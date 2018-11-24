Правительство Соединенных Штатов пытается убедить поставщиков услуг беспроводной связи и интернет-провайдеров союзных стран, включая Германию, Италию и Японию, отказаться от приобретения телекоммуникационного оборудования, произведенного китайской компанией Huawei, сообщает издание The Wall Street Journal. В сообщении говорится, что одна из проблем, с которой сталкиваются США, заключается в том, что использование китайского телекоммуникационного оборудования создало бы угрозу для кибербезопасности американских военных баз в союзных странах. Ранее в августе 2018 года Австралия запретила Huawei развертывание сети 5G. Сообщалось, что Вашингтон оказал непосредственное влияние на решение Канберры, говорится в редакционной статье китайского издания The Global Times.

(сс) Brücke-Osteuropa Huawei — офис

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Если сообщение The Wall Street Journal соответствует действительности, это означает, что Вашингтон расширяет свою кампанию по борьбе с высокотехнологичной отраслью Китая за счет своих союзников. Также это говорит о том, что США пытаются развязать против Китая холодную войну в технологическом секторе.

Несмотря на то, что компания Huawei является частной компанией, которая работает независимо от правительства КНР, США в течение длительного времени обвиняют компанию в том, что она полностью контролируется китайским правительством и представляет угрозу для национальной безопасности. У Huawei практически нет продаж в США, однако, даже несмотря на данное обстоятельство, компании удалось завоевать крупную долю мирового рынка телекоммуникационного оборудования, став вторым по величине брендом смартфонов в мире.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Европейские страны позитивно относятся к приобретению оборудования Huawei. Компания создала совместный центр в Великобритании для проверки продуктов Huawei с точки зрения предполагаемой угрозы для британской национальной безопасности, чтобы устранить все опасения Великобритании.

Откликнутся ли союзники Вашингтона на призыв США отказаться от телекоммуникационного оборудования компании Huawei? Учитывая политическое влияние, которое США могут оказать в отношении своих союзников, они могут столкнуться с давлением со стороны Вашингтона. С другой стороны, американские союзники уже на протяжении многих лет используют продукцию Huawei. Оборудование Huawei является относительно дешевым, при этом компания предлагает недорогие услуги. Отказ от технологий Huawei будет означать то, что союзникам США придется переключиться на более дорогую, медленную и менее надежную сеть 5G.

Некоторые официальные лица США выступают за сокращение связей с китайскими технологическими гигантами, такими как Huawei. Европейские элиты также оказались под влиянием своих американских коллег, некоторые из которых считают, что технологическая блокада в отношении Китая поможет защитить технологическое превосходство стран Запада.

Однако ситуация, сложившаяся в Европе, сильно отличается от ситуации в Соединенных Штатах. Прежде всего, европейские страны не намерены вступать во всеобъемлющую стратегическую конкуренцию с Китаем, их озабоченность вызвана в основном коммерческими интересами. После того, как США развязали в отношении Китай «холодную войну в сфере технологий», европейские компании, а также Япония, рискуют понести большие коммерческие потери. Какими бы ни были результаты предстоящей встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20 в Аргентине, Пекин должен быть готов к более серьезной технологической блокаде США в отношении КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР

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Китай должен больше рассчитывать на независимые исследования и разработки, чтобы поддержать будущее экономическое развитие. Пекин должен провести реформы в сфере экономических и научных исследований и выработать политику, которая поощряла бы государственные и частные предприятия к осуществлению исследований и разработок. Китай должен создать среду для поддержания равной конкуренции, чтобы использовать весь потенциал общества.

Независимо от того, насколько агрессивными являются действия США, Китай должен стремиться к расширению сотрудничества с Европой и Японией, делая китайский рынок более привлекательным для европейских и японских фирм. Чем больше выгод европейские и японские компании получат от сотрудничества с Китаем, тем меньше вероятность того, что американские союзники присоединятся к холодной войне США в сфере технологий, направленной против Китая.