



Loc.gov Папа Бенедикт XV

Государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин выступил со статьей, в которой дал обзорную характеристику религиозной и дипломатической деятельности папы Римского Бенедикта XV, чей понтификат длился с 3 сентября 1914 года по 22 января 1922 года и который работал в условиях Первой мировой войны и распада четырех — Австро-Венгерской, Германской, Османской и Российской — империй.

Поэтому не случайно кардинал в начале своей публикации, которую цитирует официальный портал Святого престола Vatican News, начинает с реплики молодого папского дипломата Эрменеджильдо Пеллегринетти: «Катастрофа Австро-Венгрии ужасающа и одновременно восхитительна. Ее историческая миссия закончилась. Теперь на Востоке начинается новая эра. Без турецкой империи, без австрийской империи, без царизма ситуация приобретает совершенно новый, таинственный характер, привлекающий внимание историка и философа. Но этот новый мир, черты которого только проступают, не менее интересен, хотя он и другой. Поле очищено, и будущее предлагает много возможностей». По мнению Паролина, заметки Пеллегринетти раскрывают атмосферу, наполненную опасениями и ожиданиями, которые царили в дипломатии Ватикана в период завершения Первой мировой войны. И здесь у госсекретаря находятся два абзаца, посвященных нашей стране. Приведем их полностью:

«Не менее драматичными были вызовы, брошенные большевистской революцией в России, которая сместила царское правительство с его враждебностью по отношению к Католической церкви, заменив его (после краткой фазы оптимистических ожиданий в Апостольском дворце) еще более репрессивным режимом в отношении Божественного и естественного закона. Советский режим проявил себя на удивление прочным, положение католиков становилось все более драматичным, однако правительство страны обнаружило политические преимущества дипломатического признания папы. Ватиканская дипломатия не побоялась связаться с большевистскими «революционерами во фраках» и начать дипломатические переговоры, чтобы обеспечить выживание католичества в Советском Союзе. Переговоры не удались, но Святой престол по крайней мере сумел отправить в Советский Союз большую благотворительную миссию, способствуя таким образом спасению тысяч жизней. Христианство в России и в Советском Союзе оставалось одной из величайших забот всех пап Римских беспокойного ХХ века».

Kremlin.ru Пьетро Паролин

За этим телеграфным стилем скрывается много еще неразгаданных тайн и интриг. Действительно, поначалу Римская курия возлагала большие надежды на революционные события в России, квалифицируя в начале Первой мировой войны положение Католической церкви в Российской империи как «удручающее» и считая, что правительство «сознательно и систематически стремится уничтожить католицизм и все нерусские национальные группы». Февральская революция, приход к власти Временного правительства, которое ослабило давление на две перечисленные выше категории, как и его последующие шаги вдохновило Святой престол и вызвало оптимистические ожидания. Его даже не смутили шаги Временного правительства и позже большевиков по отделению Церкви от государства. Ведь в отличие от православия Римская церковь имела уже опыт выживания в таких антиклерикальных государствах, как Франция и САСШ. И подобно тому, как Российская православная церковь созывом Поместного собора намеревалась мобилизовать свои ряды накануне запланированного Учредительного собрания, чтобы консолидировано предъявить условия будущей власти, определенные действия в этом направлении предпринимали католики.

Не смутил поначалу Святой престол и переворот в Петрограде, позже получивший название Октябрьской революции. Однако вскоре дела пошли «не так». На наш взгляд, здесь против Римской курии сработала тесная связка местного католичества с национально-освободительным вопросом, а именно движением за восстановление суверенитета Польши. Следует отметить, что в Святом престоле существовало две точки зрения на то, как следует вести дела в России. Первую представляли поляки, считавшие, что ставка должна быть сделана на латинский обряд, видя его в качестве «наконечника копья» для проведения политики латинизации православных. Выступая таким образом против линии на поддержку восточного обряда, униатства, польские советники папы Бенедикта XV при этом преследовали и свои интересы. Они заявляли, что греко-католичество могут взять на вооружение украинские националисты во главе с митрополитом Андреем Шептицким, который, как мы полагаем, возглавлял австрийскую группировку в Святом престоле.

