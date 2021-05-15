Иерусалим, 15 мая, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Из сектора Газа по территории Израиля с начала обострения конфликта было выпущено более 2,8 тыс. ракет. Об этом 15 мая сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус во время онлайн-брифинга.

Avi Ohayon GPO Израильский детский сад после ракетной атаки из сектора Газа

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«По Израилю (из сектора Газа — прим. ИА REGNUM) выпущено более 2 800 ракет», — сказал Конрикус.

При этом он добавил, что из данного числа ракет более 400 упали на территории анклава.

Напомним, ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что осуществление авиарейсов в Израиль приостановили все иностранные авиакомпании по соображениям безопасности.

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