Современное российское общество озабочено проблемами подростковых банд АУЕ, романтизирующих уголовный мир и тюремное заключение. Много было сказано о причинах этого — от социальной неблагополучности регионов до отсутствия воспитательной работы с молодёжью. На этом фоне вышедшая в мае 2018 года книга британского исследователя Марка Галеотти об истории криминального мира России смотрится интересным научным комментарием к истории проблемы.

Эта книга представляет собой историко-культурологическое исследование о субкультуре «воров» в России. В целом автор пытался дать ответ на вопрос — были ли гангстеры в России и был ли русский аналог литературного персонажа Дона Корлеоне? Начинается она со знаменитого Ваньки Каина, который, будучи уголовником, держал в руках всю Москву, «хитровцев» — и продолжается до Алексея Навального! Автор не только в занимательной форме рассказывает о том, что обозначают татуировки на телах уголовников, об их привычках и «понятиях», но и увязывает место криминального мира в жизни общества с происходившими политическими процессами. Приход уголовников в политику и их участие в судьбах страны всем хорошо памятны, когда в незабвенные 1990-е вчерашние сидельцы стали «бизнесменами» и «депутатами», не оставив привычного «ремесла». Можно ли это считать аналогом ганстерской мафии? Вряд ли.

Также автор рассматривает воров в законе как корпорацию, поэтому разбор их субкультурных особенностей (сленг, символы, ритуалы) поставлен в контекст их корпоративной этики и истории объединения. И не только русские — грузинские и чеченские криминальные авторитеты также удостоились отдельных глав в книге. Попутно книга затрагивает много других проблем. Что в сталинских лагерях не все были «сидельцами за анекдот», но мотали сроки за конкретные уголовные преступления, за которые бы их посадили в любой цивилизованной стране мира. Что в России существует проблема закона и «понятий», что приводит к коррупции… И воровская мафия как субъект коррупции играет в этом не последнюю роль…

Удалось ли автору ответить на заявленный вопрос — и да, и нет. Рассуждения о месте криминальной мафии в жизни страны увели его в степь рассуждений о нынешней России, и чёткого ответа мы так и не получили. Труд не гениальный, но затрагивает малоисследованную и интересную тему. В этом исследовании перед нами вырисовывается широкая и яркая картина культурологического исследования, написанная умным языком, которая будет интересна для прочтения.