Андрей Шептицкий в 1921 году

«Австрийцы» смогли отстоять свою точку зрения и здесь им «помогли» большевики, с которыми возрожденная Польша воевала в 1919 — 1921 годах. Дело в том, что во время этих событий советская Москва смотрела на российский католицизм сквозь «очки обороны и безопасности». Так, в июле 1919 года в ответе на телеграмму государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Гаспарри в адрес Владимира Ленина по поводу ареста могилевского архиепископа Эдварда Роппа заместитель наркома юстиции Мечислав Козловский уточнял: «Архиепископ Ропп, о котором идет речь в телеграмме, задержан в Питере в качестве заложника ВЧК как представитель польской аристократии». То, что он католик, уже дело второе-третье. А уже во время самой войны VIII отдел народного комиссариата юстиции по поводу просьбы викарного могилевского архиепископа Иоанна Цеплюка освободить арестованных в Новгороде, Витебске, Орше, Топочине, Гомельской губернии католических священников давал монсеньору такой ответ: «Ваше ручательство за всех католических священников, действующих при прифронтовой полосе, противоречит получаемым сведениям об участии ксендзов в панских шпионских организациях против Российской Советской Республики».

В то же время в первые годы своего существования советская власть была заинтересована в игре со Святым престолом в интересах признания правительства большевиков. В конце концов, то, что Католическая церковь в отличие от Российской православной церкви являлась международной силой, понимали даже простые российские католики, которые в августе 1919 года назвали переданное в распоряжение отдела записей актов гражданского состояния имущество и архивы Могилевской риско-католической консистории «достоянием всех верующих, составляющих Католическую церковь, в состав которой входят люди всех национальностей». А нарком иностранных дел Георгий Чичерин в октябре 1920 года докладывал в Политбюро по поводу возвращения в Россию уже упоминавшегося выше архиепископа Роппа, что с тем стоит идти на переговоры, «если бы он имел на то формальные полномочия от папского престола. Факт таких переговоров произвел бы сильное впечатление за границей и ослабил бы позицию наших врагов». Против чего также не возражал Секретный отдел ВЧК, но исключительно «при условии наличия мандата от папы Римского», то есть Бенедикта XV.

Георгий Чичерин. Не позднее 1921 года

К сожалению, историкам сегодня мало известно подробностей о том, как именно осуществлялись контакты между Москвой и Святым престолом, предлагались ли сторонами совместные международные проекты (скажем, в отношении Константинополя и судьбы Турции) и тому подобное. Эти данные строго охраняют в Ватикане иезуиты. Например, когда в 1980-х годах папа Иоанн Павел II, проводивший тогда вместе с Збигневым Бжезинским и руководством ЦРУ операцию против «восточного блока», потребовал от главы Общества Иисуса Педро Аруппе передать ему документы по контактам Святого престола с Советским Союзом, иезуитский генерал выдержал тяжелейший разговор с понтификом, но архивы не сдал. Между тем, знание нюансов и тонкостей ватиканской дипломатии очень важно для понимания образа мыслей, действий и констант Римской курии. Как замечал в сентябре сего года в интервью ИА REGNUM кардинал Паролин, «было бы нереалистичным ожидать полного совпадения между позициями Святого престола, в основном выражающего и представляющего озабоченности Католической церкви, и позициями любого государства, носящими политический характер. То есть с определенной точки зрения есть «граница» для такого типа отношений, с того момента, когда Святой престол не желает ни поддерживать определенный политический подход, ни выступать против».

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Впрочем, мы надеемся, что в будущем Ватикан решится раскрыть и другие тайны, в том числе относящиеся к России во всех ее исторических ипостасях.