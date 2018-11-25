Польская радиостанция Antyradio решила рассказать о пророчествах, которые различные астрологи, эзотерики и пророки сделали в отношении 2019 года. И начали, конечно, с Польши, которую, по словам самого известного польского ясновидца Кшиштофа Яцковского, в 2018/2019 годах ждет «зима века».

Иван Шилов ИА REGNUM

Белый хлад обрушится на страну, принося с собой необычно низкие температуры, гром и молнии. Декабрь начнется с потепления, но уже с 15 декабря по 24 декабря пройдут сильные снегопады и ударят морозы. И в январе-феврале бедствия вернутся с удвоенной силой. Может повториться история сорокалетней давности, когда в 1978/1979 годах снег шел настолько интенсивно, что парализовал всю Польшу на несколько недель. Сильные метели и страшные холода принесли с собой хаос. Занесло более 18 тысяч километров дорог. На севере сугробы выросли до 3,5 метров, в большинстве городов не работал общественный транспорт, отменили около 800 местных и пригородных поездов, потому что от мороза лопались рельсы, а паровозы застывали. Образовался дефицит топлива, радиаторы были холодными и отсутствовала горячая вода. Деревни были отрезаны от мира, никто не мог добраться до врача или в магазины, не ходили также на работу.

Василий Максимов. Добредет ли. 1896

Впрочем, всё это будет неважным на фоне прочих катаклизмов. В 2019 году, как ранее предупреждал «спящий пророк» Эдгар Кейси, мир ждут землетрясения, равные тем, что погубили Атлантиду. В нашу планету врежется астероид, после чего четверть человечества попрощается с жизнью. Вспомнило Antyradio и о предсказаниях сестры Люсии, португальской монахини, которая была свидетелем появления Девы Марии в Фатиме в 1917 году. Итак, китайцы будут уничтожать белых, говорят пророчества. Китай атакует Россию, используя ядерное оружие, в результате чего выживет только азиатская раса. Этническая чистка будет проходить в мире, белая раса погибнет. Другой из самых известных провидцев, Нострадамус, из глубины веков предупреждает нас о террористической атаке беспрецедентных масштабов. Интерпретаторы его катренов говорят, что речь идет об использовании атомной бомбы. Катастрофа должна произойти в Турции, которая после нападения станет религиозным государством.

Впрочем, есть и менее «кровожадные» пророчества. Так, польская радиостанция цитирует популярного российского целителя, биоэнергетика, тренера йоги, автора 20 книг по эзотерической философии и поэта в одном лице Романа Долю. Он предсказал, что в конце 2019 года Прибалтика — Литва, Латвия, Эстония — будет находиться под влиянием России. Какова вероятность этого? Всё-таки, в отличие от природных катаклизмов, изменение геополитических реалий в гораздо большей степени зависит от рук человеческих. Напомним, что в 2016 году британская вещательная корпорация ВВС сняла и представила фильм о штабной игре с участием десяти высокопоставленных дипломатов, военных и политиков, сценарий которой предполагает конфликт между НАТО и Россией. Он получил название «Третья мировая война: в командном пункте» (World War Three: Inside the War Room) и вышел в эфир вечером 3 февраля.

По сюжету в Эстонии начинаются беспорядки с участием местного русского населения, которые позднее перекидываются на Латвию. В Даугавпилсе толпа врывается в мэрию, срывает латвийские флаги и вывешивает российские. Мэр города Дмитрий Ворслав обещает провести референдум об автономии Латгалии от Риги. Поступает информация, что часть российско-латвийской границы взяли под контроль ополченцы и что через нее из России идет поток людей и оружия. В командном пункте в Лондоне комитет из десяти человек под председательством бывшего посла в США сэра Кристофера Мейера решает, как Лондон должен реагировать на происходящее. Эскалация нарастает столь стремительно, что участники совещания ставят вопрос: «Готовы ли мы умирать за Даугавпилс?». Дело заканчивается нанесением американцами удара по цели в России тактическим ядерным оружием, в то время как комитет решает, что британские ракеты запускать не следует.

Цитата из фильма «World War Three: Inside the War Room» Эстония

Таким образом, можно сказать, что проблему геополитических изменений в Прибалтике обсуждают со всех сторон, и не только предсказатели, но и вполне респектабельные издания и аналитики. Очевидно, что этот макрорегион не считают устоявшимся, в том числе на Западе, предполагая, что границы его и внутри него могут меняться. И дело не только в России. Не так давно в свет вышла книга «Кто кого предал. Как убивали СССР» заслуженной российской журналистки Галины Сапожниковой, проработавшей многие годы собственным корреспондентом «Комсомольской правды» в Эстонии. В ней она со ссылкой на бывшего председателя райисполкома Шальчининкского района Литвы, этнического поляка Чеслава Высоцкиса, рассказывает, как в начале 1990-х годов на территории Литовской ССР едва не образовалась непризнанная «польская автономия» на манер Приднестровья. Вот слова самого Слова Высоцкиса:

«Когда мы объявили польский территориальный национальный район, приезжали очень высокопоставленные люди из Польши и официально пришли ко мне домой. Предложили: «Мы можем сделать большое дело. Нет, даже не большое: уникальное! Видите, что в Советском Союзе творится сейчас? Там очень слабая армия. А у нас в Польше в армии служат 400 тысяч человек. Поляки живут в Литве, Белоруссии, на Украине. Есть возможность эти национальные районы объединить и сделать польской территорией, от моря до моря, если бы вы нас поддержали. Я сказал, мы на эту провокацию не пойдем, потому что мы интернационалисты. Тут разыгрывалась очень сильная карта».

Так что большие события в Прибалтике еще впереди, о чём нас предупреждают предсказатели.