры, полномочия Совбеза временно передаются нижестоящей Генассамблее ООН.

Шестьдесят восемь лет назад эта резолюция уже использовалась по прямому назначению, дабы с ее помощью проигнорировать позицию СССР в Корейской войне. В тот год США и их союзники воспользовались тем, что незадолго до начала военных действий Совет Безопасности отверг требования Кремля исключить представителей китайских националистов из числа организации. В ответ делегация СССР бойкотировала заседания восемь месяцев подряд.

Логично, что в момент экстренного рассмотрения дела советский представитель с правом вето также отсутствовал в Совбезе ООН. Американцы грамотно использовали эту ситуацию: инициировали вышеописанную процедуру и передали вопрос «военной помощи» Генеральной Ассамблее, и та, проголосовав «как надо», передала рекомендации Совбезу ООН. Без вето Советского Союза голосование ввиду отсутствия спецпосланника одобрило резолюцию 83 (1950).

Un.org Генеральная Ассамблея

С точки зрения России, КНР, КНДР, Устава ООН и Международного права, последовавшие далее действия являются нарушением всех норм, однако следом началось вторжение. Благодаря казуистическому маневру США оправдывались «эгидой мирового сообщества» и тем, что действия совместных сил одобрены в ООН. В действительности всё это было чистой воды спекуляцией, ведь в документе ясно сказано, что Совет Безопасности лишь «рекомендовал» членам организации «предоставить Корейской Республике ту помощь, которая может оказаться необходимой для восстановления мира». А такая форма рекомендательного характера не может считаться санкцией на обеспечение странами ее исполнения. И не дает права на вторжение, как это преподносят США.

Сегодня Британия, как рупор Америки, в аналогичной манере заявляет о том, что раз уж Россия 11 раз использовала право вето для остановки «коалиционных» действий против Сирии, Запад имеет полное право воспользоваться резолюцией ГА. А значит, передать вопрос из Совбеза в Генассамблею организации.

К счастью, в отличие от случая с Кореей, Москва научилась работать с дипломатией значительно тоньше, отошла от политики ультиматумов, твердо присутствует в ООН, расширяет фронт своих союзников, невзирая на идеологический лагерь, использует право вето по назначению, и обойти Россию, таким образом, вне возможностей США. Тем не менее такого шага будет достаточно, дабы легитимизировать новые западные шаги по организации удара и попытаться вывести сирийский вопрос из компетенции Совбеза ООН.

Для принятия резолюции «Единство в пользу мира» США необходимо заручиться поддержкой двух третей голосов членов Совбеза, то есть получить согласие 9 из 15 членов. А поводом для начала процедуры как раз и станут новые полномочия ОЗХО. После этого можно нанизывать на основу всё новые и новые обвинения — признать режим Асада террористическим, не допускать его сторонников к выборам, Москву обвинить в поддержке «официальных» террористов, вновь освежить «химический русский след» и запустить санкции под предлогом «одобрения» ООН.

Пока еще специалисты ОЗХО уполномочены проводить лишь техническую экспертизу по установлению факта применения химоружия, мандат организации не предусматривает определения исполнителей химатак. Однако реализация принятого ранее решения была намечена как раз на ноябрь, и на днях, по сути, произошла. Несмотря на все возражения России, Китая и других самостоятельных государств, решение расширить мандат секретариата было фактически воплощено. На специальной конференции в Гааге руками Сент-Китс и Невис, Доминиканской республики, Тонго, Сент-Люсии и прочих карликовых и островных государств США фактически продавили это решение.

Opcw.com ОЗХО

Несмотря на то, что за российскую позицию голосовали такие гранды, как Индия, ЮАР и Китай, Вашингтон провел изменения, купив большинство голосов поменьше. Перевес оказался минимальным (99 голосов «за» из 193 возможных), и тем не менее в новый бюджет были внесены необходимые средства на новые полномочия ОЗХО.

Иными словами, вскоре секретариат технической по своей сути структуры без суда и следствия, а главное, без мандата ООН сможет называть конкретных виновных. Сейчас эксперты ОЗХО, находящиеся в сирийской Думе, не уполномочены определять «заказчиков» в своем химическом коммюнике. Однако к их возвращению новые права уже будут введены.

Фактически теперь любые страны, независимо от объективности организации и качества доказательств, смогут стать легкой мишенью для агрессии США. Организация превращается в оружие не только политического характера, но и военного, ведь в нынешних реалиях достаточно легитимизировать этот процесс.

По факту решения Организации становятся поводом для использования силовых методов в обход Совета Безопасности ООН. А значит, вкупе с задействованием резолюции «Единство в пользу мира», позволят передать вопрос из Совбеза в Генассамблею. Получить видимость «общего согласия» и легитимизировать обострение в САР. Да и не только в Сирии, если учесть универсальность такого сценария.

Учитывая историю последних нескольких лет, уместно заявить, что когда возникает противоречие между двумя маленькими странами и вмешивается ООН, конфликт в итоге исчезает. Когда ООН вмешивается в проблемы между малой и большой страной — исчезает уже маленькое государство. А уж когда ссорятся две великие державы, и в процесс оказывается вовлечена ООН, то ООН, как мы все видим, и устраняется первой.

Если же вспомнить, что США без всякого согласия с Совбезом не раз наносили удары по территории САР, лучшим решением остается старое правило — быть сильнее. Продолжать сражения на фронтах дипломатии, привлекать на свою сторону колеблющиеся страны, укреплять расширяющиеся союзы, вести переговоры, даже если хочется всё это прекратить, развиваться внутри и укрепляться снаружи.

Защищать свои интересы надо силой, но с умом. Только в этом случае никто не посмеет тронуть границы и зоны влияния России, ни с помощью ОЗХО, ни руками любого иного института, кормящегося с американских или британских рук…