Япония хочет получить Курильские острова. Не новость. Проблемы — в другом. На днях Япония максимально настойчиво и чётко артикулировала своё намерение заполучить острова. А в России оказалось немало тех, кто, в общем-то, это сделать не против. Последнее беспокоит особенно. Забавно, — или, наоборот, логично? — но за то, чтобы отдать Курилы Японии, выступают, в том числе (или прежде всего?), в так называемом «патриотическом лагере». Как тут не вспомнить известное замечание Салтыкова-Щедрина о том, что у многих наших «патриотов» «Отечество» равняется «власть держащим».

Иван Шилов ИА REGNUM Японские притязания на Курилы

Тем временем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: «Безусловно, в вопросе Курил потребуется компромисс, но это компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон». Общие слова — это замечательно, но что понимать под «национальными интересами»? У японцев они вполне однозначны: на Курилы в Стране восходящего солнца зарятся давно, и премьер-министр Синдзо Абэ клятвенно заверил вернуть их Японии. А вот понимание наших — российских — национальных интересов всё туманнее.

Ближайшие переговоры России и Японии будут строиться на мирном договоре на основе совместной декларации 1956 года. Японцы при этом, как всегда, стелют мягко. Абэ заявляет, что объединение мощи России с технологиями и опытом Японии принесёт великие плоды. Целых восемь пунктов сотрудничества и 150 совместных проектов предусмотрели. Но ведь подобное мы уже слышали — и не раз, а воз — китайско-российский, например — и ныне там. Только лес наш, русский, в Поднебесную идёт.

Nasa Остров Шикотан. Фотография из космоса

Так, а что Курилы? Речь идёт о том, чтобы японцы получили Малую Курильскую гряду: остров Шикотан и 18 мелких островов, именуемых Хабомаи. При этом данный вопрос не стоит воспринимать сугубо в контексте отношений России и Японии. Тут есть и ещё один ключевой участник — США. И в Вашингтоне, как нас уверяют, боятся того, что Россия постарается использовать курильский вопрос как механизм давления на Америку. Поднята же данная тема именно сейчас, потому что отношения России и США расстроились, как гитара, захваченная пьяным бардом.

Опять же Песков отметил, что Москва будет вести переговоры с Токио по проблеме мирного договора с учётом его союзнических обязательств перед США. Если быть пессимистическим реалистом, означать это может следующее: что-то да отдадим, но чтоб там, на отданном, не нарисовалось никаких американских военных баз.

Конечно, в Японии клятвенно уверяют, что, да, речь идёт только о передаче Малой гряды, а на Большую никто не зарится. И, само собой, никаких американских баз на возвращённых островах не появится. Свежо предание, ага.

Ведь в Японии традиционно сильны «правые», и они уже продавливают Абэ на предмет возвращения всех Курильских островов. Обретение Хабомаи только раззадорит аппетит. Слабость в геополитике чувствуют и тут же используют, а сдача Малой Курильской гряды будет воспринята именно как убийственная слабость. Касательно же американских баз — вопрос также не за семью печатями. После 1946 года Япония, несмотря на самость и дух, экономически, да и социокультурно, лежит под США. Токио может делать разные заявления, но стоит Вашингтону надавить чуть сильнее — и на Курилах мы увидим звёздно-полосатые флаги.

США и Япония

Переговоры России и Японии по Курильскому вопросу — это игра с крокодилом. Дай ему палец — и он откусит руку. Сначала Япония заберёт Хабомаи, а после скушает и Кунашир с Итурупом, пусть для того у Токио и нет никаких юридических оснований. Бонусом к ним могут пойти и богатейшие 200-мильные береговые зоны. Заметьте, это не абстрактный план, а то, что уже прорабатывалось и обсуждалось в ельцинскую эпоху. Вплотную же к Курильским островам Токио начало подступаться во времена «перестройки». Японцы не забыли об этом — они лишь ждали момента, когда Россия даст слабину.

Амбиции Токио понятны. Ничего паранормального. Пугает другое. Первое — если российская власть вдруг решится поделиться Курилами, то ничто не помешает это ей сделать. Ничто и никто. И второе — ужасает то, с какой лёгкостью в России часть так называемых элит уже начала говорить о том, что, мол, попробовать передать часть Курильских островов — в общем-то, уж и не такая плохая идея. Это звучит и с федеральных телеканалов, и со страниц газет. Будто нас, повторяю, сознательно готовят к тому, что так поступить нужно.

Однако это странный и лицемерный механизм. Когда горстка людей решает, как распорядиться народными землями, приводя аргументы в духе: а не задружиться ли нам с Японией, или отдадим Токио островок, а там посмотрим. Учили ли эти господа историю? Знают ли они, каковы исторически отношения России с Японией? Мы тут ведь и с турками дружбу устроили — и где она в результате? Против исторических соперников не надо играть в поддавки — с ними важно быть последовательным и несгибаемым. А сдача Курил — даже пяди их — вызовет массу вопросов: и по Крыму, и по Донбассу. Изумляет та лёгкость, с коей часть элит в принципе допускает такую возможность.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Кемская волость? Да забирайте! Государство не обеднеет!

Это, знаете ли, напоминает известный эпизод из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Помните тот момент, когда Бунша — он же «липовый» царь, — махнув рукой, заявляет: «Кемская волость? Да забирайте!». К нему подбегает самозванец Жорж Милославский и шипит: «Что ж ты казённые земли разбазариваешь? Так никаких волостей не напасёшься!».

С Курилами ситуация у нас сложилась примерна такая же. Вот только на троне отнюдь не Бунша. Это — к счастью. А вот к сожалению — вокруг слишком много самозванцев, которые в желании устроиться поудобнее готовы на что угодно — вплоть до разбазаривания собственных земель. И эти люди, засевшие внутри нашей страны, их трусливые, алчные порывы куда опаснее любых японских притязаний и амбиций. С ними надо разбираться в первую очередь. Тогда ни о передаче Курил, ни чего-либо ещё речь в принципе заходить не будет. Стоит же дать волю самозванцам — и у нас попросят не только Курилы, но и что-нибудь ещё. Повкуснее. Так ведь уже не раз было в нашей истории. Неужели мы ничему не учимся?