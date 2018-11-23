Этот фильм признали лучшим документальным проектом о людях и водной стихии на фестивале «Человек и море». Впрочем, журналистские титулы — это награда корпоративная, а не общественное мнение, которое до ругани в комментариях не сошлось в оценках «уникальных кадров» от телеканала «Т24». Просматривая «Жить морем», замечаешь, что кинокартина получилась не по лекалам федеральных телеканалов — не так скомкана и более затянута в нужных местах. Съемочная группа с ведущим Николаем Свистуновым покинула Владивосток на несколько недель, чтобы побывать в Охотском море, где суда живут по разным часовым поясам, и наблюдать рыбацкий промысел. Стояла зима — еще недавно плавающая за бортом сельдь превращалась в товар, а матросы работали как роботы.

Плавучий рыбозавод «Всеволод Сибирцев». Кадр из фильма «Жить морем»

«Всеволод Сибирцев» — это красиво смотрящийся на экране плавучий рыбозавод. Его продукция под этикетками «Доброфлота» встречается практически в каждом сетевом магазине. «Всеволод Сибирцев» не добывает рыбу; он, как ненасытный гигант в перерывах между штормами поглощает то, что вылавливает флот из траулеров, как небольшая «Калиновка». Его экипаж огромен — 430 человек. Впрочем, в советское время, когда морепродукты стоили дешево, такой гигант, водоизмещением в 26 тысяч тонн, не вызывал ажиотажа, а был одним из многих. Находиться в море «Всеволод Сибирцев» должен месяцами — пока не наполнит склады консервами, заморозкой и селедкой. В зимний сезон судно уходит от ненастья к заснеженным берегам Колымы, где каждый день простоя не приносит «Доброфлоту» очередные миллионы рублей.

«Зарабатывать от хвоста» матросу на плавучем рыбозаводе, мягко говоря, тяжело. Качки на «Всеволоде Сибирцеве» нет, но стоячая смена у конвейера завода тянется долгие 12 часов: сырость, холод, грохот и запахи потрошенной рыбы. И так — день за днем на протяжении 9 месяцев рейса. Гарантированная зарплата — символическая, а ощутимый для провинции пай выдают только тем матросам-обработчикам, которые продержатся весь срок контракта. «С трудом себе представляю, какая нужна мотивация, чтобы это все выдерживать?» — признает ведущий и берет интервью у Натальи из Уфы, которая так год за годом копит на квартиру. На малых судах еще сложнее — неэффективная 6-часовая цикличная смена и рваный сон.

«Жить морем» все-таки не «полнокровный живой фильм» о людях, что кормят страну рыбой, как счел Леонид Млечин. Диалоги с рыбаками и матросами однообразные; а щекотливая для владельцев «Доброфлота» тема каторжных условий труда констатируется эзоповым языком без какого-либо укора в адрес компании. Внутренние проблемы отрасли, о которых говорят на Дальнем Востоке, обойдены стороной. Так что, «Жить морем» — это технично снятый фильм, предназначенный для людей, живущих вдали от причалов и реалий рыбоперерабатывающей промышленности. Картинка. Похоже, что искреннюю документалистику в нашей стране снимают на локальные темы или отдельные энтузиасты.